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Директор от России рассказал о последствиях выхода страны из МВФ - РИА Новости, 03.05.2024
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08:34 03.05.2024 (обновлено: 11:41 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/rossii-1943610885.html
Директор от России рассказал о последствиях выхода страны из МВФ
Директор от России рассказал о последствиях выхода страны из МВФ - РИА Новости, 03.05.2024
Директор от России рассказал о последствиях выхода страны из МВФ
Главные акционеры Международного валютного фонда опасаются, что с возможным уходом России из организации могут выйти и другие страны, лишив ее глобального... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T08:34
2024-05-03T11:41
экономика
россия
алексей можин
мвф
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ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости. Главные акционеры Международного валютного фонда опасаются, что с возможным уходом России из организации могут выйти и другие страны, лишив ее глобального статуса, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин. "Главные акционеры фонда на сегодня являются нашими злейшими врагами. Однако и они понимают, что если мы уходим, то фонд перестает быть глобальным институтом. Кроме того, вслед за Россией выйдут и другие страны", — сообщил он. По оценке Можина, сейчас Москве от фонда ничего не надо, но есть польза от документов и доступа к информации. "Если мы уйдем, то ослабим позиции тех участников фонда, кто нуждается в нашей поддержке. Ведь состав совета директоров разделился поровну: по 12 кресел у западных и незападных стран. При этом распределение голосов примерно 60 на 40 процентов в пользу западных стран", — сообщил он.Можин добавил, что популярность российской дирекции никогда не была такой высокой среди представителей незападных стран, как после начала спецоперации."Наш уход сильно ослабит их позиции. Россия — сильный союзник. Мы бросили вызов Западу, причем как военный, так и экономический вызов, и справляемся, в том числе показываем мощь нашей экономики", — резюмировал он.
https://ria.ru/20240429/ekonomika-1943048246.html
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экономика, россия, алексей можин, мвф
Экономика, Россия, Алексей Можин, МВФ
Директор от России рассказал о последствиях выхода страны из МВФ

Директор от России: уход страны из МВФ мог бы лишить фонд глобального статуса

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПредставитель России в МВФ Алексей Можин
Представитель России в МВФ Алексей Можин - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Представитель России в МВФ Алексей Можин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости. Главные акционеры Международного валютного фонда опасаются, что с возможным уходом России из организации могут выйти и другие страны, лишив ее глобального статуса, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.
"Главные акционеры фонда на сегодня являются нашими злейшими врагами. Однако и они понимают, что если мы уходим, то фонд перестает быть глобальным институтом. Кроме того, вслед за Россией выйдут и другие страны", — сообщил он.
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По оценке Можина, сейчас Москве от фонда ничего не надо, но есть польза от документов и доступа к информации.
"Если мы уйдем, то ослабим позиции тех участников фонда, кто нуждается в нашей поддержке. Ведь состав совета директоров разделился поровну: по 12 кресел у западных и незападных стран. При этом распределение голосов примерно 60 на 40 процентов в пользу западных стран", — сообщил он.
Можин добавил, что популярность российской дирекции никогда не была такой высокой среди представителей незападных стран, как после начала спецоперации.
"Наш уход сильно ослабит их позиции. Россия — сильный союзник. Мы бросили вызов Западу, причем как военный, так и экономический вызов, и справляемся, в том числе показываем мощь нашей экономики", — резюмировал он.

Международный валютный фонд — межправительственная валютно‑кредитная организация, созданная в 1944 году. Сегодня членами МВФ являются 190 государств, Россия — с 1992 года. Финансовые ресурсы МВФ формируются главным образом за счет взносов квот стран-членов в капитал фонда. Квоты рассчитываются по формуле, исходя в числе прочего из относительных размеров национальных экономики.

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ЭкономикаРоссияАлексей МожинМВФ
 
 
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