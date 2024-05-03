https://ria.ru/20240503/sbor-1943688025.html
Разработчик игр из России проведет сбор средств для помощи ветеранам
Разработчик игр из России проведет сбор средств для помощи ветеранам - РИА Новости, 03.05.2024
Разработчик игр из России проведет сбор средств для помощи ветеранам
Крупнейший разработчик игр из России проведет сбор средств для помощи ветеранам Великой Отечественной войны, рассказал РИА Новости руководитель компании "Леста... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T14:20
2024-05-03T14:20
2024-05-03T14:20
общество
россия
день победы
ветераны
компьютерные игры
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Крупнейший разработчик игр из России проведет сбор средств для помощи ветеранам Великой Отечественной войны, рассказал РИА Новости руководитель компании "Леста Игры" Малик Хатажаев. "Дорогие ветераны Великой Отечественной Войны! Мы помним вас, мы гордимся вами, по этому с третьего мая во всех наших проектах запускается благотворительная акция "Красная гвоздика памяти", - сказал собеседник агентства. Все деньги, собранные игроками в рамках акции, будут переданы фонду "Память поколений". "Наша "Красная гвоздика" - благотворительная акция по сбору средств для оказания помощи ветеранам. Эти люди - наша гордость, наша история, они подарили нам великую победу. Медицинская помощь - это то, что им нужно в первую очередь, чтобы продолжать оставаться вместе с нами как можно дольше", - рассказала исполнительный директор благотворительного фонда "Память поколений" Катерина Круглова. Об итогах сборов компания обещает отчитаться публично. Фонд "Память поколений" также подтверждает, что будет информировать о ходе помощи конкретным ветеранам.
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общество, россия, день победы, ветераны, компьютерные игры
Общество, Россия, День Победы, Ветераны, Компьютерные игры
Разработчик игр из России проведет сбор средств для помощи ветеранам
Компания "Леста Игры" проведет сбор средств для помощи ветеранам ВОВ
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Крупнейший разработчик игр из России проведет сбор средств для помощи ветеранам Великой Отечественной войны, рассказал РИА Новости руководитель компании "Леста Игры" Малик Хатажаев.
"Дорогие ветераны Великой Отечественной Войны! Мы помним вас, мы гордимся вами, по этому с третьего мая во всех наших проектах запускается благотворительная акция "Красная гвоздика памяти", - сказал собеседник агентства.
Все деньги, собранные игроками в рамках акции, будут переданы фонду "Память поколений".
"Наша "Красная гвоздика" - благотворительная акция по сбору средств для оказания помощи ветеранам. Эти люди - наша гордость, наша история, они подарили нам великую победу. Медицинская помощь - это то, что им нужно в первую очередь, чтобы продолжать оставаться вместе с нами как можно дольше", - рассказала исполнительный директор благотворительного фонда "Память поколений" Катерина Круглова.
Об итогах сборов компания обещает отчитаться публично. Фонд "Память поколений" также подтверждает, что будет информировать о ходе помощи конкретным ветеранам.