Посол ЕС предупредила Украину о трудностях с получением новой помощи
Посол ЕС: получение Киевом новой помощи может быть затруднено без отчетности
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве . Архивное фото
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Получение киевскими властями новой помощи от ЕС может быть затруднено, если они не предоставят отчетности по ее использованию и не обеспечат прозрачность этого процесса, заявила посол Европейского Союза на Украине Катарина Матернова в интервью украинскому телеканалу "1+1", соответствующее видео опубликовано в УouTube-канале.
"Если Украина хочет стать членом ЕС, то правильно, если ЕС устанавливает правила игры", — сказала она, .
Посол подчеркнула, что Киев, "помимо военной поддержки, получает очень серьезные поступления в бюджет", и призвала украинцев осознать, что это влечет за собой "определенные требования". По ее словам, если у граждан стран ЕС сложится впечатление, что союз выделяет деньги "без прозрачности, отчетности, то в долгосрочной перспективе такую поддержку будет трудно обеспечить".
Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете власти Украины закрывают с помощью западного финансирования, а в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.