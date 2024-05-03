https://ria.ru/20240503/siriya-1943589333.html

При атаке Израиля на пригород Дамаска пострадали восемь сирийских военных

При атаке Израиля на пригород Дамаска пострадали восемь сирийских военных - РИА Новости, 03.05.2024

При атаке Израиля на пригород Дамаска пострадали восемь сирийских военных

Восемь сирийских военнослужащих получили ранения в результате авиаудара Израиля по зданию в южном пригороде Дамаска, говорится в сообщении министерства обороны... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T00:29

2024-05-03T00:29

2024-05-03T01:58

в мире

израиль

дамаск (город)

сирия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДУБАЙ, 3 мая - РИА Новости. Восемь сирийских военнослужащих получили ранения в результате авиаудара Израиля по зданию в южном пригороде Дамаска, говорится в сообщении министерства обороны Сирии для Сирийского агентства новостей SANA."Около 22.05 по местному времени (совпадает с мск) 2 мая израильский противник начал воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голанских высот, нанеся удар по объекту в окрестностях Дамаска. В результате агрессии были ранены восемь военнослужащих, были нанесены материальные потери", - отметило военное ведомство Сирии.

https://ria.ru/20240502/siriya-1943580903.html

израиль

дамаск (город)

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в мире, израиль, дамаск (город), сирия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году