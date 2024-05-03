https://ria.ru/20240503/piknik-1943689507.html
Группа "Пикник" выпустила первую песню после теракта в "Крокусе"
Группа "Пикник" выпустила первую песню после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 03.05.2024
Группа "Пикник" выпустила первую песню после теракта в "Крокусе"
Группа "Пикник" сообщила в Telegram-канале, что выпустила песню "Гитары тихие рыданья" и клип на нее, это первый релиз после теракта в "Крокус сити холле". РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T14:27
2024-05-03T14:27
2024-05-03T14:29
культура
новости культуры
пикник
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Группа "Пикник" сообщила в Telegram-канале, что выпустила песню "Гитары тихие рыданья" и клип на нее, это первый релиз после теракта в "Крокус сити холле". "Премьера! "Гитары тихие рыданья", - говорится в сообщении коллектива. Также недавно группа сообщила о том, что начала работу над новым туром. "Работа над новым туром уже началась, ведь после этой высокотехнологичной программы удивить зрителей будет сложнее… Но мы точно справимся!" - сообщили участники. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
https://ria.ru/20240327/piknik-1936249156.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, пикник
Культура, Новости культуры, Пикник
Группа "Пикник" выпустила первую песню после теракта в "Крокусе"
Группа "Пикник" представила новую песню "Гитары тихие рыданья"