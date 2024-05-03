Рейтинг@Mail.ru
При пожаре в Приморье спасли 15 человек - РИА Новости, 03.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:10 03.05.2024 (обновлено: 05:18 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/spasenie-1943600384.html
При пожаре в Приморье спасли 15 человек
При пожаре в Приморье спасли 15 человек - РИА Новости, 03.05.2024
При пожаре в Приморье спасли 15 человек
В приморском Спасске-Дальнем пожарные спасли 15 человек из пожара в многоквартирном доме, произошедшего из-за оставленной в одной из квартир заженной церковной... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T05:10
2024-05-03T05:18
происшествия
спасск-дальний
приморский край
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 мая — РИА Новости. В приморском Спасске-Дальнем пожарные спасли 15 человек из пожара в многоквартирном доме, произошедшего из-за оставленной в одной из квартир заженной церковной свечи, сообщает ГУМЧС по Приморскому краю. Возгорание произошло в пятиэтажном жилом доме на улице Нахимова в Спасске-Дальнем вечером в четверг. "На момент прибытия пожарных из окна квартиры на 1 этаже вырывалось пламя, шел густой дым, наблюдалось сильное задымление во всем подъезде. Звенья газодымозащитной службы 20 пожарно-спасательного отряда вывели из отрезанных дымом квартир с верхних этажей 10 человек, в том числе 4 ребенка. Кроме того, пожарные при помощи автолестницы спасли из квартиры на 3 этаже 5 человек, 4 из которых дети", — говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе опроса хозяйки сгоревшей квартиры выяснилось, что женщина зажгла в спальне церковную свечу и вышла из квартиры, что и стало причиной пожара. В отношении виновницы пожара составлен административный протокол согласно ч.6 ст. 20.4 КоАП Российской Федерации.
https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html
https://ria.ru/20240503/pozhar-1943592617.html
спасск-дальний
приморский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, спасск-дальний, приморский край, россия
Происшествия, Спасск-Дальний, Приморский край, Россия
При пожаре в Приморье спасли 15 человек

В Приморье из пожара из-за оставленной в квартире свечи спасли 15 человек

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 3 мая — РИА Новости. В приморском Спасске-Дальнем пожарные спасли 15 человек из пожара в многоквартирном доме, произошедшего из-за оставленной в одной из квартир заженной церковной свечи, сообщает ГУМЧС по Приморскому краю.
Возгорание произошло в пятиэтажном жилом доме на улице Нахимова в Спасске-Дальнем вечером в четверг.
Горящая кровля пятиэтажного дома на проспекте Ленина в Ярославле - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Крупные пожары в жилых домах в России в 2023-2024 годах
14 марта, 14:24
"На момент прибытия пожарных из окна квартиры на 1 этаже вырывалось пламя, шел густой дым, наблюдалось сильное задымление во всем подъезде. Звенья газодымозащитной службы 20 пожарно-спасательного отряда вывели из отрезанных дымом квартир с верхних этажей 10 человек, в том числе 4 ребенка. Кроме того, пожарные при помощи автолестницы спасли из квартиры на 3 этаже 5 человек, 4 из которых дети", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе опроса хозяйки сгоревшей квартиры выяснилось, что женщина зажгла в спальне церковную свечу и вышла из квартиры, что и стало причиной пожара. В отношении виновницы пожара составлен административный протокол согласно ч.6 ст. 20.4 КоАП Российской Федерации.
Пожар на востоке Москвы в административно-производственном здании
В Москве ликвидировали пожар в административно-производственном здании
01:30
 
ПроисшествияСпасск-ДальнийПриморский крайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала