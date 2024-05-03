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Подполье сообщило об ударах в районе железнодорожного вокзала под Харьковом

Подполье сообщило об ударах в районе железнодорожного вокзала под Харьковом - РИА Новости, 03.05.2024

Подполье сообщило об ударах в районе железнодорожного вокзала под Харьковом

Вооруженные силы России нанесли удар в районе железнодорожного вокзала в Чугуеве Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T13:58

2024-05-03T13:58

2024-05-03T14:00

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чугуев

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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар в районе железнодорожного вокзала в Чугуеве Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "В 12.30 в Чугуеве в районе железнодорожного вокзала - пять прилетов, подробностей нет", - сказал собеседник агентства. По данным подполья, на вокзал прибывает техника и личный состав для ротации ВСУ, их отправляют на купянское и изюмское направление. Ранее в пятницу он сообщил об ударах по складам с боекомплектом в пригороде Харькова Чугуеве.

https://ria.ru/20240429/podpolschik-1942974344.html

чугуев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

чугуев, в мире, вооруженные силы украины, сергей лебедев, россия, украина, вооруженные силы рф, харьковская область