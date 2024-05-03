https://ria.ru/20240503/putin-1943668834.html

У Путина в пятницу может состояться международный телефонный разговор

У Путина в пятницу может состояться международный телефонный разговор - РИА Новости, 03.05.2024

У Путина в пятницу может состояться международный телефонный разговор

Международный телефонный разговор может состояться в пятницу у президента РФ Владимира Путина, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T13:11

2024-05-03T13:11

2024-05-03T13:14

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Международный телефонный разговор может состояться в пятницу у президента РФ Владимира Путина, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "В середине дня возможен сегодня международный телефонный разговор. Если он состоится, мы вас проинформируем", - сказал, в частности, Песков. Он добавил, что другие встречи президента в пятницу носят уже закрытый характер.

https://ria.ru/20240417/putin-1940556729.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, дмитрий песков, владимир путин