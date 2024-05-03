https://ria.ru/20240503/sobaka-1943613020.html

В Иркутской области мужчина натравил собаку на ребенка

В Иркутской области мужчина натравил собаку на ребенка - РИА Новости, 03.05.2024

В Иркутской области мужчина натравил собаку на ребенка

В Тайшете мужчина натравил бойцовскую собаку на полуторогодовалого ребенка, сообщило СУ СК по Иркутской области. РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T09:05

2024-05-03T09:05

2024-05-03T11:32

происшествия

тайшет

россия

иркутская область

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/03/1943635936_0:162:1280:882_1920x0_80_0_0_7caeffba7833debcd7f6c9d5c94ba58a.jpg

ИРКУТСК, 3 мая — РИА Новости. В Тайшете мужчина натравил бойцовскую собаку на полуторогодовалого ребенка, сообщило СУ СК по Иркутской области. "Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Тайшета (по статье о покушении на убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью. — Прим. ред.). В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", — указали в ведомстве.По данным СК, в Тайшете 35-летняя местная жительница с полуторагодовалой дочерью, находясь в гостях у своего знакомого, распивала с ним спиртное. Между ними возник конфликт, переросший в драку. Женщина вывела дочь на веранду дома и стала вызывать такси, чтобы уехать. В это время мужчина спустил свою собаку породы ротвейлер с цепи и натравил на ребенка, а сам продолжил избивать ее мать. В итоге женщина вырвалась, схватила дочь и побежала в подъехавшее такси, на котором доставила девочку в больницу. Ребенка госпитализировали с множественными рвано-укушенными ранами лица, шеи, он находится в тяжелом состоянии. Во время следственных действий агрессивную собаку ликвидировали. Прокуратура организовала проверку, которая даст оценку действиям органов системы по исполнению законов о защите прав детей и семейном благополучии.

https://ria.ru/20240215/zhivodery-1927689416.html

тайшет

россия

иркутская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тайшет, россия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)