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Последний шанс. На Западе выступили со срочным требованием по Украине - РИА Новости, 03.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:30 03.05.2024 (обновлено: 10:41 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/shans-1943598668.html
Последний шанс. На Западе выступили со срочным требованием по Украине
Последний шанс. На Западе выступили со срочным требованием по Украине - РИА Новости, 03.05.2024
Последний шанс. На Западе выступили со срочным требованием по Украине
Настоящие друзья украинского народа должны не разжигать конфликт поставками оружия, а немедленно поспособствовать мирным переговорам с Россией, заявил бывший... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T04:30
2024-05-03T10:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Настоящие друзья украинского народа должны не разжигать конфликт поставками оружия, а немедленно поспособствовать мирным переговорам с Россией, заявил бывший помощник генерального секретаря ООН по миротворческим миссиям в Ираке и Сьерра-Леоне Михаэль фон Шуленбург в интервью швейцарскому изданию Weltwoche."Если мы действительно хотим быть друзьями для Украины, как мы говорим, то это должно быть не оружие. Мы должны попытаться достичь мира путем переговоров. На мой взгляд, это единственная возможность, которая остается на сегодняшний день", — выразил мнение бывший дипломат.По словам фон Шуленбурга, без мирного соглашения Украина рискует уменьшится в размерах как из-за военных действий, так и из-за внутренней политической турбулентности.Он убежден, что страны Запада обманули Украину, сделав ее полем боя за свои геополитические интересы.&quot;Украинцы теперь проливают кровь и отдают жизни, а их страна разрушается. По большому счету у нее больше нет будущего&quot;, — заключил эксперт.Как подчеркивал президент России Владимир Путин, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. Российский лидер отмечал, что Украине, если она хочет начать диалог, нужно отменить декрет о запрете переговоров.
https://ria.ru/20240501/ukraina-1943359112.html
https://ria.ru/20240502/zelenskiy-1943585257.html
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в мире, украина, германия, россия, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Россия, ООН
Последний шанс. На Западе выступили со срочным требованием по Украине

Экс-помощник генсека ООН фон Шуленбург: только переговоры спасут Украину

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Настоящие друзья украинского народа должны не разжигать конфликт поставками оружия, а немедленно поспособствовать мирным переговорам с Россией, заявил бывший помощник генерального секретаря ООН по миротворческим миссиям в Ираке и Сьерра-Леоне Михаэль фон Шуленбург в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.
"Если мы действительно хотим быть друзьями для Украины, как мы говорим, то это должно быть не оружие. Мы должны попытаться достичь мира путем переговоров. На мой взгляд, это единственная возможность, которая остается на сегодняшний день", — выразил мнение бывший дипломат.
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По словам фон Шуленбурга, без мирного соглашения Украина рискует уменьшится в размерах как из-за военных действий, так и из-за внутренней политической турбулентности.
Он убежден, что страны Запада обманули Украину, сделав ее полем боя за свои геополитические интересы.
«

"Украинцы теперь проливают кровь и отдают жизни, а их страна разрушается. По большому счету у нее больше нет будущего", — заключил эксперт.

Как подчеркивал президент России Владимир Путин, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. Российский лидер отмечал, что Украине, если она хочет начать диалог, нужно отменить декрет о запрете переговоров.
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