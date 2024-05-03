Рейтинг@Mail.ru
Переданные Мадридом Киеву ракеты для Patriot прибыли в Польшу, пишут СМИ - РИА Новости, 03.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:51 03.05.2024 (обновлено: 19:59 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/rakety-1943762818.html
Переданные Мадридом Киеву ракеты для Patriot прибыли в Польшу, пишут СМИ
Переданные Мадридом Киеву ракеты для Patriot прибыли в Польшу, пишут СМИ - РИА Новости, 03.05.2024
Переданные Мадридом Киеву ракеты для Patriot прибыли в Польшу, пишут СМИ
Переданная Испанией для Украины партия ракет для систем ПВО Patriot уже прибыла в Польшу, ожидается, что они будут вскоре доставлены на фронт, сообщает газета... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T19:51
2024-05-03T19:59
специальная военная операция на украине
в мире
испания
украина
россия
нато
евросоюз
мадрид
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838532010_0:13:1800:1026_1920x0_80_0_0_d8fdeeab2cb934c5e7776a5cf2649a67.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Переданная Испанией для Украины партия ракет для систем ПВО Patriot уже прибыла в Польшу, ожидается, что они будут вскоре доставлены на фронт, сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного испанского чиновника. "Новая поставка ракет-перехватчиков для Patriot из Испании прибыла в Польшу во вторник. Они будут на украинском фронте вскоре", - говорится в сообщении издания. Ранее газета Pais со ссылкой на правительственные источники сообщала, что Испания согласилась поставить ракеты Patriot на Украину под давлением со стороны НАТО и ЕС. Министерство обороны Испании подтвердило отправку ракет Patriot Киеву. Согласно заявлению ведомства, во время встречи контактной группы формата "Рамштайн" министр обороны Испании Маргарита Роблес подтвердила отправку комплексов ракет Patriot, которые должны прибыть "в течение четырех дней". Ранее ни Роблес, ни министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес не сообщали, будет ли Мадрид отправлять на Украину системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Испания располагает четырьмя батареями Patriot, одна из которых развернута в Турции в рамках миссии НАТО по защите воздушного пространства страны от возможных ракет, которые могут быть запущены из Сирии. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240428/ukraina-1942969022.html
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943338000.html
https://ria.ru/20240502/s-400-1943557930.html
испания
украина
россия
мадрид
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838532010_0:0:1595:1196_1920x0_80_0_0_5f9f771ca0acccaccb2d898b1038b337.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, испания, украина, россия, нато, евросоюз, мадрид, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Испания, Украина, Россия, НАТО, Евросоюз, Мадрид, Киев, Вооруженные силы Украины
Переданные Мадридом Киеву ракеты для Patriot прибыли в Польшу, пишут СМИ

NYT: ракеты для Patriot прибыли в Польшу из Испании, скоро их доставят ВСУ

© Фото : U.S. Army Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот"
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© Фото : U.S. Army
Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Переданная Испанией для Украины партия ракет для систем ПВО Patriot уже прибыла в Польшу, ожидается, что они будут вскоре доставлены на фронт, сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного испанского чиновника.
"Новая поставка ракет-перехватчиков для Patriot из Испании прибыла в Польшу во вторник. Они будут на украинском фронте вскоре", - говорится в сообщении издания.
Харьков, Украина - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
Польский генерал назвал зенитный зонтик над Украиной дырявым
28 апреля, 22:58
Ранее газета Pais со ссылкой на правительственные источники сообщала, что Испания согласилась поставить ракеты Patriot на Украину под давлением со стороны НАТО и ЕС. Министерство обороны Испании подтвердило отправку ракет Patriot Киеву. Согласно заявлению ведомства, во время встречи контактной группы формата "Рамштайн" министр обороны Испании Маргарита Роблес подтвердила отправку комплексов ракет Patriot, которые должны прибыть "в течение четырех дней".
Ранее ни Роблес, ни министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес не сообщали, будет ли Мадрид отправлять на Украину системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.
Изображение сгенерировано ИИ
"Винегрет" из западной техники ускорит поражение Украины
2 мая, 08:00
Испания располагает четырьмя батареями Patriot, одна из которых развернута в Турции в рамках миссии НАТО по защите воздушного пространства страны от возможных ракет, которые могут быть запущены из Сирии.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Подготовка к стрельбам зенитных ракетных систем С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
Минобороны Турции отказалось передавать Украине ЗРК С-400
2 мая, 19:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИспанияУкраинаРоссияНАТОЕвросоюзМадридКиевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала