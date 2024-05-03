Россия развалилась бы без Путина, считает кандидат в президенты Литвы
Вайткус: Путин на своем посту делает то, что должен делать глава государства
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Кандидат в президенты Литвы Эдуардас Вайткус заявил, что президент России Владимир Путин является особенно опытным политиком и делает то, что должен делать глава государства, без него Россия бы развалилась.
"Я думаю, что он особенно опытный политик... Если смотреть с позиции лидера, он делает то, что должен делать глава государства. И я прекрасно понимаю, что другие сказали бы, что надо быть еще строже. Еще строже. Потому так унижаться (как в 1990-е - ред.) больше нельзя", - сказал Вайткус в интервью агентству ELTA.
По его словам, в 1990-1995 годах в Литве "ситуация была ужасная, но в России была еще более тяжелой". "Если бы не Путин, на мой взгляд, Россию давно бы развалили. А вместо этого всем рекомендую выступление Путина в Мюнхене – 2007 или 2008 года. Всего 30 минут. Была сказана элементарная истина. Проанализируйте по особенностям голоса – какими словами, каким голосом, каким тембром он произносит определенные слова", - сказал Вайткус.
Он также подчеркнул, что считает себя не пророссийским, а пролитовским кандидатом, потому что "Литва не продается". "Я считаю, что важна только Литва. Если бы я был китайцем, я бы, наверное, сказал, что важен только Китай. Моя задача: пока буду жив, стараться, чтобы ситуация в Литве не пошла так, как идет сейчас – к войне и разрушениям", - добавил Вайткус.
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Вайткус - независимый кандидат в президенты Литвы, 67-летний врач, профессор медицины.
Выборы президента Литвы назначены на 12 мая 2024 года. Одновременно в этот же день пройдет референдум об изменении статьи Конституции, запрещающей гражданам Литвы иметь второе гражданство других стран. По последним опросам, в предвыборной гонке лидирует действующий глава государства Гитанас Науседа, а премьер-министр Ингрида Шимоните занимает третье место.
В 2007 году Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.
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