https://ria.ru/20240503/podpole-1943780629.html
Подполье сообщило о прилетах в Харьковской области
Подполье сообщило о прилетах в Харьковской области - РИА Новости, 03.05.2024
Подполье сообщило о прилетах в Харьковской области
"Прилеты" зафиксированы в поселке Великий Бурлук в Харьковской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T22:50
2024-05-03T22:50
2024-05-03T23:01
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сергей лебедев
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. "Прилеты" зафиксированы в поселке Великий Бурлук в Харьковской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В В. Бурлуке прилеты", - сообщил он агентству. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240326/udary-1935842942.html
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в мире, харьковская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ
Подполье сообщило о прилетах в Харьковской области
Подполье: "прилеты" зафиксировали в Великом Бурлуке в Харьковской области