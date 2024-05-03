https://ria.ru/20240503/putin-1943668834.html
У Путина в пятницу может состояться международный телефонный разговор
У Путина в пятницу может состояться международный телефонный разговор - РИА Новости, 03.05.2024
У Путина в пятницу может состояться международный телефонный разговор
Международный телефонный разговор может состояться в пятницу у президента РФ Владимира Путина, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T13:11
2024-05-03T13:11
2024-05-03T13:14
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Международный телефонный разговор может состояться в пятницу у президента РФ Владимира Путина, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "В середине дня возможен сегодня международный телефонный разговор. Если он состоится, мы вас проинформируем", - сказал, в частности, Песков. Он добавил, что другие встречи президента в пятницу носят уже закрытый характер.
https://ria.ru/20240417/putin-1940556729.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
У Путина в пятницу может состояться международный телефонный разговор
Песков: у Путина в пятницу может состояться международный телефонный разговор
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Международный телефонный разговор может состояться в пятницу у президента РФ Владимира Путина, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В середине дня возможен сегодня международный телефонный разговор. Если он состоится, мы вас проинформируем", - сказал, в частности, Песков.
Он добавил, что другие встречи президента в пятницу носят уже закрытый характер.