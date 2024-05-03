https://ria.ru/20240503/smi-1943734120.html

СМИ рассказали, когда на Украину доставят вооружения из США

СМИ рассказали, когда на Украину доставят вооружения из США - РИА Новости, 03.05.2024

СМИ рассказали, когда на Украину доставят вооружения из США

Большая часть тяжелого вооружения в рамках помощи от США будет доставлена на Украину только летом или даже позже, пишет газета New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T17:11

2024-05-03T17:11

2024-05-03T17:11

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сергей лавров

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министерство обороны сша

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Большая часть тяжелого вооружения в рамках помощи от США будет доставлена на Украину только летом или даже позже, пишет газета New York Times со ссылкой на неназванного американского чиновника. "Большая часть более тяжелого вооружения, которое было профинансировано за счет новой помощи США, и даже часть боеприпасов будут поставляться из США и, скорее всего, не будут доставлены до лета или даже позже", - приводит издание слова чиновника. Сенат США ранее по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и администрацию на Тайване. Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект. Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, сняв последнее юридическое препятствие для возобновления поставок туда американских вооружений. В частности, на помощь Украине направят почти 61 миллиард долларов, из которых 23,2 миллиарда - на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда - на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда - для обеспечения "текущих военных операций США в регионе". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240503/svo-1943728373.html

https://ria.ru/20231213/bayden-1915427912.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, сша, россия, джо байден, сергей лавров, нато, министерство обороны сша