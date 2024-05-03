https://ria.ru/20240503/peskov-1943671113.html
Москва обеспокоена нагнетанием напряженности вокруг украинского конфликта
Москва обеспокоена нагнетанием напряженности вокруг украинского конфликта - РИА Новости, 03.05.2024
Москва обеспокоена нагнетанием напряженности вокруг украинского конфликта
Москва обеспокоена нагнетанием напряженности вокруг украинского конфликта через заявления западных лидеров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T13:18
2024-05-03T13:18
2024-05-03T13:30
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дмитрий песков
дэвид кэмерон
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Москва обеспокоена нагнетанием напряженности вокруг украинского конфликта через заявления западных лидеров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Журналисты задали Пескову вопрос о заявлениях главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием. Песков назвал слова Кэмерона "еще одним очень опасным заявлением" и добавил, что в Кремле видят "вербальную эскалацию". "Опасную тенденцию нагнетания напряженности в заявлениях официальных мы фиксируем. Это вызывает нашу обеспокоенность", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240503/makron-1943661011.html
https://ria.ru/20240503/ukraina-1943660467.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Россия, Москва, Великобритания, Дмитрий Песков, Дэвид Кэмерон, Специальная военная операция на Украине
Москва обеспокоена нагнетанием напряженности вокруг украинского конфликта
Песков: Россия обеспокоена нагнетанием напряженности вокруг конфликта на Украине