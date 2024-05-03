https://ria.ru/20240503/spasenie-1943600384.html

При пожаре в Приморье спасли 15 человек

При пожаре в Приморье спасли 15 человек - РИА Новости, 03.05.2024

При пожаре в Приморье спасли 15 человек

В приморском Спасске-Дальнем пожарные спасли 15 человек из пожара в многоквартирном доме, произошедшего из-за оставленной в одной из квартир заженной церковной... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T05:10

2024-05-03T05:10

2024-05-03T05:18

происшествия

спасск-дальний

приморский край

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 3 мая — РИА Новости. В приморском Спасске-Дальнем пожарные спасли 15 человек из пожара в многоквартирном доме, произошедшего из-за оставленной в одной из квартир заженной церковной свечи, сообщает ГУМЧС по Приморскому краю. Возгорание произошло в пятиэтажном жилом доме на улице Нахимова в Спасске-Дальнем вечером в четверг. "На момент прибытия пожарных из окна квартиры на 1 этаже вырывалось пламя, шел густой дым, наблюдалось сильное задымление во всем подъезде. Звенья газодымозащитной службы 20 пожарно-спасательного отряда вывели из отрезанных дымом квартир с верхних этажей 10 человек, в том числе 4 ребенка. Кроме того, пожарные при помощи автолестницы спасли из квартиры на 3 этаже 5 человек, 4 из которых дети", — говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе опроса хозяйки сгоревшей квартиры выяснилось, что женщина зажгла в спальне церковную свечу и вышла из квартиры, что и стало причиной пожара. В отношении виновницы пожара составлен административный протокол согласно ч.6 ст. 20.4 КоАП Российской Федерации.

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

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спасск-дальний

приморский край

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происшествия, спасск-дальний, приморский край, россия