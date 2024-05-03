https://ria.ru/20240503/sbor-1943688025.html

Разработчик игр из России проведет сбор средств для помощи ветеранам

Разработчик игр из России проведет сбор средств для помощи ветеранам - РИА Новости, 03.05.2024

Разработчик игр из России проведет сбор средств для помощи ветеранам

Крупнейший разработчик игр из России проведет сбор средств для помощи ветеранам Великой Отечественной войны, рассказал РИА Новости руководитель компании "Леста... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T14:20

2024-05-03T14:20

2024-05-03T14:20

общество

россия

день победы

ветераны

компьютерные игры

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786935651_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_2984a20d088accc7ab6d829484b37435.jpg

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Крупнейший разработчик игр из России проведет сбор средств для помощи ветеранам Великой Отечественной войны, рассказал РИА Новости руководитель компании "Леста Игры" Малик Хатажаев. "Дорогие ветераны Великой Отечественной Войны! Мы помним вас, мы гордимся вами, по этому с третьего мая во всех наших проектах запускается благотворительная акция "Красная гвоздика памяти", - сказал собеседник агентства. Все деньги, собранные игроками в рамках акции, будут переданы фонду "Память поколений". "Наша "Красная гвоздика" - благотворительная акция по сбору средств для оказания помощи ветеранам. Эти люди - наша гордость, наша история, они подарили нам великую победу. Медицинская помощь - это то, что им нужно в первую очередь, чтобы продолжать оставаться вместе с нами как можно дольше", - рассказала исполнительный директор благотворительного фонда "Память поколений" Катерина Круглова. Об итогах сборов компания обещает отчитаться публично. Фонд "Память поколений" также подтверждает, что будет информировать о ходе помощи конкретным ветеранам.

https://ria.ru/20240502/pobeda-1943525761.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, день победы, ветераны, компьютерные игры