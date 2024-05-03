https://ria.ru/20240503/razvedka-1943756109.html

В Финляндии одного человека заподозрили в нелегальной разведке на границе

В Финляндии одного человека заподозрили в нелегальной разведке на границе - РИА Новости, 03.05.2024

В Финляндии одного человека заподозрили в нелегальной разведке на границе

Центральная криминальная полиция Финляндии подозревает одного человека в нелегальной разведывательной деятельности в муниципалитете, граничащем с Россией,... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T19:00

2024-05-03T19:00

2024-05-03T19:00

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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Центральная криминальная полиция Финляндии подозревает одного человека в нелегальной разведывательной деятельности в муниципалитете, граничащем с Россией, сообщает в пятницу общественный вещатель Yle. "Центральная криминальная полиция подозревает одного человека в несанкционированной разведывательной деятельности. По данным Yle, преступление было раскрыто в муниципалитете Виролахти, в области Кюменлааксо (юг Финляндии, граничит с Россией – ред.), на восточной границе. В состав Виролахти входит, в частности, пограничная станция Ваалимаа", - сказано в материале. Центральная криминальная полиция подтвердила эту информацию Yle, но не предоставила иные подробности. По данным Yle, предполагаемая разведывательная деятельность попала в поле зрения властей осенью 2022 года. До этого случая в Финляндии не было возбуждено ни одного уголовного дела по факту ведения нелегальной разведки с 2006 года, отмечает Yle.

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