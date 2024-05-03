https://ria.ru/20240503/plany-1943706430.html

СМИ: в США обеспокоены планами Китая по созданию плавучих АЭС

СМИ: в США обеспокоены планами Китая по созданию плавучих АЭС - РИА Новости, 03.05.2024

СМИ: в США обеспокоены планами Китая по созданию плавучих АЭС

Глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США Джон Акилино и чиновники американского госдепартамента обеспокоены тем, что Китай собирается разрабатывать... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T15:10

2024-05-03T15:10

2024-05-03T15:47

в мире

китай

сша

тайвань

нэнси пелоси

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США Джон Акилино и чиновники американского госдепартамента обеспокоены тем, что Китай собирается разрабатывать плавучие атомные энергоблоки, чтобы якобы снабжать с помощью них энергией военные объекты в Южно-Китайском море, пишет издание Washington Post. "Китай преследует планы по разработке плавучих атомных реакторов, которые могли бы снабжать энергией военные объекты, построенные им в... водах Южно-Китайского моря", - говорится в публикации издания со ссылкой на военное командование и чиновников госдепа. Как они утверждают, перспектива создания этих энергоблоков якобы может подорвать стабильность в регионе и его безопасность. Как рассказали изданию американские чиновники, международное сообщество "еще не разработало" стандарты, которые регулировали бы безопасное использование плавучих энергоблоков. При этом они отметили, что Китай занимается исследованиями и разработками для их создания уже более "десятка лет". "Наша озабоченность заключается в том, что чем ближе они к применению плавучих АЭС, тем быстрее они будут использовать их в целях, которые идут в разрез с национальной безопасность США", - заявил газете сотрудник госдепа. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20240204/ucheniya-1925335404.html

https://ria.ru/20240213/kitay-1927044848.html

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в мире, китай, сша, тайвань, нэнси пелоси