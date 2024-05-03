https://ria.ru/20240503/pomekhi-1943660053.html

Калининградские власти назвали заявление финского политика о GPS абсурдным

Калининградские власти назвали заявление финского политика о GPS абсурдным - РИА Новости, 03.05.2024

Калининградские власти назвали заявление финского политика о GPS абсурдным

Калининградские власти назвали "абсурдным" заявление финского политика о создании помех GPS, которые идут с территории Калининградской области. РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T12:43

2024-05-03T12:43

2024-05-03T12:44

технологии

мика аалтола

airbus

аэрофлот

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КАЛИНИНГРАД, 3 мая — РИА Новости. Калининградские власти назвали "абсурдным" заявление финского политика о создании помех GPS, которые идут с территории Калининградской области. Ранее директор финского Института международных отношений и кандидат в евродепутаты от правящей в Финляндии партии Мика Аалтола предложил попытаться запретить или ограничить доступ для граждан России в Калининградскую область. Аалтола также обвинил РФ в причастности к сбоям в работе GPS в регионе, при этом не привел никаких доказательств. "К сожалению, констатируем, что заявления различных политиков наших соседей становятся все более абсурдными и начинают уже граничить с неадекватностью. Во-первых, как наземный так и воздушный калининградский транзит, в том числе и пассажирский, был ограничен абсолютно волюнтаристским способом странами Прибалтики и прежде всего Литвой. В том числе поэтому значительно возрос пассажиропоток в наш аэропорт "Храброво". Сейчас только группа кампаний "Аэрофлот" совершает порядка 20 рейсов в сутки. Самолеты наши из-за ограничений летают над нейтральными водами Балтийского моря. Трудностей в навигации и использовании GPS они не испытывают", - сказал пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков в комментарии РИА Новости. "А теперь хочется спросить наших финских соседей: а чем отличается модуль GPS в Boeing или Airbus "Аэрофлота" и, например, Finnair? Ответ простой. Ничем. Поэтому прежде чем делать подобные заявления, советуем всем открыть любое приложение для отслеживания пассажирских самолетов и посмотреть на маршруты, иначе есть риск попасть в нелепую ситуацию", - добавил он.

https://ria.ru/20240426/polsha-1942553778.html

https://ria.ru/20240423/kant-1941764224.html

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технологии, мика аалтола, airbus, аэрофлот, finnair, gps, россия, калининград, калининградская область, в мире