https://ria.ru/20240503/rafakh-1943715045.html

ООН не будет принудительно эвакуировать беженцев из Рафаха

ООН не будет принудительно эвакуировать беженцев из Рафаха - РИА Новости, 03.05.2024

ООН не будет принудительно эвакуировать беженцев из Рафаха

ООН не будет участвовать в какой-либо принудительной эвакуации 1,2 миллиона беженцев из города Рафах, заявил на брифинге в Женеве пресс-секретарь Управления ООН РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T15:52

2024-05-03T15:52

2024-05-03T15:52

в мире

рафах (провинция)

женева (город)

израиль

биньямин нетаньяху

антониу гутерреш

оон

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ЖЕНЕВА, 3 мая – РИА Новости. ООН не будет участвовать в какой-либо принудительной эвакуации 1,2 миллиона беженцев из города Рафах, заявил на брифинге в Женеве пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Лаерке. "ООН не будет участвовать в какой-либо принудительной эвакуации 1,2 миллиона беженцев из города Рафах, если израильская армия отдаст такой приказ", - сказал он. Во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия проведет операцию в городе Рафах независимо от того, будет ли заключена сделка с палестинским движением ХАМАС об освобождении заложников. Он также подчеркнул, что об остановке боевых действий в секторе Газа без достижения всех целей операции не может быть и речи. Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что более 1,2 миллиона человек сейчас ищут убежища в провинции Рафах, большинство из них спасаются от израильских бомбардировок, "в результате которых, как сообщается, погибли более 34 000 человек".

https://ria.ru/20240430/israel-1943198628.html

https://ria.ru/20231015/gaza-1902953871.html

рафах (провинция)

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

в мире, рафах (провинция), женева (город), израиль, биньямин нетаньяху, антониу гутерреш, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году