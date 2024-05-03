https://ria.ru/20240503/smi-1943775401.html

СМИ: Boeing столкнулся с трудностями из-за антироссийских санкций

СМИ: Boeing столкнулся с трудностями из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 03.05.2024

СМИ: Boeing столкнулся с трудностями из-за антироссийских санкций

Американская аэрокосмическая корпорация Boeing столкнулась с трудностями при производстве новых самолетов из-за введенных против России санкций, пишет в пятницу РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T21:42

2024-05-03T21:42

2024-05-03T21:46

технологии

россия

сша

украина

анджей дуда

boeing 787

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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Американская аэрокосмическая корпорация Boeing столкнулась с трудностями при производстве новых самолетов из-за введенных против России санкций, пишет в пятницу газета Wall Street Journal. Согласно данным издания, вскоре после начала специальной военной операции на Украине производитель терморегулирующего оборудования для модели Boeing 787 Dreamliner компания RTX свернула работу в РФ. На тот момент объем поставок удовлетворял спрос, но теперь, когда Boeing пытается нарастить производство, обнаружилось, что мощностей концерна в США и Великобритании недостаточно. "Когда случилось вторжение, производство перенесли, но мощностей нового поставщика не хватало под наши потребности", - объяснил гендиректор компании Давид Калхоун. Он подчеркнул, что проблема с теплообменниками не является единственной - Boeing 787 также столкнулся с дефицитом пассажирских кресел от сторонних поставщиков, преодолеть который будет еще труднее. В итоге американская корпорация предупредила инвесторов, что в середине 2024 года производство Dreamliner несколько просядет, однако к концу года вернется на уровень пяти бортов в месяц. В последнее время неоднократно сообщалось о технических проблемах с самолетами Boeing. Например, пользоваться запасной машиной после обнаружения неисправности на президентском 737 пришлось польскому лидеру Анджею Дуде по возвращении из США. Пятого января у Boeing 737 MAX 9 компании Alaska Airlines в воздухе выпала секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон. Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.

https://ria.ru/20240312/boeing-1932407422.html

https://ria.ru/20240503/mashiny-ubiytsy-1943562692.html

россия

сша

украина

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технологии, россия, сша, украина, анджей дуда, boeing 787, boeing 737