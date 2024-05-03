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СМИ: США обсуждают с G7 помощь Украине в 50 миллиардов долларов - РИА Новости, 03.05.2024
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22:39 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/pomosch-1943779995.html
СМИ: США обсуждают с G7 помощь Украине в 50 миллиардов долларов
СМИ: США обсуждают с G7 помощь Украине в 50 миллиардов долларов - РИА Новости, 03.05.2024
СМИ: США обсуждают с G7 помощь Украине в 50 миллиардов долларов
США обсуждают с G7 идею возглавить группу, которая предоставит Киеву помощь в 50 миллиардов долларов, в основном за счет прибыли от замороженных российских... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T22:39
2024-05-03T22:39
сша
россия
киев
джанет йеллен
g7
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. США обсуждают с G7 идею возглавить группу, которая предоставит Киеву помощь в 50 миллиардов долларов, в основном за счет прибыли от замороженных российских активов, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "США ведут переговоры с близкими партнерами о том, чтобы возглавить группу союзников, которые предоставили бы Украине помощь в размере до 50 миллиардов долларов, при этом огромные расходы будут компенсированы за счет... прибыли от суверенных российских активов, которые были заморожены", - говорится в сообщении агентства. По данным источников, США обсуждают этот план обсуждает со странами G7 и пытаются добиться того, чтобы соглашение было подписано на саммите "Большой семерки" в июне. По информации агентства, переговоры на эту тему идут тяжело и заключение соглашения может занять несколько месяцев. Глава министерства финансов США Джанет Йеллен подтвердила агентству ведение переговоров на эту тему. "В идеале мы хотели бы, чтобы в этом участвовала вся G7, а не только Соединенные Штаты делали это в одиночку", - сказала Йеллен в интервью агентству. Ранее газета Financial Times сообщила, что представители G7 в частном порядке заявляют, что вопрос полной конфискации активов РФ больше не обсуждается, рассматриваются альтернативные меры. По данным издания, вместо этого они изучают альтернативные способы извлечения финансирования из замороженных активов. Как отмечала Financial Times, европейские страны хотят держаться подальше от всего, что может затрагивать сами активы, "опасаясь возмездия". Как заявили в Кремле, РФ в случае изъятия активов будет бесконечно отстаивать свои интересы в судах, конфискация российских активов станет гвоздем в гроб западной экономической системы. Там добавили также, что иностранные инвесторы и государства в случае конфискации российских активов на Западе будут десять раз думать, прежде чем вкладывать туда деньги: надежность исчезает за одну ночь из-за одного глупого решения, а восстанавливается после десятилетиями.
https://ria.ru/20240503/borrel-1943774951.html
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сша, россия, киев, джанет йеллен, g7, санкции в отношении россии
США, Россия, Киев, Джанет Йеллен, G7, Санкции в отношении России
СМИ: США обсуждают с G7 помощь Украине в 50 миллиардов долларов

Блумберг: США обсуждают с G7 идею выделить Украине 50 миллиардов долларов

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Здание Капитолия в Вашингтоне . Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. США обсуждают с G7 идею возглавить группу, которая предоставит Киеву помощь в 50 миллиардов долларов, в основном за счет прибыли от замороженных российских активов, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
«
"США ведут переговоры с близкими партнерами о том, чтобы возглавить группу союзников, которые предоставили бы Украине помощь в размере до 50 миллиардов долларов, при этом огромные расходы будут компенсированы за счет... прибыли от суверенных российских активов, которые были заморожены", - говорится в сообщении агентства.
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По данным источников, США обсуждают этот план обсуждает со странами G7 и пытаются добиться того, чтобы соглашение было подписано на саммите "Большой семерки" в июне. По информации агентства, переговоры на эту тему идут тяжело и заключение соглашения может занять несколько месяцев.
Глава министерства финансов США Джанет Йеллен подтвердила агентству ведение переговоров на эту тему.
«
"В идеале мы хотели бы, чтобы в этом участвовала вся G7, а не только Соединенные Штаты делали это в одиночку", - сказала Йеллен в интервью агентству.
Ранее газета Financial Times сообщила, что представители G7 в частном порядке заявляют, что вопрос полной конфискации активов РФ больше не обсуждается, рассматриваются альтернативные меры. По данным издания, вместо этого они изучают альтернативные способы извлечения финансирования из замороженных активов. Как отмечала Financial Times, европейские страны хотят держаться подальше от всего, что может затрагивать сами активы, "опасаясь возмездия".
Как заявили в Кремле, РФ в случае изъятия активов будет бесконечно отстаивать свои интересы в судах, конфискация российских активов станет гвоздем в гроб западной экономической системы. Там добавили также, что иностранные инвесторы и государства в случае конфискации российских активов на Западе будут десять раз думать, прежде чем вкладывать туда деньги: надежность исчезает за одну ночь из-за одного глупого решения, а восстанавливается после десятилетиями.
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