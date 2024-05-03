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Рейтер вновь опубликовало отозванную новость о визите Кэмерона в Киев - РИА Новости, 03.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:49 03.05.2024 (обновлено: 11:58 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/reyter-1943590513.html
Рейтер вновь опубликовало отозванную новость о визите Кэмерона в Киев
Рейтер вновь опубликовало отозванную новость о визите Кэмерона в Киев - РИА Новости, 03.05.2024
Рейтер вновь опубликовало отозванную новость о визите Кэмерона в Киев
Агентство Рейтер вновь опубликовало ранее отозванную новость о визите главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона в Киев, во время которого он заявил, что Украина... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T00:49
2024-05-03T11:58
в мире
россия
украина
великобритания
дэвид кэмерон
мария захарова
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Агентство Рейтер вновь опубликовало ранее отозванную новость о визите главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона в Киев, во время которого он заявил, что Украина имеет "право" наносить удары по территории России британским оружием. В первые минуты пятницы новость вновь появилась на ленте агентства без видимых изменений. Цитата о "праве" Украины использовать британское оружие для ударов по территории России также приводится в неизменном виде. Накануне агентство сначала опубликовало, а потом отозвало соответствующую новость, указав, что "ожидается пересмотр определенных деталей в тексте". Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила уверенность, что глава британского внешнеполитического ведомства действительно говорил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием, но разразившийся скандал вынудил Лондон "дать заднюю". После начала спецоперации Британия активно поддерживает Украину, в том числе поставками оружия и другой военной помощью. Как писала газета The Washington Post, Лондон помогал Киеву составить план прошлогоднего контрнаступления, которое закончилось провалом.Кроме того, по данным Times, начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин секретно помогает ВСУ с боевыми планами, в частности, он содействовал Киеву в разработке стратегии атак на корабли Черноморского флота ВМФ России.Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Лондон напрямую вовлечен в конфликт на Украине.
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943338000.html
https://ria.ru/20240501/ukraine-1943193026.html
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в мире, россия, украина, великобритания, дэвид кэмерон, мария захарова, нато
В мире, Россия, Украина, Великобритания, Дэвид Кэмерон, Мария Захарова, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Рейтер вновь опубликовало отозванную новость о визите Кэмерона в Киев

Рейтер вновь опубликовало новость со словами Кэмерона о праве Киева атаковать РФ

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон во время встречи в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон во время встречи в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Агентство Рейтер вновь опубликовало ранее отозванную новость о визите главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона в Киев, во время которого он заявил, что Украина имеет "право" наносить удары по территории России британским оружием.
В первые минуты пятницы новость вновь появилась на ленте агентства без видимых изменений. Цитата о "праве" Украины использовать британское оружие для ударов по территории России также приводится в неизменном виде.
Изображение сгенерировано ИИ
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Вчера, 08:00
Накануне агентство сначала опубликовало, а потом отозвало соответствующую новость, указав, что "ожидается пересмотр определенных деталей в тексте". Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила уверенность, что глава британского внешнеполитического ведомства действительно говорил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием, но разразившийся скандал вынудил Лондон "дать заднюю".
После начала спецоперации Британия активно поддерживает Украину, в том числе поставками оружия и другой военной помощью. Как писала газета The Washington Post, Лондон помогал Киеву составить план прошлогоднего контрнаступления, которое закончилось провалом.
Кроме того, по данным Times, начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин секретно помогает ВСУ с боевыми планами, в частности, он содействовал Киеву в разработке стратегии атак на корабли Черноморского флота ВМФ России.
Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Лондон напрямую вовлечен в конфликт на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ
Украину придется спасать от нее самой
1 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВеликобританияДэвид КэмеронМария ЗахароваНАТО
 
 
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