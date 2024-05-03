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МВД объявило в розыск экс-главу Национального банка Украины - РИА Новости, 03.05.2024
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06:29 03.05.2024 (обновлено: 06:36 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/rozysk-1943602882.html
МВД объявило в розыск экс-главу Национального банка Украины
МВД объявило в розыск экс-главу Национального банка Украины - РИА Новости, 03.05.2024
МВД объявило в розыск экс-главу Национального банка Украины
МВД России объявило в розыск бывшего главу Национального банка Украины Степана Кубива, следует из базы ведомства. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T06:29
2024-05-03T06:36
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. МВД России объявило в розыск бывшего главу Национального банка Украины Степана Кубива, следует из базы ведомства. "Степан Иванович Кубив, 19.3.1962. Разыскивается по статье УК", - указано в базе розыска МВД РФ. Статья, по которой он разыскивается, не разглашается. В январе 2024 года Следственный комитет России заочно предъявил обвинение бывшему главе Национального банка Украины Степану Кубиве в финансировании "антитеррористической операции" в Донбассе.
https://ria.ru/20240503/rozysk-1943602510.html
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в мире, россия, украина, донбасс, степан кубив
В мире, Россия, Украина, Донбасс, Степан Кубив
МВД объявило в розыск экс-главу Национального банка Украины

База МВД России: экс-главу Национального банка Украины Кубива объявили в розыск

© Фото : аккаунт Степана Кубива в facebookСтепан Кубив
Степан Кубив - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© Фото : аккаунт Степана Кубива в facebook
Степан Кубив. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. МВД России объявило в розыск бывшего главу Национального банка Украины Степана Кубива, следует из базы ведомства.
"Степан Иванович Кубив, 19.3.1962. Разыскивается по статье УК", - указано в базе розыска МВД РФ.
Статья, по которой он разыскивается, не разглашается.
В январе 2024 года Следственный комитет России заочно предъявил обвинение бывшему главе Национального банка Украины Степану Кубиве в финансировании "антитеррористической операции" в Донбассе.
Александр Шлапак - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
МВД объявило в розыск экс-главу Минфина Украины Шлапака
06:20
 
В миреРоссияУкраинаДонбассСтепан Кубив
 
 
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