https://ria.ru/20240503/rostekh-1943627256.html

Чемезов рассказал о поставляемом в зону СВО оружии

Чемезов рассказал о поставляемом в зону СВО оружии - РИА Новости, 03.05.2024

Чемезов рассказал о поставляемом в зону СВО оружии

"Ростех" поставляет почти 80% всех вооружений, которые российские военнослужащие используют в ходе спецоперации, сообщил в пятницу гендиректор госкорпорации... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T10:28

2024-05-03T10:28

2024-05-03T10:42

ростех

безопасность

сергей чемезов

михаил мишустин

технологии

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. "Ростех" поставляет почти 80% всех вооружений, которые российские военнослужащие используют в ходе спецоперации, сообщил в пятницу гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов."Почти 80% вооружений, которые сегодня используются в зоне СВО, созданы на предприятиях нашей корпорации", - сказал Чемезов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.Он добавил, что за последние два года производство и капитальный ремонт танков на предприятиях "Ростеха" увеличился в 3,5 раза, легкобронированной техники - в три раза. Выпуск боеприпасов для танков и БМП возрос почти в девять раз, снарядов для ствольной артиллерии - в шесть раз, а реактивной - в восемь раз. Неуправляемые снаряды для тяжёлых огнемётных систем стали производить в три раза больше."Объёмы выпуска самоходной артиллерии выросли в 10 раз, буксируемой - в 14 раз, миномётов - в 20 раз, РСЗО - в два раза", - добавил Чемезов.

https://ria.ru/20240411/vooruzheniya-1939475870.html

https://ria.ru/20240503/mashiny-ubiytsy-1943562692.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ростех, безопасность, сергей чемезов, михаил мишустин, технологии