https://ria.ru/20240503/rakhmon-1943724439.html

Путин пригласил Рахмона на мероприятия по случаю Дня Победы

Путин пригласил Рахмона на мероприятия по случаю Дня Победы - РИА Новости, 03.05.2024

Путин пригласил Рахмона на мероприятия по случаю Дня Победы

Президент Таджикистана в ходе телефонного разговора с президентом Владимиром Путиным получил от него приглашение принять участие в неформальной встрече глав СНГ РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T16:38

2024-05-03T16:38

2024-05-03T16:38

таджикистан

владимир путин

эмомали рахмон

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снг

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ДУШАНБЕ, 3 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Президент Таджикистана в ходе телефонного разговора с президентом Владимиром Путиным получил от него приглашение принять участие в неформальной встрече глав СНГ и мероприятиях по случаю Дня Победы, сообщает пресс-служба таджикистанского лидера. "Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным получил от него приглашение принять участие в неформальной встрече глав СНГ и мероприятиях по случаю Дня Победы, в ходе беседы были обсуждены важные вопросы двустороннего сотрудничества Таджикистана и России", - говорится в информации. "Президенты двух стран подробно обсудили вопросы сотрудничества в сфере трудовой миграции. Было решено дать соответствующие поручения отраслевым офисам сторон для активизации работы в этом направлении", - сообщает пресс-служба Рахмона. Главы двух государств также подчеркнули тесную координацию правоохранительных структур и спецслужб в борьбе с терроризмом, экстремизмом и явлениями транснациональной организованной преступности и вместе с тем важность дальнейшего укрепления сотрудничества Москвы и Душанбе. Президенты также обменялись мнениями по отдельным вопросам международной и региональной повестки дня. При этом стороны согласовали график двусторонних встреч.

https://ria.ru/20240502/feyk-1943544277.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

таджикистан, владимир путин, эмомали рахмон, москва, снг, политика, россия, день победы, парад победы в 2024 году