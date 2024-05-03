https://ria.ru/20240503/popravka-1943683167.html

Комитет ГД одобрил поправки о запрете участвовать иноагентам в выборах

Комитет ГД одобрил поправки о запрете участвовать иноагентам в выборах - РИА Новости, 03.05.2024

Комитет ГД одобрил поправки о запрете участвовать иноагентам в выборах

Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки ко второму чтению законопроекта о недопуске к участию в выборах граждан, которые подали в избирком... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T14:07

2024-05-03T14:07

2024-05-03T14:10

политика

госдума рф

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки ко второму чтению законопроекта о недопуске к участию в выборах граждан, которые подали в избирком документы с ошибками и опечатками, которыми предлагается запретить участвовать в выборах всех уровней лицам, которые признаны иностранными агентами, текст таблицы поправок, рекомендуемой к принятию во втором чтении размещен в электронной базе Госдумы. "При проведении выборов в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы публичной власти федеральной территории, органы местного самоуправления кандидат обязан к моменту представления документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов, прекратить статус иностранного агента", - сказано в тексте поправок. Также в поправках отмечается, что зарегистрированный кандидат не может быть включен в реестр иноагентов. Уполномоченными представителями кандидатов и избирательных объединений также не могут быть лица, включенные в реестр иностранных агентов.

https://ria.ru/20240425/galkin-1942196181.html

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