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"Вирус Зеленского" поразил сознание Макрона, заявил Рогов
"Вирус Зеленского" поразил сознание Макрона, заявил Рогов - РИА Новости, 03.05.2024
"Вирус Зеленского" поразил сознание Макрона, заявил Рогов
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что сознание президента Франции Эммануэля Макрона поразил "вирус... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T18:21
2024-05-03T18:21
2024-05-03T18:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что сознание президента Франции Эммануэля Макрона поразил "вирус Зеленского", симптомами которого являются человеконенавистничество и агрессивное поведение в отношении России. "Макрону, видимо, не дает покоя история успеха Зеленского, как можно непопулярному главе действующего режима остаться у власти и не проводить выборы. Вполне возможно, что сознание Макрона поразил "вирус Зеленского", симптомами которого являются человеконенавистничество и агрессивное поведение в отношении России", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, Макрон настроен на вовлечение Франции в открытый конфликт с Россией, чтобы любым путем сохранить за собой всю полноту власти в стране, навязав французскому народу страх и ненависть по отношению к русским.Ранее Макрон в интервью изданию Economist заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и появится просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны ЕС" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.
https://ria.ru/20240503/zelenskiy-1943662146.html
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"Вирус Зеленского" поразил сознание Макрона, заявил Рогов
Рогов: возможно, что сознание Макрона поразил "вирус Зеленского"