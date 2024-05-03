В Иркутской области мужчина натравил собаку на ребенка
В Тайшете мужчина натравил бойцовскую собаку на полуторогодовалого ребенка
© Фото : Следком38/TelegramЗадержан мужчина, подозреваемый в покушении на убийство ребенка в Тайшете
Задержан мужчина, подозреваемый в покушении на убийство ребенка в Тайшете
ИРКУТСК, 3 мая — РИА Новости. В Тайшете мужчина натравил бойцовскую собаку на полуторогодовалого ребенка, сообщило СУ СК по Иркутской области.
«
"Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Тайшета (по статье о покушении на убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью. — Прим. ред.). В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", — указали в ведомстве.
По данным СК, в Тайшете 35-летняя местная жительница с полуторагодовалой дочерью, находясь в гостях у своего знакомого, распивала с ним спиртное. Между ними возник конфликт, переросший в драку. Женщина вывела дочь на веранду дома и стала вызывать такси, чтобы уехать. В это время мужчина спустил свою собаку породы ротвейлер с цепи и натравил на ребенка, а сам продолжил избивать ее мать.
В итоге женщина вырвалась, схватила дочь и побежала в подъехавшее такси, на котором доставила девочку в больницу. Ребенка госпитализировали с множественными рвано-укушенными ранами лица, шеи, он находится в тяжелом состоянии.
Во время следственных действий агрессивную собаку ликвидировали.
Прокуратура организовала проверку, которая даст оценку действиям органов системы по исполнению законов о защите прав детей и семейном благополучии.