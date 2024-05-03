https://ria.ru/20240503/posol-1943638022.html

Путин назначил нового посла в Буркина-Фасо

Путин назначил нового посла в Буркина-Фасо - РИА Новости, 03.05.2024

Путин назначил нового посла в Буркина-Фасо

Президент России Владимир Путин назначил Игоря Мартынова новым послом РФ в Буркина-Фасо, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T11:22

2024-05-03T11:22

2024-05-03T11:29

буркина-фасо

россия

политика

владимир путин

алексей салтыков

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Игоря Мартынова новым послом РФ в Буркина-Фасо, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить Мартынова Игоря Александровича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Буркина-Фасо", - говорится в документе.Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Алексея Салтыкова.

https://ria.ru/20240409/odkb-1938795071.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

буркина-фасо, россия, политика, владимир путин, алексей салтыков