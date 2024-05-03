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Путин и Рахмон обсудили участие в мероприятиях в честь Дня Победы - РИА Новости, 03.05.2024
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15:04 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/rakhmon-1943704263.html
Путин и Рахмон обсудили участие в мероприятиях в честь Дня Победы
Путин и Рахмон обсудили участие в мероприятиях в честь Дня Победы - РИА Новости, 03.05.2024
Путин и Рахмон обсудили участие в мероприятиях в честь Дня Победы
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон по телефону обсудили вопросы совместного участия в приуроченных ко Дню Победы... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T15:04
2024-05-03T15:04
москва
россия
таджикистан
эмомали рахмон
владимир путин
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон по телефону обсудили вопросы совместного участия в приуроченных ко Дню Победы торжественных мероприятиях в Москве, сообщает пресс-служба Кремля. "Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. Обсуждены вопросы совместного участия в приуроченных к Дню Победы торжественных мероприятиях в Москве, на которые приглашен Эмомали Рахмон", - говорится в сообщении.
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москва, россия, таджикистан, эмомали рахмон, владимир путин
Москва, Россия, Таджикистан, Эмомали Рахмон, Владимир Путин
Путин и Рахмон обсудили участие в мероприятиях в честь Дня Победы

Путин и Рахмон обсудили участие в мероприятиях в Москве в честь Дня Победы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон по телефону обсудили вопросы совместного участия в приуроченных ко Дню Победы торжественных мероприятиях в Москве, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. Обсуждены вопросы совместного участия в приуроченных к Дню Победы торжественных мероприятиях в Москве, на которые приглашен Эмомали Рахмон", - говорится в сообщении.
Репетиция парада Победы в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В 2024 году исполняется 79 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Бронетранспортер (БТР) на колесной платформе Бумеранг в колонне военной техники перед репетицией парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

В 2024 году исполняется 79 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Максим Блинов
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1 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Традиционно репетиции шествия проводятся накануне праздничной даты, в связи с чем в центре столицы для движения транспорта становятся недоступны несколько улиц. На фото — военнослужащий готовит технику к репетиции парада

Военнослужащий готовит технику к репетиции парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

Традиционно репетиции шествия проводятся накануне праздничной даты, в связи с чем в центре столицы для движения транспорта становятся недоступны несколько улиц. На фото — военнослужащий готовит технику к репетиции парада

© РИА Новости / Максим Блинов
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2 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В параде на Красной площади в этом году примут участие свыше девяти тысяч человек, 75 единиц военной техники и авиация. На фото — бронеавтомобиль "Тигр-М" в колонне военной техники.

Бронеавтомобиль Тигр-М в колонне военной техники перед репетицией парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

В параде на Красной площади в этом году примут участие свыше девяти тысяч человек, 75 единиц военной техники и авиация. На фото — бронеавтомобиль "Тигр-М" в колонне военной техники.

© РИА Новости / Максим Блинов
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3 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Репетиции главного события праздника были заранее намечены на 26 апреля, 2 и 5 мая.

Зенитная ракетная система С-400 Триумф в колонне военной техники перед репетицией парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

Репетиции главного события праздника были заранее намечены на 26 апреля, 2 и 5 мая.

© РИА Новости / Максим Блинов
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4 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

По традиции колонну возглавлял исторический танк Т-34.

Танк Т-34-85 в колонне военной техники перед репетицией парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

По традиции колонну возглавлял исторический танк Т-34.

© РИА Новости / Максим Блинов
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5 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Также проехали пусковые установки стратегических ракетных комплексов "Ярс", ракетные комплексы "Искандер", броневики "Тигр", "Тайфун", БТР-80 и другие.

Оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер-М в колонне военной техники перед репетицией парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

Также проехали пусковые установки стратегических ракетных комплексов "Ярс", ракетные комплексы "Искандер", броневики "Тигр", "Тайфун", БТР-80 и другие.

© РИА Новости / Максим Блинов
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6 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Генеральная репетиция парада Победы в Москве в 2024 году намечена на 5 мая.

Бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ) в колонне военной техники перед репетицией парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

Генеральная репетиция парада Победы в Москве в 2024 году намечена на 5 мая.

© РИА Новости / Максим Блинов
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7 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Последняя отработка маневров полностью повторяет маршрут, по которому будет следовать шествие в День Победы, и включает в себя все пешие колонны, технику, авиацию. Сотрудники полиции и Федеральной службы охраны также находятся на своих местах.

Бронеавтомобили Феникс в колонне военной техники перед репетицией парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

Последняя отработка маневров полностью повторяет маршрут, по которому будет следовать шествие в День Победы, и включает в себя все пешие колонны, технику, авиацию. Сотрудники полиции и Федеральной службы охраны также находятся на своих местах.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Последний прогон начнется в 10:00 от места дислокации на улице Нижние Мнёвники в сторону Красной площади.

Бронеавтомобили Тигр-М перед репетицией парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

Последний прогон начнется в 10:00 от места дислокации на улице Нижние Мнёвники в сторону Красной площади.

© РИА Новости / Максим Блинов
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9 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Завершится генеральная репетиция воздушной частью парада.

Бронетранспортер БТР-82А в колонне военной техники перед репетицией парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

Завершится генеральная репетиция воздушной частью парада.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
10 из 10

В 2024 году исполняется 79 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
1 из 10

Традиционно репетиции шествия проводятся накануне праздничной даты, в связи с чем в центре столицы для движения транспорта становятся недоступны несколько улиц. На фото — военнослужащий готовит технику к репетиции парада

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 10

В параде на Красной площади в этом году примут участие свыше девяти тысяч человек, 75 единиц военной техники и авиация. На фото — бронеавтомобиль "Тигр-М" в колонне военной техники.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 10

Репетиции главного события праздника были заранее намечены на 26 апреля, 2 и 5 мая.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
4 из 10

По традиции колонну возглавлял исторический танк Т-34.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
5 из 10

Также проехали пусковые установки стратегических ракетных комплексов "Ярс", ракетные комплексы "Искандер", броневики "Тигр", "Тайфун", БТР-80 и другие.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
6 из 10

Генеральная репетиция парада Победы в Москве в 2024 году намечена на 5 мая.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
7 из 10

Последняя отработка маневров полностью повторяет маршрут, по которому будет следовать шествие в День Победы, и включает в себя все пешие колонны, технику, авиацию. Сотрудники полиции и Федеральной службы охраны также находятся на своих местах.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
8 из 10

Последний прогон начнется в 10:00 от места дислокации на улице Нижние Мнёвники в сторону Красной площади.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
9 из 10

Завершится генеральная репетиция воздушной частью парада.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
МоскваРоссияТаджикистанЭмомали РахмонВладимир Путин
 
 
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