https://ria.ru/20240503/podzhog-1943654302.html

В Мордовии возбудили дело о госизмене против уроженца Украины

В Мордовии возбудили дело о госизмене против уроженца Украины - РИА Новости, 03.05.2024

В Мордовии возбудили дело о госизмене против уроженца Украины

Уголовное дело о госизмене возбудили на жителя Украины, приехавшего в Мордовию под видом беженца, получившего гражданство РФ и задержанного при попытке поджечь... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T12:23

2024-05-03T12:23

2024-05-03T12:23

специальная военная операция на украине

происшествия

украина

россия

саранск

вооруженные силы украины

республика мордовия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мая - РИА Новости. Уголовное дело о госизмене возбудили на жителя Украины, приехавшего в Мордовию под видом беженца, получившего гражданство РФ и задержанного при попытке поджечь военкомат по заданию ГУР Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ республики. Установлено, что после начала проведения СВО на территории Украины злоумышленник пытался вступить в ряды ВСУ, но не прошел медицинскую комиссию. В 2022 году в составе группы беженцев он был распределен в Мордовию, где получил гражданство РФ. "Основываясь на своих идейных соображениях и антироссийских настроениях, мужчина принял решение оказывать помощь ВСУ путем совершения диверсионно-террористических акций на территории России. Посредством интернет-мессенджеров установил конфиденциальное сотрудничество с сотрудниками главного управления разведки Украины и предложил за материальное вознаграждение оказывать им содействие", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе УФСБ Мордовии, "беженец" попросил за свою работу 5 миллионов долларов. Мужчина был задержан сотрудниками УФСБ в октябре 2023 года при попытке выполнения задания по поджогу одного из военкоматов на территории Мордовии. При нем были обнаружены самодельно изготовленные зажигательные смеси и телефон с перепиской. Осенью на него было возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (покушение на террористический акт). Ленинским районным судом Саранска ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "Сейчас следственным отделом УФСБ России по Мордовии в отношении 50-летнего уроженца Украины возбуждено еще одно уголовное дело – по статье 275 УК РФ (государственная измена)", - сообщила собеседница агентства.

https://ria.ru/20240417/gosizmena-1940537522.html

https://ria.ru/20240326/terakty-1935891209.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, украина, россия, саранск, вооруженные силы украины, республика мордовия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)