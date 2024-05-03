В Мордовии возбудили дело о госизмене против уроженца Украины
ФСБ возбудила дело о госизмене против украинца, выдавшего себя за беженца
Сотрудник ФСБ. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мая - РИА Новости. Уголовное дело о госизмене возбудили на жителя Украины, приехавшего в Мордовию под видом беженца, получившего гражданство РФ и задержанного при попытке поджечь военкомат по заданию ГУР Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ республики.
Установлено, что после начала проведения СВО на территории Украины злоумышленник пытался вступить в ряды ВСУ, но не прошел медицинскую комиссию. В 2022 году в составе группы беженцев он был распределен в Мордовию, где получил гражданство РФ.
"Основываясь на своих идейных соображениях и антироссийских настроениях, мужчина принял решение оказывать помощь ВСУ путем совершения диверсионно-террористических акций на территории России. Посредством интернет-мессенджеров установил конфиденциальное сотрудничество с сотрудниками главного управления разведки Украины и предложил за материальное вознаграждение оказывать им содействие", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе УФСБ Мордовии, "беженец" попросил за свою работу 5 миллионов долларов.
Мужчина был задержан сотрудниками УФСБ в октябре 2023 года при попытке выполнения задания по поджогу одного из военкоматов на территории Мордовии. При нем были обнаружены самодельно изготовленные зажигательные смеси и телефон с перепиской. Осенью на него было возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (покушение на террористический акт). Ленинским районным судом Саранска ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"Сейчас следственным отделом УФСБ России по Мордовии в отношении 50-летнего уроженца Украины возбуждено еще одно уголовное дело – по статье 275 УК РФ (государственная измена)", - сообщила собеседница агентства.