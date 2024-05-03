https://ria.ru/20240503/rostekh-1943636608.html

Мишустин рассказал о разработке "Ростехом" газовой турбины большой мощности

Мишустин рассказал о разработке "Ростехом" газовой турбины большой мощности - РИА Новости, 03.05.2024

Мишустин рассказал о разработке "Ростехом" газовой турбины большой мощности

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым назвал важной вехой разработку газовой турбины большой мощности ГТД-110М,... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T11:11

2024-05-03T11:11

2024-05-03T11:11

экономика

россия

таманский полуостров

михаил мишустин

сергей чемезов

ростех

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым назвал важной вехой разработку газовой турбины большой мощности ГТД-110М, глава правительства отметил, что корпорация долго работала над тем, чтобы заменить западные аналоги. В ходе беседы Чемезов доложил Мишустину о создании первой российской серийной турбины большой мощности ГТД-110М, которая создана для ТЭС "Ударная" на Таманском полуострове. "Очень важная веха. Я знаю, как корпорация долго над этим работала, чтобы заменить все аналоги западных мощных турбин", - ответил Мишустин.

https://ria.ru/20240229/a-50-1930172596.html

россия

таманский полуостров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, таманский полуостров, михаил мишустин, сергей чемезов, ростех