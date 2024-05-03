https://ria.ru/20240503/piknik-1943689507.html

Группа "Пикник" выпустила первую песню после теракта в "Крокусе"

Группа "Пикник" выпустила первую песню после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 03.05.2024

Группа "Пикник" выпустила первую песню после теракта в "Крокусе"

Группа "Пикник" сообщила в Telegram-канале, что выпустила песню "Гитары тихие рыданья" и клип на нее, это первый релиз после теракта в "Крокус сити холле". РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T14:27

2024-05-03T14:27

2024-05-03T14:29

культура

новости культуры

пикник

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818769479_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_76f564279da9c253f0c097d394f38802.jpg

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Группа "Пикник" сообщила в Telegram-канале, что выпустила песню "Гитары тихие рыданья" и клип на нее, это первый релиз после теракта в "Крокус сити холле". "Премьера! "Гитары тихие рыданья", - говорится в сообщении коллектива. Также недавно группа сообщила о том, что начала работу над новым туром. "Работа над новым туром уже началась, ведь после этой высокотехнологичной программы удивить зрителей будет сложнее… Но мы точно справимся!" - сообщили участники. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.

https://ria.ru/20240327/piknik-1936249156.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости культуры, пикник