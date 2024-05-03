https://ria.ru/20240503/popravka-1943690178.html

Комитет ГД одобрил поправку о прекращении полномочий депутатов-иноагентов

Комитет ГД одобрил поправку о прекращении полномочий депутатов-иноагентов - РИА Новости, 03.05.2024

Комитет ГД одобрил поправку о прекращении полномочий депутатов-иноагентов

Полномочия депутата могут быть прекращены досрочно в случае приобретения им статуса иностранного агента, такую поправку одобрил комитет ГД по госстроительству,... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T14:30

2024-05-03T14:30

2024-05-03T14:30

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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Полномочия депутата могут быть прекращены досрочно в случае приобретения им статуса иностранного агента, такую поправку одобрил комитет ГД по госстроительству, документ размещен в думской электронной базе. "Часть 21 статьи 19 дополнить пунктом 9.1 следующего содержания: "91) приобретения им статуса иностранного агента;", - сказано в тексте поправки. Также отмечается, что полномочия губернаторов прекращаются досрочно в случае приобретения ими статуса иностранного агента.

https://ria.ru/20240227/volodin-1929761843.html

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