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Комитет ГД одобрил поправку о прекращении полномочий депутатов-иноагентов
Комитет ГД одобрил поправку о прекращении полномочий депутатов-иноагентов - РИА Новости, 03.05.2024
Комитет ГД одобрил поправку о прекращении полномочий депутатов-иноагентов
Полномочия депутата могут быть прекращены досрочно в случае приобретения им статуса иностранного агента, такую поправку одобрил комитет ГД по госстроительству,... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T14:30
2024-05-03T14:30
2024-05-03T14:30
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Полномочия депутата могут быть прекращены досрочно в случае приобретения им статуса иностранного агента, такую поправку одобрил комитет ГД по госстроительству, документ размещен в думской электронной базе. "Часть 21 статьи 19 дополнить пунктом 9.1 следующего содержания: "91) приобретения им статуса иностранного агента;", - сказано в тексте поправки. Также отмечается, что полномочия губернаторов прекращаются досрочно в случае приобретения ими статуса иностранного агента.
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Комитет ГД одобрил поправку о прекращении полномочий депутатов-иноагентов
Согласно поправке, полномочия депутата-иноагента могут быть прекращены досрочно