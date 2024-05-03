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Подполье сообщило об ударах в районе железнодорожного вокзала под Харьковом
Подполье сообщило об ударах в районе железнодорожного вокзала под Харьковом - РИА Новости, 03.05.2024
Подполье сообщило об ударах в районе железнодорожного вокзала под Харьковом
Вооруженные силы России нанесли удар в районе железнодорожного вокзала в Чугуеве Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T13:58
2024-05-03T13:58
2024-05-03T14:00
специальная военная операция на украине
чугуев
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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар в районе железнодорожного вокзала в Чугуеве Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "В 12.30 в Чугуеве в районе железнодорожного вокзала - пять прилетов, подробностей нет", - сказал собеседник агентства. По данным подполья, на вокзал прибывает техника и личный состав для ротации ВСУ, их отправляют на купянское и изюмское направление. Ранее в пятницу он сообщил об ударах по складам с боекомплектом в пригороде Харькова Чугуеве.
https://ria.ru/20240429/podpolschik-1942974344.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Подполье сообщило об ударах в районе железнодорожного вокзала под Харьковом
Подпольщик: ВС России ударили в районе железнодорожного вокзала в Чугуеве