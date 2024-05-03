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Путин назначил нового посла в Буркина-Фасо - РИА Новости, 03.05.2024
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11:22 03.05.2024 (обновлено: 11:29 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/posol-1943638022.html
Путин назначил нового посла в Буркина-Фасо
Путин назначил нового посла в Буркина-Фасо - РИА Новости, 03.05.2024
Путин назначил нового посла в Буркина-Фасо
Президент России Владимир Путин назначил Игоря Мартынова новым послом РФ в Буркина-Фасо, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T11:22
2024-05-03T11:29
буркина-фасо
россия
политика
владимир путин
алексей салтыков
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Игоря Мартынова новым послом РФ в Буркина-Фасо, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить Мартынова Игоря Александровича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Буркина-Фасо", - говорится в документе.Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Алексея Салтыкова.
https://ria.ru/20240409/odkb-1938795071.html
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буркина-фасо, россия, политика, владимир путин, алексей салтыков
Буркина-Фасо, Россия, Политика, Владимир Путин, Алексей Салтыков
Путин назначил нового посла в Буркина-Фасо

Путин назначил Игоря Мартынова послом в Буркина-Фасо вместо Алексея Салтыкова

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Игоря Мартынова новым послом РФ в Буркина-Фасо, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Мартынова Игоря Александровича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Буркина-Фасо", - говорится в документе.
Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Алексея Салтыкова.
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Буркина-ФасоРоссияПолитикаВладимир ПутинАлексей Салтыков
 
 
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