https://ria.ru/20240503/protesty-1943721836.html

В МИД России оценили реакцию властей США на пропалестинские протесты

В МИД России оценили реакцию властей США на пропалестинские протесты - РИА Новости, 03.05.2024

В МИД России оценили реакцию властей США на пропалестинские протесты

Жесткая реакция американских властей на пропалестинские протесты в стране с задержанием тысяч человек перечеркивает законы США о свободе слова и собрания,... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T16:21

2024-05-03T16:21

2024-05-03T16:51

россия

сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

вашингтон (штат)

мария захарова

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Жесткая реакция американских властей на пропалестинские протесты в стране с задержанием тысяч человек перечеркивает законы США о свободе слова и собрания, показывают двойные стандарты Вашингтона относительно протестов у себя и в других странах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Кампусы престижных американских вузов в последние дни стали эпицентром возмущения израильской операцией в секторе Газа, повлекшей за собой гибель множества мирных палестинцев, и помощью, которую оказывает Вашингтон своему главному ближневосточному союзнику. Протесты активизировались на фоне одобрения США нового пакета помощи Израилю. Число задержанных в ходе протестов превысило 2,2 тысячи человек."Власти США явно делают ставку именно на силовой разгон демонстрантов, на зачистку палаточных лагерей полицейским спецназом... Сами Соединенные Штаты занимаются вещами в отношении своих собственных студентов, которые перечеркивают все их собственные законы о свободе и слова, о свободе митингов, и свои международные обязательства Соединенные Штаты своими действиями тоже перечеркивают", - сказала Захарова на брифинге.Она подчеркнула, что происходящее - еще один пример двойных стандартов Вашингтона, а возможно, - и отсутствия стандартов."Они предпочитают одновременно поддерживать митингующих по всему миру, но когда речь идет о своих митингующих внутри Соединенных Штатов Америки, там карательная машина работает исправно", - добавила Захарова.

https://ria.ru/20240503/palestina-1943663928.html

https://ria.ru/20240423/pushkov-1941656935.html

россия

сша

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россия, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, вашингтон (штат), мария захарова