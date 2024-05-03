Путин и Рахмон обсудили участие в мероприятиях в честь Дня Победы

Путин и Рахмон обсудили участие в мероприятиях в Москве в честь Дня Победы
В 2024 году исполняется 79 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне.
В 2024 году исполняется 79 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Традиционно репетиции шествия проводятся накануне праздничной даты, в связи с чем в центре столицы для движения транспорта становятся недоступны несколько улиц. На фото — военнослужащий готовит технику к репетиции парада
Традиционно репетиции шествия проводятся накануне праздничной даты, в связи с чем в центре столицы для движения транспорта становятся недоступны несколько улиц. На фото — военнослужащий готовит технику к репетиции парада
В параде на Красной площади в этом году примут участие свыше девяти тысяч человек, 75 единиц военной техники и авиация. На фото — бронеавтомобиль "Тигр-М" в колонне военной техники.
В параде на Красной площади в этом году примут участие свыше девяти тысяч человек, 75 единиц военной техники и авиация. На фото — бронеавтомобиль "Тигр-М" в колонне военной техники.
Репетиции главного события праздника были заранее намечены на 26 апреля, 2 и 5 мая.
Репетиции главного события праздника были заранее намечены на 26 апреля, 2 и 5 мая.
По традиции колонну возглавлял исторический танк Т-34.
По традиции колонну возглавлял исторический танк Т-34.
Также проехали пусковые установки стратегических ракетных комплексов "Ярс", ракетные комплексы "Искандер", броневики "Тигр", "Тайфун", БТР-80 и другие.
Также проехали пусковые установки стратегических ракетных комплексов "Ярс", ракетные комплексы "Искандер", броневики "Тигр", "Тайфун", БТР-80 и другие.
Генеральная репетиция парада Победы в Москве в 2024 году намечена на 5 мая.
Генеральная репетиция парада Победы в Москве в 2024 году намечена на 5 мая.
Последняя отработка маневров полностью повторяет маршрут, по которому будет следовать шествие в День Победы, и включает в себя все пешие колонны, технику, авиацию. Сотрудники полиции и Федеральной службы охраны также находятся на своих местах.
Последняя отработка маневров полностью повторяет маршрут, по которому будет следовать шествие в День Победы, и включает в себя все пешие колонны, технику, авиацию. Сотрудники полиции и Федеральной службы охраны также находятся на своих местах.
Последний прогон начнется в 10:00 от места дислокации на улице Нижние Мнёвники в сторону Красной площади.
Последний прогон начнется в 10:00 от места дислокации на улице Нижние Мнёвники в сторону Красной площади.
Завершится генеральная репетиция воздушной частью парада.
Завершится генеральная репетиция воздушной частью парада.
В 2024 году исполняется 79 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Традиционно репетиции шествия проводятся накануне праздничной даты, в связи с чем в центре столицы для движения транспорта становятся недоступны несколько улиц. На фото — военнослужащий готовит технику к репетиции парада
В параде на Красной площади в этом году примут участие свыше девяти тысяч человек, 75 единиц военной техники и авиация. На фото — бронеавтомобиль "Тигр-М" в колонне военной техники.
Репетиции главного события праздника были заранее намечены на 26 апреля, 2 и 5 мая.
По традиции колонну возглавлял исторический танк Т-34.
Также проехали пусковые установки стратегических ракетных комплексов "Ярс", ракетные комплексы "Искандер", броневики "Тигр", "Тайфун", БТР-80 и другие.
Генеральная репетиция парада Победы в Москве в 2024 году намечена на 5 мая.
Последняя отработка маневров полностью повторяет маршрут, по которому будет следовать шествие в День Победы, и включает в себя все пешие колонны, технику, авиацию. Сотрудники полиции и Федеральной службы охраны также находятся на своих местах.
Последний прогон начнется в 10:00 от места дислокации на улице Нижние Мнёвники в сторону Красной площади.
Завершится генеральная репетиция воздушной частью парада.