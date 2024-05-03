https://ria.ru/20240503/podrostki-1943778778.html
В Дании подростки с 15 лет смогут делать аборт без согласия родителей
В Дании подростки с 15 лет смогут делать аборт без согласия родителей - РИА Новости, 03.05.2024
В Дании подростки с 15 лет смогут делать аборт без согласия родителей
Датские подростки с 15 лет получат возможность делать аборт без согласия родителей, а срок прерывания беременности в стране увеличивается до 18-й недели,... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T22:19
2024-05-03T22:19
2024-05-03T22:19
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Датские подростки с 15 лет получат возможность делать аборт без согласия родителей, а срок прерывания беременности в стране увеличивается до 18-й недели, сообщает министерство здравоохранения Дании. "Порог прерывания беременности переносится на 18-ю неделю беременности... При этом 15-17-летним подросткам предоставляется возможность сделать аборт без согласия родителей", - говорится в пресс-релизе ведомства. Как отмечается, увеличение срока возможности проведения аборта необходимо для того, чтобы дать женщинам больше времени и возможности действовать на основе информации, которую они получают в ходе дородовых обследований. Также сообщается, что минимальный возраст для начала половой жизни в стране составляет 15 лет, а значит человек сам может "сделать выбор в отношении своего тела". Согласно пресс-релизу, изменения вступят в силу с июня 2025 года.
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в мире, дания
В Дании подростки с 15 лет смогут делать аборт без согласия родителей
В Дании подростки с 15 лет смогут делать аборт без согласия родителей
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Датские подростки с 15 лет получат возможность делать аборт без согласия родителей, а срок прерывания беременности в стране увеличивается до 18-й недели, сообщает министерство здравоохранения Дании.
«
"Порог прерывания беременности переносится на 18-ю неделю беременности... При этом 15-17-летним подросткам предоставляется возможность сделать аборт без согласия родителей", - говорится в пресс-релизе ведомства.
Как отмечается, увеличение срока возможности проведения аборта необходимо для того, чтобы дать женщинам больше времени и возможности действовать на основе информации, которую они получают в ходе дородовых обследований. Также сообщается, что минимальный возраст для начала половой жизни в стране составляет 15 лет, а значит человек сам может "сделать выбор в отношении своего тела".
Согласно пресс-релизу, изменения вступят в силу с июня 2025 года.