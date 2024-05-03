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Посол ЕС предупредила Украину о трудностях с получением новой помощи - РИА Новости, 03.05.2024
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23:11 03.05.2024 (обновлено: 23:39 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/posol-1943782046.html
Посол ЕС предупредила Украину о трудностях с получением новой помощи
Посол ЕС предупредила Украину о трудностях с получением новой помощи - РИА Новости, 03.05.2024
Посол ЕС предупредила Украину о трудностях с получением новой помощи
Получение киевскими властями новой помощи от ЕС может быть затруднено, если они не предоставят отчетности по ее использованию и не обеспечат прозрачность этого... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T23:11
2024-05-03T23:39
в мире
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Получение киевскими властями новой помощи от ЕС может быть затруднено, если они не предоставят отчетности по ее использованию и не обеспечат прозрачность этого процесса, заявила посол Европейского Союза на Украине Катарина Матернова в интервью украинскому телеканалу "1+1", соответствующее видео опубликовано в УouTube-канале."Если Украина хочет стать членом ЕС, то правильно, если ЕС устанавливает правила игры", — сказала она, .Посол подчеркнула, что Киев, "помимо военной поддержки, получает очень серьезные поступления в бюджет", и призвала украинцев осознать, что это влечет за собой "определенные требования". По ее словам, если у граждан стран ЕС сложится впечатление, что союз выделяет деньги "без прозрачности, отчетности, то в долгосрочной перспективе такую поддержку будет трудно обеспечить". Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете власти Украины закрывают с помощью западного финансирования, а в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240503/borrel-1943774951.html
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в мире, украина, россия, киев, александр устинов, владимир зеленский, сергей лавров, евросоюз, нато, g7
В мире, Украина, Россия, Киев, Александр Устинов, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО, G7
Посол ЕС предупредила Украину о трудностях с получением новой помощи

Посол ЕС: получение Киевом новой помощи может быть затруднено без отчетности

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве . Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Получение киевскими властями новой помощи от ЕС может быть затруднено, если они не предоставят отчетности по ее использованию и не обеспечат прозрачность этого процесса, заявила посол Европейского Союза на Украине Катарина Матернова в интервью украинскому телеканалу "1+1", соответствующее видео опубликовано в УouTube-канале.
"Если Украина хочет стать членом ЕС, то правильно, если ЕС устанавливает правила игры", — сказала она, .
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Посол подчеркнула, что Киев, "помимо военной поддержки, получает очень серьезные поступления в бюджет", и призвала украинцев осознать, что это влечет за собой "определенные требования". По ее словам, если у граждан стран ЕС сложится впечатление, что союз выделяет деньги "без прозрачности, отчетности, то в долгосрочной перспективе такую поддержку будет трудно обеспечить".
Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете власти Украины закрывают с помощью западного финансирования, а в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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