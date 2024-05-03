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Подполье сообщило об ударах в районе железнодорожного вокзала под Харьковом - РИА Новости, 03.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:58 03.05.2024 (обновлено: 14:00 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/podpole-1943681005.html
Подполье сообщило об ударах в районе железнодорожного вокзала под Харьковом
Подполье сообщило об ударах в районе железнодорожного вокзала под Харьковом - РИА Новости, 03.05.2024
Подполье сообщило об ударах в районе железнодорожного вокзала под Харьковом
Вооруженные силы России нанесли удар в районе железнодорожного вокзала в Чугуеве Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T13:58
2024-05-03T14:00
специальная военная операция на украине
чугуев
в мире
вооруженные силы украины
сергей лебедев
россия
украина
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар в районе железнодорожного вокзала в Чугуеве Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "В 12.30 в Чугуеве в районе железнодорожного вокзала - пять прилетов, подробностей нет", - сказал собеседник агентства. По данным подполья, на вокзал прибывает техника и личный состав для ротации ВСУ, их отправляют на купянское и изюмское направление. Ранее в пятницу он сообщил об ударах по складам с боекомплектом в пригороде Харькова Чугуеве.
https://ria.ru/20240429/podpolschik-1942974344.html
чугуев
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чугуев, в мире, вооруженные силы украины, сергей лебедев, россия, украина, вооруженные силы рф, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Чугуев, В мире, Вооруженные силы Украины, Сергей Лебедев, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Харьковская область
Подполье сообщило об ударах в районе железнодорожного вокзала под Харьковом

Подпольщик: ВС России ударили в районе железнодорожного вокзала в Чугуеве

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские пожарные на месте взрыва
Украинские пожарные на месте взрыва - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские пожарные на месте взрыва. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар в районе железнодорожного вокзала в Чугуеве Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"В 12.30 в Чугуеве в районе железнодорожного вокзала - пять прилетов, подробностей нет", - сказал собеседник агентства.
По данным подполья, на вокзал прибывает техника и личный состав для ротации ВСУ, их отправляют на купянское и изюмское направление.
Ранее в пятницу он сообщил об ударах по складам с боекомплектом в пригороде Харькова Чугуеве.
Самолет Су-34 - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
Подполье сообщило об ударе в районе железнодорожного узла под Харьковом
29 апреля, 00:24
 
Специальная военная операция на УкраинеЧугуевВ миреВооруженные силы УкраиныСергей ЛебедевРоссияУкраинаВооруженные силы РФХарьковская область
 
 
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