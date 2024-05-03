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СМИ рассказали, когда на Украину доставят вооружения из США - РИА Новости, 03.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:11 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/smi-1943734120.html
СМИ рассказали, когда на Украину доставят вооружения из США
СМИ рассказали, когда на Украину доставят вооружения из США - РИА Новости, 03.05.2024
СМИ рассказали, когда на Украину доставят вооружения из США
Большая часть тяжелого вооружения в рамках помощи от США будет доставлена на Украину только летом или даже позже, пишет газета New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T17:11
2024-05-03T17:11
в мире
украина
сша
россия
джо байден
сергей лавров
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Большая часть тяжелого вооружения в рамках помощи от США будет доставлена на Украину только летом или даже позже, пишет газета New York Times со ссылкой на неназванного американского чиновника. "Большая часть более тяжелого вооружения, которое было профинансировано за счет новой помощи США, и даже часть боеприпасов будут поставляться из США и, скорее всего, не будут доставлены до лета или даже позже", - приводит издание слова чиновника. Сенат США ранее по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и администрацию на Тайване. Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект. Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, сняв последнее юридическое препятствие для возобновления поставок туда американских вооружений. В частности, на помощь Украине направят почти 61 миллиард долларов, из которых 23,2 миллиарда - на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда - на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда - для обеспечения "текущих военных операций США в регионе". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240503/svo-1943728373.html
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в мире, украина, сша, россия, джо байден, сергей лавров, нато, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Россия, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО, Министерство обороны США, Специальная военная операция на Украине
СМИ рассказали, когда на Украину доставят вооружения из США

NYT: большую часть тяжелого вооружения из на Украину доставят только летом

© AP Photo / LibkosУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© AP Photo / Libkos
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Большая часть тяжелого вооружения в рамках помощи от США будет доставлена на Украину только летом или даже позже, пишет газета New York Times со ссылкой на неназванного американского чиновника.
"Большая часть более тяжелого вооружения, которое было профинансировано за счет новой помощи США, и даже часть боеприпасов будут поставляться из США и, скорее всего, не будут доставлены до лета или даже позже", - приводит издание слова чиновника.
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Вчера, 16:46
Сенат США ранее по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и администрацию на Тайване. Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект. Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, сняв последнее юридическое препятствие для возобновления поставок туда американских вооружений. В частности, на помощь Украине направят почти 61 миллиард долларов, из которых 23,2 миллиарда - на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда - на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда - для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Возможности США поддерживать Украину стремительно кончаются, заявил Байден
13 декабря 2023, 01:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияДжо БайденСергей ЛавровНАТОМинистерство обороны США
 
 
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