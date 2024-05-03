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Путин и Рахмон обсудили ситуацию вокруг мигрантов - РИА Новости, 03.05.2024
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15:03 03.05.2024 (обновлено: 17:15 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/putin-1943703551.html
Путин и Рахмон обсудили ситуацию вокруг мигрантов
Путин и Рахмон обсудили ситуацию вокруг мигрантов - РИА Новости, 03.05.2024
Путин и Рахмон обсудили ситуацию вокруг мигрантов
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора выразили уверенность, что попытки ряда сил нагнетать... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T15:03
2024-05-03T17:15
россия
таджикистан
владимир путин
эмомали рахмон
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора выразили уверенность, что попытки ряда сил нагнетать ситуацию вокруг мигрантов будут совместно пресекаться, сообщает пресс-служба Кремля. "Выражена также уверенность, что активизировавшиеся в последнее время попытки определенных сил искусственно нагнетать ситуацию вокруг приезжающих в Россию трудовых мигрантов, в том числе из Таджикистана, будут совместно пресекаться и не смогут нанести ущерб проверенным временем братским отношениям между народами двух стран", - говорится в сообщении.
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россия, таджикистан, владимир путин, эмомали рахмон
Россия, Таджикистан, Владимир Путин, Эмомали Рахмон
Путин и Рахмон обсудили ситуацию вокруг мигрантов

Путин: попытки нагнетать ситуацию вокруг мигрантов будут пресекаться

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора выразили уверенность, что попытки ряда сил нагнетать ситуацию вокруг мигрантов будут совместно пресекаться, сообщает пресс-служба Кремля.
«
"Выражена также уверенность, что активизировавшиеся в последнее время попытки определенных сил искусственно нагнетать ситуацию вокруг приезжающих в Россию трудовых мигрантов, в том числе из Таджикистана, будут совместно пресекаться и не смогут нанести ущерб проверенным временем братским отношениям между народами двух стран", - говорится в сообщении.
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РоссияТаджикистанВладимир ПутинЭмомали Рахмон
 
 
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