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Комитет ГД одобрил поправку о прекращении полномочий депутатов-иноагентов - РИА Новости, 03.05.2024
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14:30 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/popravka-1943690178.html
Комитет ГД одобрил поправку о прекращении полномочий депутатов-иноагентов
Комитет ГД одобрил поправку о прекращении полномочий депутатов-иноагентов - РИА Новости, 03.05.2024
Комитет ГД одобрил поправку о прекращении полномочий депутатов-иноагентов
Полномочия депутата могут быть прекращены досрочно в случае приобретения им статуса иностранного агента, такую поправку одобрил комитет ГД по госстроительству,... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T14:30
2024-05-03T14:30
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Полномочия депутата могут быть прекращены досрочно в случае приобретения им статуса иностранного агента, такую поправку одобрил комитет ГД по госстроительству, документ размещен в думской электронной базе. "Часть 21 статьи 19 дополнить пунктом 9.1 следующего содержания: "91) приобретения им статуса иностранного агента;", - сказано в тексте поправки. Также отмечается, что полномочия губернаторов прекращаются досрочно в случае приобретения ими статуса иностранного агента.
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госдума рф, россия, политика, иноагенты
Госдума РФ, Россия, Политика, иноагенты
Комитет ГД одобрил поправку о прекращении полномочий депутатов-иноагентов

Согласно поправке, полномочия депутата-иноагента могут быть прекращены досрочно

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Полномочия депутата могут быть прекращены досрочно в случае приобретения им статуса иностранного агента, такую поправку одобрил комитет ГД по госстроительству, документ размещен в думской электронной базе.
"Часть 21 статьи 19 дополнить пунктом 9.1 следующего содержания: "91) приобретения им статуса иностранного агента;", - сказано в тексте поправки.
Также отмечается, что полномочия губернаторов прекращаются досрочно в случае приобретения ими статуса иностранного агента.
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