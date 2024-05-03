https://ria.ru/20240503/spetsoborudovanie-1943771981.html

Орловский губернатор привез бойцам СВО автомобили и спецоборудование

Орловский губернатор привез бойцам СВО автомобили и спецоборудование - РИА Новости, 03.05.2024

Орловский губернатор привез бойцам СВО автомобили и спецоборудование

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что совершил поездку в места дислокации орловских бойцов спецоперации, в ходе которой десантникам и... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T21:06

2024-05-03T21:06

2024-05-03T21:06

надежные люди

орловская область

артемовск

мценск

андрей клычков

ульяновский автомобильный завод (уаз)

сво

гуманитарная помощь

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что совершил поездку в места дислокации орловских бойцов спецоперации, в ходе которой десантникам и штурмовикам доставили два автомобиля, мотоцикл, специальное оборудование, форменную одежду и аптечки. "По уже сложившейся традиции в эти майские дни я работаю в зоне проведения спецоперации. Вместе с командой мы посетили несколько мест дислокации орловских солдат, чтобы передать им большие грузы, собранные для них. Прежде всего, мы добрались до Артемовска (Бахмута) и встретились с нашими ребятами-десантниками… чтобы помочь ребятам в их деле защиты Родины мы привезли мотоцикл, бронированный автомобиль, запчасти на УАЗ", – написал Клычков в своем Telegram-канале. Глава региона сообщил, что бойцам передали специальное оборудование, в том числе квадрокоптер, монитор, комплект видеонаблюдения, экшн-камеры на шлем, противогазы, бронежилеты, каски, маскировочные сети. Военным также вручили летнюю форму, обувь, спальные мешки, лекарства, эвакуационные тележки, укомплектованные аптечки и другие медицинские принадлежности. "Кроме того, встретился с нашими штурмовиками-десантниками (70 человек, среди которых есть и орловские парни). Мы уже помогали им раньше, а сегодня привезли автомобиль – Ниву. Такая проходимая машина поможет ребятам выполнять боевые задачи на фронтовых дорогах", – отметил губернатор. Клычков уточнил, что штурмовикам привезли два тепловизионных монокуляра, рации, дизельный генератор, защиту на плечи, бедра, шею, тактическую форму, кроссовки, медицинскую ампульницу и респираторы. Он пообщался с бойцами и передал им слова благодарности от жителей Орловщины за мужество и отвагу. Губернатор поблагодарил предпринимателей, коллег из служб и ведомств, всех жителей, усилиями которых был собран гуманитарный груз. Отдельные слова благодарности он адресовал педагогам и студентам Орловского техникума агробизнеса и сервиса города Мценска за подготовку автомобилей к работе на фронте. "Запад хотел нас разобщить и уничтожить. Но в ответ получил пробуждение национального духа и общенародное единство. Мы стали сплоченными, и теперь наши ряды стали теснее. Мы будем и дальше делать все возможное для наших бойцов и во имя Победы! Армия и народ России – едины!" – добавил глава региона.

https://ria.ru/20240424/pomosch-1941973636.html

https://ria.ru/20231004/spetssredstva-1900382698.html

орловская область

артемовск

мценск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

орловская область, артемовск, мценск, андрей клычков, ульяновский автомобильный завод (уаз), сво, гуманитарная помощь, благотворительность