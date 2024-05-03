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Китай запустил зонд "Чанъэ-6" для доставки грунта с обратной стороны Луны - РИА Новости, 03.05.2024
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Наука
 
13:05 03.05.2024 (обновлено: 13:30 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/raketa-1943666574.html
Китай запустил зонд "Чанъэ-6" для доставки грунта с обратной стороны Луны
Китай запустил зонд "Чанъэ-6" для доставки грунта с обратной стороны Луны - РИА Новости, 03.05.2024
Китай запустил зонд "Чанъэ-6" для доставки грунта с обратной стороны Луны
Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-5 Y8" стартовала в пятницу с космодрома Вэньчан на острове Хайнань с лунным зондом "Чанъэ-6", передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T13:05
2024-05-03T13:30
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ВЭНЬЧАН (Китай), 3 мая – РИА Новости. Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-5 Y8" стартовала в пятницу с космодрома Вэньчан на острове Хайнань с лунным зондом "Чанъэ-6", передаёт корреспондент РИА Новости. Запуск состоялся в соответствии с графиком в 17.27 по местному времени (12.27 мск), в случае успеха миссии аппарат "Чанъэ-6" впервые в истории человечества доставит на Землю грунт с обратной стороны Луны. Согласно плану, обнародованному в пятницу Китайским национальным космическим управлением, вся миссия, в ходе которой планируется доставить на Землю около двух килограммов образцов грунта, продлится 53 дня. "Чанъэ-6" состоит из орбитального модуля, возвращаемого аппарата, спускаемого аппарата и модуля для взлета, зонд оснащен полезной нагрузкой, включая посадочную камеру, панорамную камеру, прибор для спектрального анализа минералов и прибор для анализа структуры лунного грунта. Весте с тем на "Чанъэ-6" установлена международная полезная нагрузка, в частности, французский детектор DORN для измерения концентрации газа радона и продуктов его распада на поверхности естественного спутника Земли, анализатор отрицательных ионов NILS от Европейского космического агентства, итальянский лазерный уголковый отражатель и пакистанский спутник ICUBE-Q.
https://ria.ru/20240306/ustanovka-1931352274.html
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космос - риа наука, земля, луна, европейское космическое агентство, китай, в мире
Космос - РИА Наука, Земля, Луна, Европейское космическое агентство, Китай, В мире, Наука
Китай запустил зонд "Чанъэ-6" для доставки грунта с обратной стороны Луны

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-5 Y8" стартовала с космодрома Вэньчан

© AFP 2024 / Hector RetamalРакета-носитель "Чанчжэн-5 Y8" стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань с лунным зондом "Чанъэ-6". 3 мая 2024
Ракета-носитель Чанчжэн-5 Y8 стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань с лунным зондом Чанъэ-6. 3 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© AFP 2024 / Hector Retamal
Ракета-носитель "Чанчжэн-5 Y8" стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань с лунным зондом "Чанъэ-6". 3 мая 2024
Читать ria.ru в
ВЭНЬЧАН (Китай), 3 мая – РИА Новости. Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-5 Y8" стартовала в пятницу с космодрома Вэньчан на острове Хайнань с лунным зондом "Чанъэ-6", передаёт корреспондент РИА Новости.
Запуск состоялся в соответствии с графиком в 17.27 по местному времени (12.27 мск), в случае успеха миссии аппарат "Чанъэ-6" впервые в истории человечества доставит на Землю грунт с обратной стороны Луны.
Согласно плану, обнародованному в пятницу Китайским национальным космическим управлением, вся миссия, в ходе которой планируется доставить на Землю около двух килограммов образцов грунта, продлится 53 дня.
"Чанъэ-6" состоит из орбитального модуля, возвращаемого аппарата, спускаемого аппарата и модуля для взлета, зонд оснащен полезной нагрузкой, включая посадочную камеру, панорамную камеру, прибор для спектрального анализа минералов и прибор для анализа структуры лунного грунта.
Весте с тем на "Чанъэ-6" установлена международная полезная нагрузка, в частности, французский детектор DORN для измерения концентрации газа радона и продуктов его распада на поверхности естественного спутника Земли, анализатор отрицательных ионов NILS от Европейского космического агентства, итальянский лазерный уголковый отражатель и пакистанский спутник ICUBE-Q.
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