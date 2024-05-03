https://ria.ru/20240503/spetsoborudovanie-1943771981.html
Орловский губернатор привез бойцам СВО автомобили и спецоборудование
Орловский губернатор привез бойцам СВО автомобили и спецоборудование - РИА Новости, 03.05.2024
Орловский губернатор привез бойцам СВО автомобили и спецоборудование
Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что совершил поездку в места дислокации орловских бойцов спецоперации, в ходе которой десантникам и... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T21:06
2024-05-03T21:06
2024-05-03T21:06
надежные люди
орловская область
артемовск
мценск
андрей клычков
ульяновский автомобильный завод (уаз)
сво
гуманитарная помощь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/03/1943771292_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_554459e6e02ad06f7078647c13573cc6.jpg
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что совершил поездку в места дислокации орловских бойцов спецоперации, в ходе которой десантникам и штурмовикам доставили два автомобиля, мотоцикл, специальное оборудование, форменную одежду и аптечки. "По уже сложившейся традиции в эти майские дни я работаю в зоне проведения спецоперации. Вместе с командой мы посетили несколько мест дислокации орловских солдат, чтобы передать им большие грузы, собранные для них. Прежде всего, мы добрались до Артемовска (Бахмута) и встретились с нашими ребятами-десантниками… чтобы помочь ребятам в их деле защиты Родины мы привезли мотоцикл, бронированный автомобиль, запчасти на УАЗ", – написал Клычков в своем Telegram-канале. Глава региона сообщил, что бойцам передали специальное оборудование, в том числе квадрокоптер, монитор, комплект видеонаблюдения, экшн-камеры на шлем, противогазы, бронежилеты, каски, маскировочные сети. Военным также вручили летнюю форму, обувь, спальные мешки, лекарства, эвакуационные тележки, укомплектованные аптечки и другие медицинские принадлежности. "Кроме того, встретился с нашими штурмовиками-десантниками (70 человек, среди которых есть и орловские парни). Мы уже помогали им раньше, а сегодня привезли автомобиль – Ниву. Такая проходимая машина поможет ребятам выполнять боевые задачи на фронтовых дорогах", – отметил губернатор. Клычков уточнил, что штурмовикам привезли два тепловизионных монокуляра, рации, дизельный генератор, защиту на плечи, бедра, шею, тактическую форму, кроссовки, медицинскую ампульницу и респираторы. Он пообщался с бойцами и передал им слова благодарности от жителей Орловщины за мужество и отвагу. Губернатор поблагодарил предпринимателей, коллег из служб и ведомств, всех жителей, усилиями которых был собран гуманитарный груз. Отдельные слова благодарности он адресовал педагогам и студентам Орловского техникума агробизнеса и сервиса города Мценска за подготовку автомобилей к работе на фронте. "Запад хотел нас разобщить и уничтожить. Но в ответ получил пробуждение национального духа и общенародное единство. Мы стали сплоченными, и теперь наши ряды стали теснее. Мы будем и дальше делать все возможное для наших бойцов и во имя Победы! Армия и народ России – едины!" – добавил глава региона.
https://ria.ru/20240424/pomosch-1941973636.html
https://ria.ru/20231004/spetssredstva-1900382698.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орловская область, артемовск, мценск, андрей клычков, ульяновский автомобильный завод (уаз), сво, гуманитарная помощь, благотворительность
Надежные люди, Орловская область, Артемовск, Мценск, Андрей Клычков, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), СВО, Гуманитарная помощь, Благотворительность
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что совершил поездку в места дислокации орловских бойцов спецоперации, в ходе которой десантникам и штурмовикам доставили два автомобиля, мотоцикл, специальное оборудование, форменную одежду и аптечки.
"По уже сложившейся традиции в эти майские дни я работаю в зоне проведения спецоперации. Вместе с командой мы посетили несколько мест дислокации орловских солдат, чтобы передать им большие грузы, собранные для них. Прежде всего, мы добрались до Артемовска
(Бахмута) и встретились с нашими ребятами-десантниками… чтобы помочь ребятам в их деле защиты Родины мы привезли мотоцикл, бронированный автомобиль, запчасти на УАЗ
", – написал
Клычков в своем Telegram-канале.
Глава региона сообщил, что бойцам передали специальное оборудование, в том числе квадрокоптер, монитор, комплект видеонаблюдения, экшн-камеры на шлем, противогазы, бронежилеты, каски, маскировочные сети. Военным также вручили летнюю форму, обувь, спальные мешки, лекарства, эвакуационные тележки, укомплектованные аптечки и другие медицинские принадлежности.
"Кроме того, встретился с нашими штурмовиками-десантниками (70 человек, среди которых есть и орловские парни). Мы уже помогали им раньше, а сегодня привезли автомобиль – Ниву. Такая проходимая машина поможет ребятам выполнять боевые задачи на фронтовых дорогах", – отметил губернатор.
Клычков уточнил, что штурмовикам привезли два тепловизионных монокуляра, рации, дизельный генератор, защиту на плечи, бедра, шею, тактическую форму, кроссовки, медицинскую ампульницу и респираторы. Он пообщался с бойцами и передал им слова благодарности от жителей Орловщины за мужество и отвагу.
Губернатор поблагодарил предпринимателей, коллег из служб и ведомств, всех жителей, усилиями которых был собран гуманитарный груз. Отдельные слова благодарности он адресовал педагогам и студентам Орловского техникума агробизнеса и сервиса города Мценска
за подготовку автомобилей к работе на фронте.
"Запад хотел нас разобщить и уничтожить. Но в ответ получил пробуждение национального духа и общенародное единство. Мы стали сплоченными, и теперь наши ряды стали теснее. Мы будем и дальше делать все возможное для наших бойцов и во имя Победы! Армия и народ России
– едины!" – добавил глава региона.