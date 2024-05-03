https://ria.ru/20240503/putin-1943678644.html

Путин на совещании предложил обсудить бюджетные планы

Путин на совещании предложил обсудить бюджетные планы - РИА Новости, 03.05.2024

Путин на совещании предложил обсудить бюджетные планы

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, которое проходит в пятницу, предложил продолжить обсуждение бюджетных планов до 2030... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T13:47

2024-05-03T13:47

2024-05-03T13:53

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, которое проходит в пятницу, предложил продолжить обсуждение бюджетных планов до 2030 года."Предлагаю сегодня продолжить обсуждение бюджетных планов, причем не только на ближайшую трехлетку, но и, как договаривались, на долгосрочный период, до 2030 года", - сказал Путин.Он отметил, что России важно сохранить ответственные, сбалансированные и реалистичные подходы в бюджетной политике."Нам принципиально важно сохранить ответственные, сбалансированные, предельно реалистичные подходы в области бюджетной политики, в том числе планировать главный финансовый документ страны на основе бюджетных правил", - сказал Путин в пятницу на совещании по экономическим вопросам.

https://ria.ru/20240428/volodin-1942920517.html

https://ria.ru/20240425/putin-1942281457.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин