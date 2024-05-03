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Путин на совещании предложил обсудить бюджетные планы - РИА Новости, 03.05.2024
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13:47 03.05.2024 (обновлено: 13:53 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/putin-1943678644.html
Путин на совещании предложил обсудить бюджетные планы
Путин на совещании предложил обсудить бюджетные планы - РИА Новости, 03.05.2024
Путин на совещании предложил обсудить бюджетные планы
Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, которое проходит в пятницу, предложил продолжить обсуждение бюджетных планов до 2030... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T13:47
2024-05-03T13:53
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, которое проходит в пятницу, предложил продолжить обсуждение бюджетных планов до 2030 года."Предлагаю сегодня продолжить обсуждение бюджетных планов, причем не только на ближайшую трехлетку, но и, как договаривались, на долгосрочный период, до 2030 года", - сказал Путин.Он отметил, что России важно сохранить ответственные, сбалансированные и реалистичные подходы в бюджетной политике."Нам принципиально важно сохранить ответственные, сбалансированные, предельно реалистичные подходы в области бюджетной политики, в том числе планировать главный финансовый документ страны на основе бюджетных правил", - сказал Путин в пятницу на совещании по экономическим вопросам.
https://ria.ru/20240428/volodin-1942920517.html
https://ria.ru/20240425/putin-1942281457.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин на совещании предложил обсудить бюджетные планы

Путин на совещании по экономическим вопросам предложил обсудить бюджетные планы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, которое проходит в пятницу, предложил продолжить обсуждение бюджетных планов до 2030 года.
"Предлагаю сегодня продолжить обсуждение бюджетных планов, причем не только на ближайшую трехлетку, но и, как договаривались, на долгосрочный период, до 2030 года", - сказал Путин.
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Он отметил, что России важно сохранить ответственные, сбалансированные и реалистичные подходы в бюджетной политике.
"Нам принципиально важно сохранить ответственные, сбалансированные, предельно реалистичные подходы в области бюджетной политики, в том числе планировать главный финансовый документ страны на основе бюджетных правил", - сказал Путин в пятницу на совещании по экономическим вопросам.
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