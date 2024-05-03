https://ria.ru/20240503/siriya-1943589333.html
При атаке Израиля на пригород Дамаска пострадали восемь сирийских военных
При атаке Израиля на пригород Дамаска пострадали восемь сирийских военных - РИА Новости, 03.05.2024
При атаке Израиля на пригород Дамаска пострадали восемь сирийских военных
Восемь сирийских военнослужащих получили ранения в результате авиаудара Израиля по зданию в южном пригороде Дамаска, говорится в сообщении министерства обороны... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T00:29
2024-05-03T00:29
2024-05-03T01:58
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дамаск (город)
сирия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДУБАЙ, 3 мая - РИА Новости. Восемь сирийских военнослужащих получили ранения в результате авиаудара Израиля по зданию в южном пригороде Дамаска, говорится в сообщении министерства обороны Сирии для Сирийского агентства новостей SANA."Около 22.05 по местному времени (совпадает с мск) 2 мая израильский противник начал воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голанских высот, нанеся удар по объекту в окрестностях Дамаска. В результате агрессии были ранены восемь военнослужащих, были нанесены материальные потери", - отметило военное ведомство Сирии.
https://ria.ru/20240502/siriya-1943580903.html
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в мире, израиль, дамаск (город), сирия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Дамаск (город), Сирия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
При атаке Израиля на пригород Дамаска пострадали восемь сирийских военных
При атаке Израиля на южный пригород Дамаска пострадали восемь сирийских военных