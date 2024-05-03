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В Мордовии возбудили дело о госизмене против уроженца Украины - РИА Новости, 03.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:23 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/podzhog-1943654302.html
В Мордовии возбудили дело о госизмене против уроженца Украины
В Мордовии возбудили дело о госизмене против уроженца Украины - РИА Новости, 03.05.2024
В Мордовии возбудили дело о госизмене против уроженца Украины
Уголовное дело о госизмене возбудили на жителя Украины, приехавшего в Мордовию под видом беженца, получившего гражданство РФ и задержанного при попытке поджечь... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T12:23
2024-05-03T12:23
специальная военная операция на украине
происшествия
украина
россия
саранск
вооруженные силы украины
республика мордовия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мая - РИА Новости. Уголовное дело о госизмене возбудили на жителя Украины, приехавшего в Мордовию под видом беженца, получившего гражданство РФ и задержанного при попытке поджечь военкомат по заданию ГУР Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ республики. Установлено, что после начала проведения СВО на территории Украины злоумышленник пытался вступить в ряды ВСУ, но не прошел медицинскую комиссию. В 2022 году в составе группы беженцев он был распределен в Мордовию, где получил гражданство РФ. "Основываясь на своих идейных соображениях и антироссийских настроениях, мужчина принял решение оказывать помощь ВСУ путем совершения диверсионно-террористических акций на территории России. Посредством интернет-мессенджеров установил конфиденциальное сотрудничество с сотрудниками главного управления разведки Украины и предложил за материальное вознаграждение оказывать им содействие", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе УФСБ Мордовии, "беженец" попросил за свою работу 5 миллионов долларов. Мужчина был задержан сотрудниками УФСБ в октябре 2023 года при попытке выполнения задания по поджогу одного из военкоматов на территории Мордовии. При нем были обнаружены самодельно изготовленные зажигательные смеси и телефон с перепиской. Осенью на него было возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (покушение на террористический акт). Ленинским районным судом Саранска ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "Сейчас следственным отделом УФСБ России по Мордовии в отношении 50-летнего уроженца Украины возбуждено еще одно уголовное дело – по статье 275 УК РФ (государственная измена)", - сообщила собеседница агентства.
https://ria.ru/20240417/gosizmena-1940537522.html
https://ria.ru/20240326/terakty-1935891209.html
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происшествия, украина, россия, саранск, вооруженные силы украины, республика мордовия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Украина, Россия, Саранск, Вооруженные силы Украины, Республика Мордовия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Мордовии возбудили дело о госизмене против уроженца Украины

ФСБ возбудила дело о госизмене против украинца, выдавшего себя за беженца

© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудник ФСБ
Сотрудник ФСБ - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Сотрудник ФСБ. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мая - РИА Новости. Уголовное дело о госизмене возбудили на жителя Украины, приехавшего в Мордовию под видом беженца, получившего гражданство РФ и задержанного при попытке поджечь военкомат по заданию ГУР Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ республики.
Установлено, что после начала проведения СВО на территории Украины злоумышленник пытался вступить в ряды ВСУ, но не прошел медицинскую комиссию. В 2022 году в составе группы беженцев он был распределен в Мордовию, где получил гражданство РФ.
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"Основываясь на своих идейных соображениях и антироссийских настроениях, мужчина принял решение оказывать помощь ВСУ путем совершения диверсионно-террористических акций на территории России. Посредством интернет-мессенджеров установил конфиденциальное сотрудничество с сотрудниками главного управления разведки Украины и предложил за материальное вознаграждение оказывать им содействие", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе УФСБ Мордовии, "беженец" попросил за свою работу 5 миллионов долларов.
Мужчина был задержан сотрудниками УФСБ в октябре 2023 года при попытке выполнения задания по поджогу одного из военкоматов на территории Мордовии. При нем были обнаружены самодельно изготовленные зажигательные смеси и телефон с перепиской. Осенью на него было возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (покушение на террористический акт). Ленинским районным судом Саранска ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"Сейчас следственным отделом УФСБ России по Мордовии в отношении 50-летнего уроженца Украины возбуждено еще одно уголовное дело – по статье 275 УК РФ (государственная измена)", - сообщила собеседница агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияУкраинаРоссияСаранскВооруженные силы УкраиныРеспублика МордовияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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