https://ria.ru/20240503/sk-1943634006.html

На Урале мужчина спустя 13 лет признался в убийстве жены

На Урале мужчина спустя 13 лет признался в убийстве жены - РИА Новости, 03.05.2024

На Урале мужчина спустя 13 лет признался в убийстве жены

Житель Богдановичского района Свердловской области спустя 13 лет признался в убийстве жены, ее тело он закопал в лесу, сообщил журналистам помощник руководителя РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T10:59

2024-05-03T10:59

2024-05-03T10:59

происшествия

свердловская область

россия

екатеринбург

александр шульга

валерий горелых

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая – РИА Новости. Житель Богдановичского района Свердловской области спустя 13 лет признался в убийстве жены, ее тело он закопал в лесу, сообщил журналистам помощник руководителя регионального Следственного комитета РФ Александр Шульга. В марте 2011 года в Богдановичском районе бесследно пропала жительница одного из сел, было возбуждено уголовное дело об убийстве. По уточнению СК, сначала раскрыть это дело не представилось возможным, тем не менее работа по его расследованию продолжалась. "На днях в Богдановичский межрайонный следственный отдел управления СК по Свердловской области поступила оперативная информация о возможной причастности супруга пропавшей без вести гражданки – 62-летнего мужчины, который ранее был осужден за совершение другого преступления... В рамках проведенного допроса были получены признательные показания подозреваемого", – сообщил Шульга. Фигурант показал место сокрытия тела супруги и рассказал, что в один из вечеров в марте 2011 года он вместе с ней выпивал спиртное. Потом они поругались, он ударил ее, а наутро обнаружил, что жена скончалась. Ее тело он вывез в лес, где закопал. Как отметил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, в 2019 году суд в Екатеринбурге отправил фигуранта в исправительную колонию строгого режима за совершенное преступление сексуального характера. "Статья, по которой он попал на тюремные нары, как известно, в криминальном мире, мягко говоря, не пользуется "почетом". Такой категории осужденных, как правило, весьма некомфортно отбывать срок. Вероятно, даже после нескольких долгих лет пребывания на зоне он не смог побороть в себе угрызения совести из-за того, что отправил на тот свет свою вторую половинку, жестоко расправившись с ней. Погибшую он тщательно закопал в лесу", – сказал Горелых. Он добавил, что сотрудники конвойной службы и оперуполномоченные угрозыска ОВД Богдановича, вывозившие фигуранта на следственное мероприятие, констатировали: задержанный вел себя так, словно показывал, не где схоронил тело собственной супруги, а "какую-нибудь ненужную вещь".

https://ria.ru/20231004/sk-1900413387.html

https://ria.ru/20240207/ubiystvo-1925958459.html

свердловская область

россия

екатеринбург

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происшествия, свердловская область, россия, екатеринбург, александр шульга, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)