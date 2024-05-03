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Москва обеспокоена нагнетанием напряженности вокруг украинского конфликта - РИА Новости, 03.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:18 03.05.2024 (обновлено: 13:30 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/peskov-1943671113.html
Москва обеспокоена нагнетанием напряженности вокруг украинского конфликта
Москва обеспокоена нагнетанием напряженности вокруг украинского конфликта - РИА Новости, 03.05.2024
Москва обеспокоена нагнетанием напряженности вокруг украинского конфликта
Москва обеспокоена нагнетанием напряженности вокруг украинского конфликта через заявления западных лидеров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T13:18
2024-05-03T13:30
в мире
россия
москва
великобритания
дмитрий песков
дэвид кэмерон
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Москва обеспокоена нагнетанием напряженности вокруг украинского конфликта через заявления западных лидеров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Журналисты задали Пескову вопрос о заявлениях главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием. Песков назвал слова Кэмерона "еще одним очень опасным заявлением" и добавил, что в Кремле видят "вербальную эскалацию". "Опасную тенденцию нагнетания напряженности в заявлениях официальных мы фиксируем. Это вызывает нашу обеспокоенность", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240503/makron-1943661011.html
https://ria.ru/20240503/ukraina-1943660467.html
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в мире, россия, москва, великобритания, дмитрий песков, дэвид кэмерон
В мире, Россия, Москва, Великобритания, Дмитрий Песков, Дэвид Кэмерон, Специальная военная операция на Украине
Москва обеспокоена нагнетанием напряженности вокруг украинского конфликта

Песков: Россия обеспокоена нагнетанием напряженности вокруг конфликта на Украине

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Москва обеспокоена нагнетанием напряженности вокруг украинского конфликта через заявления западных лидеров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Журналисты задали Пескову вопрос о заявлениях главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием.
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Песков назвал слова Кэмерона "еще одним очень опасным заявлением" и добавил, что в Кремле видят "вербальную эскалацию".
"Опасную тенденцию нагнетания напряженности в заявлениях официальных мы фиксируем. Это вызывает нашу обеспокоенность", - сказал Песков.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияМоскваВеликобританияДмитрий ПесковДэвид Кэмерон
 
 
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