https://ria.ru/20240503/peskov-1943661773.html
Песков рассказал о настроении в Кремле за четыре дня до инаугурации
Песков рассказал о настроении в Кремле за четыре дня до инаугурации - РИА Новости, 03.05.2024
Песков рассказал о настроении в Кремле за четыре дня до инаугурации
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что настроение в Кремле рабочее за четыре дня до инаугурации президента РФ. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T12:50
2024-05-03T12:50
2024-05-03T12:50
политика
россия
дмитрий песков
вячеслав тимченко
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что настроение в Кремле рабочее за четыре дня до инаугурации президента РФ. "Что касается настроения, настроение рабочее", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какое настроение в Кремле за четыре дня до инаугурации. Глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко ранее сообщил РИА Новости, что инаугурация президента состоится 7 мая. В марте в России прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин.
https://ria.ru/20240502/inauguratsiya-1943414239.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, дмитрий песков, вячеслав тимченко, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Вячеслав Тимченко, Владимир Путин
Песков рассказал о настроении в Кремле за четыре дня до инаугурации
Песков: настроение в Кремле за четыре дня до инаугурации Путина рабочее