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Американские сенаторы провели тайные переговоры с МУС, пишут СМИ - РИА Новости, 03.05.2024
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00:54 03.05.2024 (обновлено: 02:00 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/ssha-1943590851.html
Американские сенаторы провели тайные переговоры с МУС, пишут СМИ
Американские сенаторы провели тайные переговоры с МУС, пишут СМИ - РИА Новости, 03.05.2024
Американские сенаторы провели тайные переговоры с МУС, пишут СМИ
Американские сенаторы провели тайные переговоры с высокопоставленными представителями Международного уголовного суда (МУС) по вопросу возможной выдачи ордера на РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T00:54
2024-05-03T02:00
в мире
израиль
сша
палестина
биньямин нетаньяху
джо байден
международный уголовный суд
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Американские сенаторы провели тайные переговоры с высокопоставленными представителями Международного уголовного суда (МУС) по вопросу возможной выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и других членов руководства страны, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. "Двухпартийная группа сенаторов провела конфиденциальную виртуальную встречу в среду с высокопоставленными представителями Международного уголовного суда, чтобы выразить беспокойство возможными ордерами на арест израильских лидеров", - говорится в публикации. По словам собеседников издания, знакомых с ходом обсуждений, среди американских законодателей звучат призывы к санкциям в отношении суда в случае выдачи ордеров. "Республиканские законодатели угрожали принять законодательство против МУС, если он продвинется вперед с ордерами на арест, что не поддерживает администрация Байдена", - отмечается в материале. Инициатива по подключению американских сенаторов, по данным источников, исходит от самого Нетаньяху, который "чрезвычайно нервничает" угрозой со стороны МУС и в последние дни успел переговорить с несколькими сенаторами в США от обеих партий, "попросив их надавить на прокурора МУС, чтобы не двигаться вперед с выдачей ордеров на арест". Как ранее сообщал Axios, Израиль предупредил администрацию президента США Джо Байдена, что если МУС выдаст ордера на арест израильских чиновников, то он предпримет ответные шаги против Палестинской автономии, они могут привести к ее краху. В понедельник в Белом доме заявляют, что США не поддерживают расследование Международного уголовного суда по действиям Израиля в секторе Газа и не считают, что суд обладает полномочиями в этом вопросе. Ранее издание Times сообщало, что МУС готовится выдать ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Израиля Йоава Галанта и главы генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви в связи с обвинениями Израиля в совершении военных преступлений против палестинцев в секторе Газа. Нетаньяху, комментируя эту информацию, заявил, что не допустит никаких попыток МУС "подорвать неотъемлемое право Израиля на самооборону". Премьер также выразил обеспокоенность в связи с возможностью выдачи ордеров на арест израильских чиновников и военных, добавив, что это "создаст опасный прецедент". Международный уголовный суд (МУС) ведет расследование преступлений, совершенных в Палестине еще с 2014 года, и в соответствии со своим мандатом продолжает собирать информацию о новых преступлениях. В инстанции РИА Новости пояснили, что этот мандат является постоянным и применим к преступлениям, совершенным с момента недавней эскалации конфликта между Израилем и Палестиной 7 октября 2023 года. Палестина присоединилась к Римскому статуту 2 января 2015 года и признала юрисдикцию МУС в отношении предполагаемых преступлений, совершенных "на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, с 13 июня 2014 года".
https://ria.ru/20240430/zakharova-1943127411.html
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израиль
сша
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в мире, израиль, сша, палестина, биньямин нетаньяху, джо байден, международный уголовный суд, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, Международный уголовный суд, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Американские сенаторы провели тайные переговоры с МУС, пишут СМИ

Axios: сенаторы США провели тайные переговоры с МУС по вопросу ареста Нетаньяху

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Американские сенаторы провели тайные переговоры с высокопоставленными представителями Международного уголовного суда (МУС) по вопросу возможной выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и других членов руководства страны, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
"Двухпартийная группа сенаторов провела конфиденциальную виртуальную встречу в среду с высокопоставленными представителями Международного уголовного суда, чтобы выразить беспокойство возможными ордерами на арест израильских лидеров", - говорится в публикации.
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По словам собеседников издания, знакомых с ходом обсуждений, среди американских законодателей звучат призывы к санкциям в отношении суда в случае выдачи ордеров.
"Республиканские законодатели угрожали принять законодательство против МУС, если он продвинется вперед с ордерами на арест, что не поддерживает администрация Байдена", - отмечается в материале.
Инициатива по подключению американских сенаторов, по данным источников, исходит от самого Нетаньяху, который "чрезвычайно нервничает" угрозой со стороны МУС и в последние дни успел переговорить с несколькими сенаторами в США от обеих партий, "попросив их надавить на прокурора МУС, чтобы не двигаться вперед с выдачей ордеров на арест".
Как ранее сообщал Axios, Израиль предупредил администрацию президента США Джо Байдена, что если МУС выдаст ордера на арест израильских чиновников, то он предпримет ответные шаги против Палестинской автономии, они могут привести к ее краху.
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В понедельник в Белом доме заявляют, что США не поддерживают расследование Международного уголовного суда по действиям Израиля в секторе Газа и не считают, что суд обладает полномочиями в этом вопросе.
Ранее издание Times сообщало, что МУС готовится выдать ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Израиля Йоава Галанта и главы генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви в связи с обвинениями Израиля в совершении военных преступлений против палестинцев в секторе Газа.
Нетаньяху, комментируя эту информацию, заявил, что не допустит никаких попыток МУС "подорвать неотъемлемое право Израиля на самооборону". Премьер также выразил обеспокоенность в связи с возможностью выдачи ордеров на арест израильских чиновников и военных, добавив, что это "создаст опасный прецедент".
Международный уголовный суд (МУС) ведет расследование преступлений, совершенных в Палестине еще с 2014 года, и в соответствии со своим мандатом продолжает собирать информацию о новых преступлениях. В инстанции РИА Новости пояснили, что этот мандат является постоянным и применим к преступлениям, совершенным с момента недавней эскалации конфликта между Израилем и Палестиной 7 октября 2023 года.
Палестина присоединилась к Римскому статуту 2 января 2015 года и признала юрисдикцию МУС в отношении предполагаемых преступлений, совершенных "на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, с 13 июня 2014 года".
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
Нетаньяху прокомментировал возможную выдачу МУС ордеров на арест чиновников
30 апреля, 18:24
 
В миреИзраильСШАПалестинаБиньямин НетаньяхуДжо БайденМеждународный уголовный судОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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