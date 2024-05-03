Рейтинг@Mail.ru
Орловский губернатор привез бойцам СВО автомобили и спецоборудование - РИА Новости, 03.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
21:06 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/spetsoborudovanie-1943771981.html
Орловский губернатор привез бойцам СВО автомобили и спецоборудование
Орловский губернатор привез бойцам СВО автомобили и спецоборудование - РИА Новости, 03.05.2024
Орловский губернатор привез бойцам СВО автомобили и спецоборудование
Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что совершил поездку в места дислокации орловских бойцов спецоперации, в ходе которой десантникам и... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T21:06
2024-05-03T21:06
надежные люди
орловская область
артемовск
мценск
андрей клычков
ульяновский автомобильный завод (уаз)
сво
гуманитарная помощь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/03/1943771292_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_554459e6e02ad06f7078647c13573cc6.jpg
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что совершил поездку в места дислокации орловских бойцов спецоперации, в ходе которой десантникам и штурмовикам доставили два автомобиля, мотоцикл, специальное оборудование, форменную одежду и аптечки. "По уже сложившейся традиции в эти майские дни я работаю в зоне проведения спецоперации. Вместе с командой мы посетили несколько мест дислокации орловских солдат, чтобы передать им большие грузы, собранные для них. Прежде всего, мы добрались до Артемовска (Бахмута) и встретились с нашими ребятами-десантниками… чтобы помочь ребятам в их деле защиты Родины мы привезли мотоцикл, бронированный автомобиль, запчасти на УАЗ", – написал Клычков в своем Telegram-канале. Глава региона сообщил, что бойцам передали специальное оборудование, в том числе квадрокоптер, монитор, комплект видеонаблюдения, экшн-камеры на шлем, противогазы, бронежилеты, каски, маскировочные сети. Военным также вручили летнюю форму, обувь, спальные мешки, лекарства, эвакуационные тележки, укомплектованные аптечки и другие медицинские принадлежности. "Кроме того, встретился с нашими штурмовиками-десантниками (70 человек, среди которых есть и орловские парни). Мы уже помогали им раньше, а сегодня привезли автомобиль – Ниву. Такая проходимая машина поможет ребятам выполнять боевые задачи на фронтовых дорогах", – отметил губернатор. Клычков уточнил, что штурмовикам привезли два тепловизионных монокуляра, рации, дизельный генератор, защиту на плечи, бедра, шею, тактическую форму, кроссовки, медицинскую ампульницу и респираторы. Он пообщался с бойцами и передал им слова благодарности от жителей Орловщины за мужество и отвагу. Губернатор поблагодарил предпринимателей, коллег из служб и ведомств, всех жителей, усилиями которых был собран гуманитарный груз. Отдельные слова благодарности он адресовал педагогам и студентам Орловского техникума агробизнеса и сервиса города Мценска за подготовку автомобилей к работе на фронте. "Запад хотел нас разобщить и уничтожить. Но в ответ получил пробуждение национального духа и общенародное единство. Мы стали сплоченными, и теперь наши ряды стали теснее. Мы будем и дальше делать все возможное для наших бойцов и во имя Победы! Армия и народ России – едины!" – добавил глава региона.
https://ria.ru/20240424/pomosch-1941973636.html
https://ria.ru/20231004/spetssredstva-1900382698.html
орловская область
артемовск
мценск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/03/1943771292_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e16715c24f7c089079a39a2c46c2975d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
орловская область, артемовск, мценск, андрей клычков, ульяновский автомобильный завод (уаз), сво, гуманитарная помощь, благотворительность
Надежные люди, Орловская область, Артемовск, Мценск, Андрей Клычков, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), СВО, Гуманитарная помощь, Благотворительность

Орловский губернатор привез бойцам СВО автомобили и спецоборудование

© Фото : Телеграм-канал губернатора Орловской области Андрея КлычковаГубернатор Орловской области Андрей Клычков привез бойцам СВО автомобили, мотоцикл и спецоборудование
Губернатор Орловской области Андрей Клычков привез бойцам СВО автомобили, мотоцикл и спецоборудование - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© Фото : Телеграм-канал губернатора Орловской области Андрея Клычкова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что совершил поездку в места дислокации орловских бойцов спецоперации, в ходе которой десантникам и штурмовикам доставили два автомобиля, мотоцикл, специальное оборудование, форменную одежду и аптечки.
"По уже сложившейся традиции в эти майские дни я работаю в зоне проведения спецоперации. Вместе с командой мы посетили несколько мест дислокации орловских солдат, чтобы передать им большие грузы, собранные для них. Прежде всего, мы добрались до Артемовска (Бахмута) и встретились с нашими ребятами-десантниками… чтобы помочь ребятам в их деле защиты Родины мы привезли мотоцикл, бронированный автомобиль, запчасти на УАЗ", – написал Клычков в своем Telegram-канале.
© Фото : Телеграм-канал губернатора Орловской области Андрея КлычковаГубернатор Орловской области Андрей Клычков привез бойцам СВО автомобили, мотоцикл и спецоборудование
Губернатор Орловской области Андрей Клычков привез бойцам СВО автомобили, мотоцикл и спецоборудование - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© Фото : Телеграм-канал губернатора Орловской области Андрея Клычкова
Губернатор Орловской области Андрей Клычков привез бойцам СВО автомобили, мотоцикл и спецоборудование
Глава региона сообщил, что бойцам передали специальное оборудование, в том числе квадрокоптер, монитор, комплект видеонаблюдения, экшн-камеры на шлем, противогазы, бронежилеты, каски, маскировочные сети. Военным также вручили летнюю форму, обувь, спальные мешки, лекарства, эвакуационные тележки, укомплектованные аптечки и другие медицинские принадлежности.
"Кроме того, встретился с нашими штурмовиками-десантниками (70 человек, среди которых есть и орловские парни). Мы уже помогали им раньше, а сегодня привезли автомобиль – Ниву. Такая проходимая машина поможет ребятам выполнять боевые задачи на фронтовых дорогах", – отметил губернатор.
Квадроцикл из Орловской области для бойцов спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Орловская область доставила бойцам СВО большой гумгруз и квадроцикл
24 апреля, 11:50
Клычков уточнил, что штурмовикам привезли два тепловизионных монокуляра, рации, дизельный генератор, защиту на плечи, бедра, шею, тактическую форму, кроссовки, медицинскую ампульницу и респираторы. Он пообщался с бойцами и передал им слова благодарности от жителей Орловщины за мужество и отвагу.
Губернатор поблагодарил предпринимателей, коллег из служб и ведомств, всех жителей, усилиями которых был собран гуманитарный груз. Отдельные слова благодарности он адресовал педагогам и студентам Орловского техникума агробизнеса и сервиса города Мценска за подготовку автомобилей к работе на фронте.
"Запад хотел нас разобщить и уничтожить. Но в ответ получил пробуждение национального духа и общенародное единство. Мы стали сплоченными, и теперь наши ряды стали теснее. Мы будем и дальше делать все возможное для наших бойцов и во имя Победы! Армия и народ России – едины!" – добавил глава региона.
Разгрузка гуманитарного груза из Орловской области для фронта - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Орловская область передала на фронт спецсредства для боевых задач
4 октября 2023, 11:55
 
Надежные людиОрловская областьАртемовскМценскАндрей КлычковУльяновский автомобильный завод (УАЗ)СВОГуманитарная помощьБлаготворительность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала