https://ria.ru/20240503/putin-1943703551.html

Путин и Рахмон обсудили ситуацию вокруг мигрантов

Путин и Рахмон обсудили ситуацию вокруг мигрантов - РИА Новости, 03.05.2024

Путин и Рахмон обсудили ситуацию вокруг мигрантов

Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора выразили уверенность, что попытки ряда сил нагнетать... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T15:03

2024-05-03T15:03

2024-05-03T17:15

россия

таджикистан

владимир путин

эмомали рахмон

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора выразили уверенность, что попытки ряда сил нагнетать ситуацию вокруг мигрантов будут совместно пресекаться, сообщает пресс-служба Кремля. "Выражена также уверенность, что активизировавшиеся в последнее время попытки определенных сил искусственно нагнетать ситуацию вокруг приезжающих в Россию трудовых мигрантов, в том числе из Таджикистана, будут совместно пресекаться и не смогут нанести ущерб проверенным временем братским отношениям между народами двух стран", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240330/migranty-1936840694.html

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россия, таджикистан, владимир путин, эмомали рахмон