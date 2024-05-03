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ООН не будет принудительно эвакуировать беженцев из Рафаха - РИА Новости, 03.05.2024
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15:52 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/rafakh-1943715045.html
ООН не будет принудительно эвакуировать беженцев из Рафаха
ООН не будет принудительно эвакуировать беженцев из Рафаха - РИА Новости, 03.05.2024
ООН не будет принудительно эвакуировать беженцев из Рафаха
ООН не будет участвовать в какой-либо принудительной эвакуации 1,2 миллиона беженцев из города Рафах, заявил на брифинге в Женеве пресс-секретарь Управления ООН РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T15:52
2024-05-03T15:52
в мире
рафах (провинция)
женева (город)
израиль
биньямин нетаньяху
антониу гутерреш
оон
хамас
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ЖЕНЕВА, 3 мая – РИА Новости. ООН не будет участвовать в какой-либо принудительной эвакуации 1,2 миллиона беженцев из города Рафах, заявил на брифинге в Женеве пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Лаерке. "ООН не будет участвовать в какой-либо принудительной эвакуации 1,2 миллиона беженцев из города Рафах, если израильская армия отдаст такой приказ", - сказал он. Во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия проведет операцию в городе Рафах независимо от того, будет ли заключена сделка с палестинским движением ХАМАС об освобождении заложников. Он также подчеркнул, что об остановке боевых действий в секторе Газа без достижения всех целей операции не может быть и речи. Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что более 1,2 миллиона человек сейчас ищут убежища в провинции Рафах, большинство из них спасаются от израильских бомбардировок, "в результате которых, как сообщается, погибли более 34 000 человек".
https://ria.ru/20240430/israel-1943198628.html
https://ria.ru/20231015/gaza-1902953871.html
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в мире, рафах (провинция), женева (город), израиль, биньямин нетаньяху, антониу гутерреш, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Рафах (провинция), Женева (город), Израиль, Биньямин Нетаньяху, Антониу Гутерреш, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ООН не будет принудительно эвакуировать беженцев из Рафаха

ООН не будет участвовать в какой-либо принудительной эвакуации людей из Рафаха

© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия удара по Рафаху
Последствия удара по Рафаху - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия удара по Рафаху. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 3 мая – РИА Новости. ООН не будет участвовать в какой-либо принудительной эвакуации 1,2 миллиона беженцев из города Рафах, заявил на брифинге в Женеве пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Лаерке.
"ООН не будет участвовать в какой-либо принудительной эвакуации 1,2 миллиона беженцев из города Рафах, если израильская армия отдаст такой приказ", - сказал он.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
Израиль войдет в Рафах независимо от сделки с ХАМАС, заявил Нетаньяху
30 апреля, 19:01
Во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия проведет операцию в городе Рафах независимо от того, будет ли заключена сделка с палестинским движением ХАМАС об освобождении заложников. Он также подчеркнул, что об остановке боевых действий в секторе Газа без достижения всех целей операции не может быть и речи.
Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что более 1,2 миллиона человек сейчас ищут убежища в провинции Рафах, большинство из них спасаются от израильских бомбардировок, "в результате которых, как сообщается, погибли более 34 000 человек".
Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
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15 октября 2023, 23:23
 
В миреРафах (провинция)Женева (город)ИзраильБиньямин НетаньяхуАнтониу ГутеррешООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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