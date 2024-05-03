https://ria.ru/20240503/shans-1943598668.html

Последний шанс. На Западе выступили со срочным требованием по Украине

Последний шанс. На Западе выступили со срочным требованием по Украине - РИА Новости, 03.05.2024

Последний шанс. На Западе выступили со срочным требованием по Украине

Настоящие друзья украинского народа должны не разжигать конфликт поставками оружия, а немедленно поспособствовать мирным переговорам с Россией, заявил бывший... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T04:30

2024-05-03T04:30

2024-05-03T10:41

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Настоящие друзья украинского народа должны не разжигать конфликт поставками оружия, а немедленно поспособствовать мирным переговорам с Россией, заявил бывший помощник генерального секретаря ООН по миротворческим миссиям в Ираке и Сьерра-Леоне Михаэль фон Шуленбург в интервью швейцарскому изданию Weltwoche."Если мы действительно хотим быть друзьями для Украины, как мы говорим, то это должно быть не оружие. Мы должны попытаться достичь мира путем переговоров. На мой взгляд, это единственная возможность, которая остается на сегодняшний день", — выразил мнение бывший дипломат.По словам фон Шуленбурга, без мирного соглашения Украина рискует уменьшится в размерах как из-за военных действий, так и из-за внутренней политической турбулентности.Он убежден, что страны Запада обманули Украину, сделав ее полем боя за свои геополитические интересы."Украинцы теперь проливают кровь и отдают жизни, а их страна разрушается. По большому счету у нее больше нет будущего", — заключил эксперт.Как подчеркивал президент России Владимир Путин, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. Российский лидер отмечал, что Украине, если она хочет начать диалог, нужно отменить декрет о запрете переговоров.

https://ria.ru/20240501/ukraina-1943359112.html

https://ria.ru/20240502/zelenskiy-1943585257.html

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в мире, украина, германия, россия, оон