СМИ: в США обеспокоены планами Китая по созданию плавучих АЭС
WP: Госдеп опасается, что Китай может создать атомные плавучие энергоблоки
© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США Джон Акилино и чиновники американского госдепартамента обеспокоены тем, что Китай собирается разрабатывать плавучие атомные энергоблоки, чтобы якобы снабжать с помощью них энергией военные объекты в Южно-Китайском море, пишет издание Washington Post.
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"Китай преследует планы по разработке плавучих атомных реакторов, которые могли бы снабжать энергией военные объекты, построенные им в... водах Южно-Китайского моря", - говорится в публикации издания со ссылкой на военное командование и чиновников госдепа.
Как они утверждают, перспектива создания этих энергоблоков якобы может подорвать стабильность в регионе и его безопасность.
Как рассказали изданию американские чиновники, международное сообщество "еще не разработало" стандарты, которые регулировали бы безопасное использование плавучих энергоблоков. При этом они отметили, что Китай занимается исследованиями и разработками для их создания уже более "десятка лет".
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"Наша озабоченность заключается в том, что чем ближе они к применению плавучих АЭС, тем быстрее они будут использовать их в целях, которые идут в разрез с национальной безопасность США", - заявил газете сотрудник госдепа.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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