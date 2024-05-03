https://ria.ru/20240503/rozysk-1943602882.html

МВД объявило в розыск экс-главу Национального банка Украины

МВД объявило в розыск экс-главу Национального банка Украины - РИА Новости, 03.05.2024

МВД объявило в розыск экс-главу Национального банка Украины

МВД России объявило в розыск бывшего главу Национального банка Украины Степана Кубива, следует из базы ведомства. РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T06:29

2024-05-03T06:29

2024-05-03T06:36

в мире

россия

украина

донбасс

степан кубив

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101249/38/1012493840_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_e0f9f9d1e67017b97668890f3cfde4b1.jpg

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. МВД России объявило в розыск бывшего главу Национального банка Украины Степана Кубива, следует из базы ведомства. "Степан Иванович Кубив, 19.3.1962. Разыскивается по статье УК", - указано в базе розыска МВД РФ. Статья, по которой он разыскивается, не разглашается. В январе 2024 года Следственный комитет России заочно предъявил обвинение бывшему главе Национального банка Украины Степану Кубиве в финансировании "антитеррористической операции" в Донбассе.

https://ria.ru/20240503/rozysk-1943602510.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, донбасс, степан кубив