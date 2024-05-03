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В Иркутской области мужчина натравил собаку на ребенка - РИА Новости, 03.05.2024
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09:05 03.05.2024 (обновлено: 11:32 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/sobaka-1943613020.html
В Иркутской области мужчина натравил собаку на ребенка
В Иркутской области мужчина натравил собаку на ребенка - РИА Новости, 03.05.2024
В Иркутской области мужчина натравил собаку на ребенка
В Тайшете мужчина натравил бойцовскую собаку на полуторогодовалого ребенка, сообщило СУ СК по Иркутской области. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T09:05
2024-05-03T11:32
происшествия
тайшет
россия
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 3 мая — РИА Новости. В Тайшете мужчина натравил бойцовскую собаку на полуторогодовалого ребенка, сообщило СУ СК по Иркутской области. &quot;Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Тайшета (по статье о покушении на убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью. — Прим. ред.). В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК, решается вопрос об избрании ему меры пресечения&quot;, — указали в ведомстве.По данным СК, в Тайшете 35-летняя местная жительница с полуторагодовалой дочерью, находясь в гостях у своего знакомого, распивала с ним спиртное. Между ними возник конфликт, переросший в драку. Женщина вывела дочь на веранду дома и стала вызывать такси, чтобы уехать. В это время мужчина спустил свою собаку породы ротвейлер с цепи и натравил на ребенка, а сам продолжил избивать ее мать. В итоге женщина вырвалась, схватила дочь и побежала в подъехавшее такси, на котором доставила девочку в больницу. Ребенка госпитализировали с множественными рвано-укушенными ранами лица, шеи, он находится в тяжелом состоянии. Во время следственных действий агрессивную собаку ликвидировали. Прокуратура организовала проверку, которая даст оценку действиям органов системы по исполнению законов о защите прав детей и семейном благополучии.
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происшествия, тайшет, россия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тайшет, Россия, Иркутская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Иркутской области мужчина натравил собаку на ребенка

В Тайшете мужчина натравил бойцовскую собаку на полуторогодовалого ребенка

© Фото : Следком38/TelegramЗадержан мужчина, подозреваемый в покушении на убийство ребенка в Тайшете
Задержан мужчина, подозреваемый в покушении на убийство ребенка в Тайшете - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© Фото : Следком38/Telegram
Задержан мужчина, подозреваемый в покушении на убийство ребенка в Тайшете
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 3 мая — РИА Новости. В Тайшете мужчина натравил бойцовскую собаку на полуторогодовалого ребенка, сообщило СУ СК по Иркутской области.
«

"Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Тайшета (по статье о покушении на убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью. — Прим. ред.). В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", — указали в ведомстве.

По данным СК, в Тайшете 35-летняя местная жительница с полуторагодовалой дочерью, находясь в гостях у своего знакомого, распивала с ним спиртное. Между ними возник конфликт, переросший в драку. Женщина вывела дочь на веранду дома и стала вызывать такси, чтобы уехать. В это время мужчина спустил свою собаку породы ротвейлер с цепи и натравил на ребенка, а сам продолжил избивать ее мать.
В итоге женщина вырвалась, схватила дочь и побежала в подъехавшее такси, на котором доставила девочку в больницу. Ребенка госпитализировали с множественными рвано-укушенными ранами лица, шеи, он находится в тяжелом состоянии.
Во время следственных действий агрессивную собаку ликвидировали.
Прокуратура организовала проверку, которая даст оценку действиям органов системы по исполнению законов о защите прав детей и семейном благополучии.
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ПроисшествияТайшетРоссияИркутская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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