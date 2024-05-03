https://ria.ru/20240503/raketa-1943666574.html

Китай запустил зонд "Чанъэ-6" для доставки грунта с обратной стороны Луны

Китай запустил зонд "Чанъэ-6" для доставки грунта с обратной стороны Луны - РИА Новости, 03.05.2024

Китай запустил зонд "Чанъэ-6" для доставки грунта с обратной стороны Луны

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-5 Y8" стартовала в пятницу с космодрома Вэньчан на острове Хайнань с лунным зондом "Чанъэ-6", передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T13:05

2024-05-03T13:05

2024-05-03T13:30

космос - риа наука

земля

луна

европейское космическое агентство

китай

в мире

наука

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/03/1943665045_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b728a1bb4f0ef92c958580f85c881ba1.jpg

ВЭНЬЧАН (Китай), 3 мая – РИА Новости. Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-5 Y8" стартовала в пятницу с космодрома Вэньчан на острове Хайнань с лунным зондом "Чанъэ-6", передаёт корреспондент РИА Новости. Запуск состоялся в соответствии с графиком в 17.27 по местному времени (12.27 мск), в случае успеха миссии аппарат "Чанъэ-6" впервые в истории человечества доставит на Землю грунт с обратной стороны Луны. Согласно плану, обнародованному в пятницу Китайским национальным космическим управлением, вся миссия, в ходе которой планируется доставить на Землю около двух килограммов образцов грунта, продлится 53 дня. "Чанъэ-6" состоит из орбитального модуля, возвращаемого аппарата, спускаемого аппарата и модуля для взлета, зонд оснащен полезной нагрузкой, включая посадочную камеру, панорамную камеру, прибор для спектрального анализа минералов и прибор для анализа структуры лунного грунта. Весте с тем на "Чанъэ-6" установлена международная полезная нагрузка, в частности, французский детектор DORN для измерения концентрации газа радона и продуктов его распада на поверхности естественного спутника Земли, анализатор отрицательных ионов NILS от Европейского космического агентства, итальянский лазерный уголковый отражатель и пакистанский спутник ICUBE-Q.

https://ria.ru/20240306/ustanovka-1931352274.html

земля

луна

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, земля, луна, европейское космическое агентство, китай, в мире