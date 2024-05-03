https://ria.ru/20240503/spetsoperatsiya-1943597212.html

Гвардии ефрейтор Голобоков в одиночку уничтожил более десяти боевиков ВСУ

Гвардии ефрейтор Голобоков в одиночку уничтожил более десяти боевиков ВСУ - РИА Новости, 03.05.2024

Гвардии ефрейтор Голобоков в одиночку уничтожил более десяти боевиков ВСУ

Гвардии ефрейтор Олег Голобоков в одиночку уничтожил более десяти военнослужащих пулеметного расчета ВСУ и помог своей группе выполнить боевую задачу без... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T03:10

2024-05-03T03:10

2024-05-03T09:40

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Гвардии ефрейтор Олег Голобоков в одиночку уничтожил более десяти военнослужащих пулеметного расчета ВСУ и помог своей группе выполнить боевую задачу без потерь, сообщили в Минобороны. "Двигаясь скрытно, умело используя естественные укрытия и сооружения, Олег сумел, преодолев заминированный участок возле здания, незаметно подобраться к месту размещения боевиков", — отметили в ведомстве.Перед этим гвардии ефрейтор, действуя в составе группы российских военнослужащих, получил информацию о нахождении живой силы ВСУ в заброшенном здании на окраине одного из населенных пунктов. "В ходе штурма здания Олег, действуя смело и решительно, прицельным огнем из гранатомета уничтожил пулеметный расчет противника. Несмотря на ожесточенное сопротивление, противник был выбит с занимаемых позиций. В ходе боя было уничтожено более десяти боевиков, остальные, оставив позиции, отступили", — уточнили в министерстве. Смелые и решительные действия Голобокова позволили группе российских военнослужащих выполнить боевую задачу без потерь.

https://ria.ru/20240503/manevr-1943594852.html

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