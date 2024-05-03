https://ria.ru/20240503/rakhmon-1943724439.html
Путин пригласил Рахмона на мероприятия по случаю Дня Победы
Путин пригласил Рахмона на мероприятия по случаю Дня Победы - РИА Новости, 03.05.2024
Путин пригласил Рахмона на мероприятия по случаю Дня Победы
Президент Таджикистана в ходе телефонного разговора с президентом Владимиром Путиным получил от него приглашение принять участие в неформальной встрече глав СНГ РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T16:38
2024-05-03T16:38
2024-05-03T16:38
таджикистан
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эмомали рахмон
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ДУШАНБЕ, 3 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Президент Таджикистана в ходе телефонного разговора с президентом Владимиром Путиным получил от него приглашение принять участие в неформальной встрече глав СНГ и мероприятиях по случаю Дня Победы, сообщает пресс-служба таджикистанского лидера. "Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным получил от него приглашение принять участие в неформальной встрече глав СНГ и мероприятиях по случаю Дня Победы, в ходе беседы были обсуждены важные вопросы двустороннего сотрудничества Таджикистана и России", - говорится в информации. "Президенты двух стран подробно обсудили вопросы сотрудничества в сфере трудовой миграции. Было решено дать соответствующие поручения отраслевым офисам сторон для активизации работы в этом направлении", - сообщает пресс-служба Рахмона. Главы двух государств также подчеркнули тесную координацию правоохранительных структур и спецслужб в борьбе с терроризмом, экстремизмом и явлениями транснациональной организованной преступности и вместе с тем важность дальнейшего укрепления сотрудничества Москвы и Душанбе. Президенты также обменялись мнениями по отдельным вопросам международной и региональной повестки дня. При этом стороны согласовали график двусторонних встреч.
https://ria.ru/20240502/feyk-1943544277.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таджикистан, владимир путин, эмомали рахмон, москва, снг, политика, россия, день победы, парад победы в 2024 году
Таджикистан, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Москва, СНГ, Политика, Россия, День Победы, Парад Победы в 2024 году
Путин пригласил Рахмона на мероприятия по случаю Дня Победы
Путин пригласил Рахмона на День Победы в Москву и на неформальный саммит СНГ
ДУШАНБЕ, 3 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Президент Таджикистана в ходе телефонного разговора с президентом Владимиром Путиным получил от него приглашение принять участие в неформальной встрече глав СНГ и мероприятиях по случаю Дня Победы, сообщает пресс-служба таджикистанского лидера.
"Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным получил от него приглашение принять участие в неформальной встрече глав СНГ и мероприятиях по случаю Дня Победы, в ходе беседы были обсуждены важные вопросы двустороннего сотрудничества Таджикистана и России", - говорится в информации.
"Президенты двух стран подробно обсудили вопросы сотрудничества в сфере трудовой миграции. Было решено дать соответствующие поручения отраслевым офисам сторон для активизации работы в этом направлении", - сообщает пресс-служба Рахмона.
Главы двух государств также подчеркнули тесную координацию правоохранительных структур и спецслужб в борьбе с терроризмом, экстремизмом и явлениями транснациональной организованной преступности и вместе с тем важность дальнейшего укрепления сотрудничества Москвы
и Душанбе
.
Президенты также обменялись мнениями по отдельным вопросам международной и региональной повестки дня. При этом стороны согласовали график двусторонних встреч.