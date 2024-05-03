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В МИД России оценили реакцию властей США на пропалестинские протесты - РИА Новости, 03.05.2024
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16:21 03.05.2024 (обновлено: 16:51 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/protesty-1943721836.html
В МИД России оценили реакцию властей США на пропалестинские протесты
В МИД России оценили реакцию властей США на пропалестинские протесты - РИА Новости, 03.05.2024
В МИД России оценили реакцию властей США на пропалестинские протесты
Жесткая реакция американских властей на пропалестинские протесты в стране с задержанием тысяч человек перечеркивает законы США о свободе слова и собрания,... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T16:21
2024-05-03T16:51
россия
сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
вашингтон (штат)
мария захарова
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Жесткая реакция американских властей на пропалестинские протесты в стране с задержанием тысяч человек перечеркивает законы США о свободе слова и собрания, показывают двойные стандарты Вашингтона относительно протестов у себя и в других странах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Кампусы престижных американских вузов в последние дни стали эпицентром возмущения израильской операцией в секторе Газа, повлекшей за собой гибель множества мирных палестинцев, и помощью, которую оказывает Вашингтон своему главному ближневосточному союзнику. Протесты активизировались на фоне одобрения США нового пакета помощи Израилю. Число задержанных в ходе протестов превысило 2,2 тысячи человек."Власти США явно делают ставку именно на силовой разгон демонстрантов, на зачистку палаточных лагерей полицейским спецназом... Сами Соединенные Штаты занимаются вещами в отношении своих собственных студентов, которые перечеркивают все их собственные законы о свободе и слова, о свободе митингов, и свои международные обязательства Соединенные Штаты своими действиями тоже перечеркивают", - сказала Захарова на брифинге.Она подчеркнула, что происходящее - еще один пример двойных стандартов Вашингтона, а возможно, - и отсутствия стандартов."Они предпочитают одновременно поддерживать митингующих по всему миру, но когда речь идет о своих митингующих внутри Соединенных Штатов Америки, там карательная машина работает исправно", - добавила Захарова.
https://ria.ru/20240503/palestina-1943663928.html
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россия
сша
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россия, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, вашингтон (штат), мария захарова
Россия, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Вашингтон (штат), Мария Захарова
В МИД России оценили реакцию властей США на пропалестинские протесты

МИД России: жесткая реакция США на протесты идет вопреки законам о свободах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Жесткая реакция американских властей на пропалестинские протесты в стране с задержанием тысяч человек перечеркивает законы США о свободе слова и собрания, показывают двойные стандарты Вашингтона относительно протестов у себя и в других странах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Кампусы престижных американских вузов в последние дни стали эпицентром возмущения израильской операцией в секторе Газа, повлекшей за собой гибель множества мирных палестинцев, и помощью, которую оказывает Вашингтон своему главному ближневосточному союзнику. Протесты активизировались на фоне одобрения США нового пакета помощи Израилю. Число задержанных в ходе протестов превысило 2,2 тысячи человек.
Студенты Национального автономного университета Мексики разбили палаточный лагерь в поддержку Палестины - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
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Вчера, 12:58
"Власти США явно делают ставку именно на силовой разгон демонстрантов, на зачистку палаточных лагерей полицейским спецназом... Сами Соединенные Штаты занимаются вещами в отношении своих собственных студентов, которые перечеркивают все их собственные законы о свободе и слова, о свободе митингов, и свои международные обязательства Соединенные Штаты своими действиями тоже перечеркивают", - сказала Захарова на брифинге.
Она подчеркнула, что происходящее - еще один пример двойных стандартов Вашингтона, а возможно, - и отсутствия стандартов.
"Они предпочитают одновременно поддерживать митингующих по всему миру, но когда речь идет о своих митингующих внутри Соединенных Штатов Америки, там карательная машина работает исправно", - добавила Захарова.
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"Новое явление". Пушков заметил необычную деталь в протестах в США
23 апреля, 01:28
 
РоссияСШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреВашингтон (штат)Мария Захарова
 
 
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