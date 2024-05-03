Киев доходит до безумия в "выкорчевывании" русского языка, заявила Захарова
Захарова: режим Зеленского доходит до безумия в "выкорчевывании" русского языка
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Киевский режим, занятый выкорчевыванием русского языка в стране, ведет этот процесс с остервенением и доходит до безумия, несмотря на распространенность русского языка на Украине, заявила официальный представитель МИД России.
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"С особым остервенением режим Зеленского занят выкорчевыванием русского языка, всего того, что с этим связано", - сказала Захарова, отметив высказывание Креминя о падении числа школьников, изучающий русский, почти в 600 раз за два года.
Ранее "языковой омбудсмен" Украины Тарас Креминь сказал о необходимости переходить от "оборонительной" к "наступательной украинизации" страны с дополнительными мерами "для обеспечения функционирования украинского языка". Еще 17 апреля Креминь заявил, что русский язык через три месяца должен исчезнуть из эфиров украинских телеканалов.
Официальный представитель МИД также упомянула положения закона, которые увеличили долю украинского языка до 90% на ТВ и радио. В то же время этот порог снижен до 30% для вещателей, работающих также на языках нацменьшинств, которые относятся к официальным языкам Евросоюза или к которым применяются положения европейской хартии региональных языков. При этом русского языка положения не касаются, что отдельно отмечено в законе, добавила Захарова.
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"Вдумайтесь, до какого безумия, абсурда, расчеловечивания доходят киевские власти. Для языков коренных народов, языков стран Европейского союза, носителями которых является существенно меньшее число жителей страны, увеличивают квоты, а русский язык, которым владеет и пользуется в быту подавляющее большинство граждан, запрещают, наплевав на собственную конституцию... Там ведь прямо зафиксировано обязательство по его развитию использованию и защите. Я уж не говорю об обещаниях, которые давал Зеленский. Правда он и мир обещал им. Все получилось наоборот: ни мира, ни русского языка", - добавила Захарова.