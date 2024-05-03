Рейтинг@Mail.ru
Группа "Пикник" выпустила первую песню после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 03.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:27 03.05.2024 (обновлено: 14:29 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/piknik-1943689507.html
Группа "Пикник" выпустила первую песню после теракта в "Крокусе"
Группа "Пикник" выпустила первую песню после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 03.05.2024
Группа "Пикник" выпустила первую песню после теракта в "Крокусе"
Группа "Пикник" сообщила в Telegram-канале, что выпустила песню "Гитары тихие рыданья" и клип на нее, это первый релиз после теракта в "Крокус сити холле". РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T14:27
2024-05-03T14:29
культура
новости культуры
пикник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818769479_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_76f564279da9c253f0c097d394f38802.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Группа "Пикник" сообщила в Telegram-канале, что выпустила песню "Гитары тихие рыданья" и клип на нее, это первый релиз после теракта в "Крокус сити холле". "Премьера! "Гитары тихие рыданья", - говорится в сообщении коллектива. Также недавно группа сообщила о том, что начала работу над новым туром. "Работа над новым туром уже началась, ведь после этой высокотехнологичной программы удивить зрителей будет сложнее… Но мы точно справимся!" - сообщили участники. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
https://ria.ru/20240327/piknik-1936249156.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818769479_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_2126bd02dd5a512699c629b98469ba90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, пикник
Культура, Новости культуры, Пикник
Группа "Пикник" выпустила первую песню после теракта в "Крокусе"

Группа "Пикник" представила новую песню "Гитары тихие рыданья"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГруппа "Пикник"
Группа Пикник - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Группа "Пикник". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Группа "Пикник" сообщила в Telegram-канале, что выпустила песню "Гитары тихие рыданья" и клип на нее, это первый релиз после теракта в "Крокус сити холле".
"Премьера! "Гитары тихие рыданья", - говорится в сообщении коллектива.
Также недавно группа сообщила о том, что начала работу над новым туром. "Работа над новым туром уже началась, ведь после этой высокотехнологичной программы удивить зрителей будет сложнее… Но мы точно справимся!" - сообщили участники.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
Концерт группы Пикник в Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Концерт "Пикника" в Петербурге начался с минуты молчания
27 марта, 19:49
 
КультураНовости культурыПикник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала