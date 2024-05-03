https://ria.ru/20240503/rakety-1943762818.html

Переданные Мадридом Киеву ракеты для Patriot прибыли в Польшу, пишут СМИ

Переданные Мадридом Киеву ракеты для Patriot прибыли в Польшу, пишут СМИ - РИА Новости, 03.05.2024

Переданные Мадридом Киеву ракеты для Patriot прибыли в Польшу, пишут СМИ

Переданная Испанией для Украины партия ракет для систем ПВО Patriot уже прибыла в Польшу, ожидается, что они будут вскоре доставлены на фронт, сообщает газета... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T19:51

2024-05-03T19:51

2024-05-03T19:59

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Переданная Испанией для Украины партия ракет для систем ПВО Patriot уже прибыла в Польшу, ожидается, что они будут вскоре доставлены на фронт, сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного испанского чиновника. "Новая поставка ракет-перехватчиков для Patriot из Испании прибыла в Польшу во вторник. Они будут на украинском фронте вскоре", - говорится в сообщении издания. Ранее газета Pais со ссылкой на правительственные источники сообщала, что Испания согласилась поставить ракеты Patriot на Украину под давлением со стороны НАТО и ЕС. Министерство обороны Испании подтвердило отправку ракет Patriot Киеву. Согласно заявлению ведомства, во время встречи контактной группы формата "Рамштайн" министр обороны Испании Маргарита Роблес подтвердила отправку комплексов ракет Patriot, которые должны прибыть "в течение четырех дней". Ранее ни Роблес, ни министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес не сообщали, будет ли Мадрид отправлять на Украину системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Испания располагает четырьмя батареями Patriot, одна из которых развернута в Турции в рамках миссии НАТО по защите воздушного пространства страны от возможных ракет, которые могут быть запущены из Сирии. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240428/ukraina-1942969022.html

https://ria.ru/20240502/ukraina-1943338000.html

https://ria.ru/20240502/s-400-1943557930.html

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