https://ria.ru/20240503/posol-1943782046.html

Посол ЕС предупредила Украину о трудностях с получением новой помощи

Посол ЕС предупредила Украину о трудностях с получением новой помощи - РИА Новости, 03.05.2024

Посол ЕС предупредила Украину о трудностях с получением новой помощи

Получение киевскими властями новой помощи от ЕС может быть затруднено, если они не предоставят отчетности по ее использованию и не обеспечат прозрачность этого... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T23:11

2024-05-03T23:11

2024-05-03T23:39

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Получение киевскими властями новой помощи от ЕС может быть затруднено, если они не предоставят отчетности по ее использованию и не обеспечат прозрачность этого процесса, заявила посол Европейского Союза на Украине Катарина Матернова в интервью украинскому телеканалу "1+1", соответствующее видео опубликовано в УouTube-канале."Если Украина хочет стать членом ЕС, то правильно, если ЕС устанавливает правила игры", — сказала она, .Посол подчеркнула, что Киев, "помимо военной поддержки, получает очень серьезные поступления в бюджет", и призвала украинцев осознать, что это влечет за собой "определенные требования". По ее словам, если у граждан стран ЕС сложится впечатление, что союз выделяет деньги "без прозрачности, отчетности, то в долгосрочной перспективе такую поддержку будет трудно обеспечить". Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете власти Украины закрывают с помощью западного финансирования, а в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240503/borrel-1943774951.html

https://ria.ru/20240503/pomosch-1943779995.html

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в мире, украина, россия, киев, александр устинов, владимир зеленский, сергей лавров, евросоюз, нато, g7