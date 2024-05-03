https://ria.ru/20240503/peskov-1943671113.html

Москва обеспокоена нагнетанием напряженности вокруг украинского конфликта

Москва обеспокоена нагнетанием напряженности вокруг украинского конфликта - РИА Новости, 03.05.2024

Москва обеспокоена нагнетанием напряженности вокруг украинского конфликта

Москва обеспокоена нагнетанием напряженности вокруг украинского конфликта через заявления западных лидеров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T13:18

2024-05-03T13:18

2024-05-03T13:30

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россия

москва

великобритания

дмитрий песков

дэвид кэмерон

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Москва обеспокоена нагнетанием напряженности вокруг украинского конфликта через заявления западных лидеров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Журналисты задали Пескову вопрос о заявлениях главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием. Песков назвал слова Кэмерона "еще одним очень опасным заявлением" и добавил, что в Кремле видят "вербальную эскалацию". "Опасную тенденцию нагнетания напряженности в заявлениях официальных мы фиксируем. Это вызывает нашу обеспокоенность", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240503/makron-1943661011.html

https://ria.ru/20240503/ukraina-1943660467.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, москва, великобритания, дмитрий песков, дэвид кэмерон