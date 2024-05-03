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Мишустин рассказал о разработке "Ростехом" газовой турбины большой мощности - РИА Новости, 03.05.2024
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11:11 03.05.2024
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Мишустин рассказал о разработке "Ростехом" газовой турбины большой мощности
Мишустин рассказал о разработке "Ростехом" газовой турбины большой мощности - РИА Новости, 03.05.2024
Мишустин рассказал о разработке "Ростехом" газовой турбины большой мощности
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым назвал важной вехой разработку газовой турбины большой мощности ГТД-110М,... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T11:11
2024-05-03T11:11
экономика
россия
таманский полуостров
михаил мишустин
сергей чемезов
ростех
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым назвал важной вехой разработку газовой турбины большой мощности ГТД-110М, глава правительства отметил, что корпорация долго работала над тем, чтобы заменить западные аналоги. В ходе беседы Чемезов доложил Мишустину о создании первой российской серийной турбины большой мощности ГТД-110М, которая создана для ТЭС "Ударная" на Таманском полуострове. "Очень важная веха. Я знаю, как корпорация долго над этим работала, чтобы заменить все аналоги западных мощных турбин", - ответил Мишустин.
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таманский полуостров
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экономика, россия, таманский полуостров, михаил мишустин, сергей чемезов, ростех
Экономика, Россия, Таманский полуостров, Михаил Мишустин, Сергей Чемезов, Ростех
Мишустин рассказал о разработке "Ростехом" газовой турбины большой мощности

Мишустин назвал разработку "Ростехом" газовой турбины ГТД-110М важной вехой

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд государственной корпорации "Ростех"
Стенд государственной корпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стенд государственной корпорации "Ростех". Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым назвал важной вехой разработку газовой турбины большой мощности ГТД-110М, глава правительства отметил, что корпорация долго работала над тем, чтобы заменить западные аналоги.
В ходе беседы Чемезов доложил Мишустину о создании первой российской серийной турбины большой мощности ГТД-110М, которая создана для ТЭС "Ударная" на Таманском полуострове.
"Очень важная веха. Я знаю, как корпорация долго над этим работала, чтобы заменить все аналоги западных мощных турбин", - ответил Мишустин.
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ЭкономикаРоссияТаманский полуостровМихаил МишустинСергей ЧемезовРостех
 
 
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