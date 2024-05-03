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Путин пригласил Рахмона на мероприятия по случаю Дня Победы - РИА Новости, 03.05.2024
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16:38 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/rakhmon-1943724439.html
Путин пригласил Рахмона на мероприятия по случаю Дня Победы
Путин пригласил Рахмона на мероприятия по случаю Дня Победы - РИА Новости, 03.05.2024
Путин пригласил Рахмона на мероприятия по случаю Дня Победы
Президент Таджикистана в ходе телефонного разговора с президентом Владимиром Путиным получил от него приглашение принять участие в неформальной встрече глав СНГ РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T16:38
2024-05-03T16:38
таджикистан
владимир путин
эмомали рахмон
москва
снг
политика
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ДУШАНБЕ, 3 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Президент Таджикистана в ходе телефонного разговора с президентом Владимиром Путиным получил от него приглашение принять участие в неформальной встрече глав СНГ и мероприятиях по случаю Дня Победы, сообщает пресс-служба таджикистанского лидера. "Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным получил от него приглашение принять участие в неформальной встрече глав СНГ и мероприятиях по случаю Дня Победы, в ходе беседы были обсуждены важные вопросы двустороннего сотрудничества Таджикистана и России", - говорится в информации. "Президенты двух стран подробно обсудили вопросы сотрудничества в сфере трудовой миграции. Было решено дать соответствующие поручения отраслевым офисам сторон для активизации работы в этом направлении", - сообщает пресс-служба Рахмона. Главы двух государств также подчеркнули тесную координацию правоохранительных структур и спецслужб в борьбе с терроризмом, экстремизмом и явлениями транснациональной организованной преступности и вместе с тем важность дальнейшего укрепления сотрудничества Москвы и Душанбе. Президенты также обменялись мнениями по отдельным вопросам международной и региональной повестки дня. При этом стороны согласовали график двусторонних встреч.
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таджикистан, владимир путин, эмомали рахмон, москва, снг, политика, россия, день победы, парад победы в 2024 году
Таджикистан, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Москва, СНГ, Политика, Россия, День Победы, Парад Победы в 2024 году
Путин пригласил Рахмона на мероприятия по случаю Дня Победы

Путин пригласил Рахмона на День Победы в Москву и на неформальный саммит СНГ

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 3 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Президент Таджикистана в ходе телефонного разговора с президентом Владимиром Путиным получил от него приглашение принять участие в неформальной встрече глав СНГ и мероприятиях по случаю Дня Победы, сообщает пресс-служба таджикистанского лидера.
"Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным получил от него приглашение принять участие в неформальной встрече глав СНГ и мероприятиях по случаю Дня Победы, в ходе беседы были обсуждены важные вопросы двустороннего сотрудничества Таджикистана и России", - говорится в информации.
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"Президенты двух стран подробно обсудили вопросы сотрудничества в сфере трудовой миграции. Было решено дать соответствующие поручения отраслевым офисам сторон для активизации работы в этом направлении", - сообщает пресс-служба Рахмона.
Главы двух государств также подчеркнули тесную координацию правоохранительных структур и спецслужб в борьбе с терроризмом, экстремизмом и явлениями транснациональной организованной преступности и вместе с тем важность дальнейшего укрепления сотрудничества Москвы и Душанбе.
Президенты также обменялись мнениями по отдельным вопросам международной и региональной повестки дня. При этом стороны согласовали график двусторонних встреч.
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ТаджикистанВладимир ПутинЭмомали РахмонМоскваСНГПолитикаРоссияДень ПобедыПарад Победы в 2024 году
 
 
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