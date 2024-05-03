https://ria.ru/20240503/peskov-1943661773.html

Песков рассказал о настроении в Кремле за четыре дня до инаугурации

Песков рассказал о настроении в Кремле за четыре дня до инаугурации - РИА Новости, 03.05.2024

Песков рассказал о настроении в Кремле за четыре дня до инаугурации

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что настроение в Кремле рабочее за четыре дня до инаугурации президента РФ. РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T12:50

2024-05-03T12:50

2024-05-03T12:50

политика

россия

дмитрий песков

вячеслав тимченко

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757450090_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_253762f7b354275ac406d7df2270d16e.jpg

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что настроение в Кремле рабочее за четыре дня до инаугурации президента РФ. "Что касается настроения, настроение рабочее", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какое настроение в Кремле за четыре дня до инаугурации. Глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко ранее сообщил РИА Новости, что инаугурация президента состоится 7 мая. В марте в России прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин.

https://ria.ru/20240502/inauguratsiya-1943414239.html

https://ria.ru/20240417/inauguratsiya-1940560309.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, дмитрий песков, вячеслав тимченко, владимир путин