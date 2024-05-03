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Путин и Рахмон обсудили участие в мероприятиях в честь Дня Победы

Путин и Рахмон обсудили участие в мероприятиях в честь Дня Победы - РИА Новости, 03.05.2024

Путин и Рахмон обсудили участие в мероприятиях в честь Дня Победы

Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон по телефону обсудили вопросы совместного участия в приуроченных ко Дню Победы... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T15:04

2024-05-03T15:04

2024-05-03T15:04

москва

россия

таджикистан

эмомали рахмон

владимир путин

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон по телефону обсудили вопросы совместного участия в приуроченных ко Дню Победы торжественных мероприятиях в Москве, сообщает пресс-служба Кремля. "Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. Обсуждены вопросы совместного участия в приуроченных к Дню Победы торжественных мероприятиях в Москве, на которые приглашен Эмомали Рахмон", - говорится в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, россия, таджикистан, эмомали рахмон, владимир путин