Рейтинг@Mail.ru
"Вирус Зеленского" поразил сознание Макрона, заявил Рогов - РИА Новости, 03.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:21 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/rogov-1943749032.html
"Вирус Зеленского" поразил сознание Макрона, заявил Рогов
"Вирус Зеленского" поразил сознание Макрона, заявил Рогов - РИА Новости, 03.05.2024
"Вирус Зеленского" поразил сознание Макрона, заявил Рогов
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что сознание президента Франции Эммануэля Макрона поразил "вирус... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T18:21
2024-05-03T18:21
специальная военная операция на украине
в мире
франция
россия
эммануэль макрон
владимир рогов
украина
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934992146_0:69:3000:1757_1920x0_80_0_0_f2daa0bfdb045599f3fd75797ae0cd34.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что сознание президента Франции Эммануэля Макрона поразил "вирус Зеленского", симптомами которого являются человеконенавистничество и агрессивное поведение в отношении России. "Макрону, видимо, не дает покоя история успеха Зеленского, как можно непопулярному главе действующего режима остаться у власти и не проводить выборы. Вполне возможно, что сознание Макрона поразил "вирус Зеленского", симптомами которого являются человеконенавистничество и агрессивное поведение в отношении России", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, Макрон настроен на вовлечение Франции в открытый конфликт с Россией, чтобы любым путем сохранить за собой всю полноту власти в стране, навязав французскому народу страх и ненависть по отношению к русским.Ранее Макрон в интервью изданию Economist заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и появится просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны ЕС" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.
https://ria.ru/20240503/zelenskiy-1943662146.html
https://ria.ru/20240503/frantsiya-1943660218.html
франция
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934992146_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_1077c2b62121feb04f4445ad410b9320.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, россия, эммануэль макрон, владимир рогов, украина, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Владимир Рогов, Украина, Евросоюз
"Вирус Зеленского" поразил сознание Макрона, заявил Рогов

Рогов: возможно, что сознание Макрона поразил "вирус Зеленского"

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что сознание президента Франции Эммануэля Макрона поразил "вирус Зеленского", симптомами которого являются человеконенавистничество и агрессивное поведение в отношении России.
«
"Макрону, видимо, не дает покоя история успеха Зеленского, как можно непопулярному главе действующего режима остаться у власти и не проводить выборы. Вполне возможно, что сознание Макрона поразил "вирус Зеленского", симптомами которого являются человеконенавистничество и агрессивное поведение в отношении России", - сказал Рогов РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Зеленского контролируют жулики, заявила конгрессвумен
Вчера, 12:52
По его словам, Макрон настроен на вовлечение Франции в открытый конфликт с Россией, чтобы любым путем сохранить за собой всю полноту власти в стране, навязав французскому народу страх и ненависть по отношению к русским.
Ранее Макрон в интервью изданию Economist заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и появится просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны ЕС" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.
Французский военнослужащий во время обучения украинских военных в Польше - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
В Кремле прокомментировали слова Макрона и Кэмерона о конфликте на Украине
Вчера, 12:43
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияРоссияЭммануэль МакронВладимир РоговУкраинаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала