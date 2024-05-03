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Песков рассказал о настроении в Кремле за четыре дня до инаугурации - РИА Новости, 03.05.2024
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12:50 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/peskov-1943661773.html
Песков рассказал о настроении в Кремле за четыре дня до инаугурации
Песков рассказал о настроении в Кремле за четыре дня до инаугурации - РИА Новости, 03.05.2024
Песков рассказал о настроении в Кремле за четыре дня до инаугурации
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что настроение в Кремле рабочее за четыре дня до инаугурации президента РФ. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T12:50
2024-05-03T12:50
политика
россия
дмитрий песков
вячеслав тимченко
владимир путин
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что настроение в Кремле рабочее за четыре дня до инаугурации президента РФ. "Что касается настроения, настроение рабочее", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какое настроение в Кремле за четыре дня до инаугурации. Глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко ранее сообщил РИА Новости, что инаугурация президента состоится 7 мая. В марте в России прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин.
https://ria.ru/20240502/inauguratsiya-1943414239.html
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политика, россия, дмитрий песков, вячеслав тимченко, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Вячеслав Тимченко, Владимир Путин
Песков рассказал о настроении в Кремле за четыре дня до инаугурации

Песков: настроение в Кремле за четыре дня до инаугурации Путина рабочее

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что настроение в Кремле рабочее за четыре дня до инаугурации президента РФ.
"Что касается настроения, настроение рабочее", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какое настроение в Кремле за четыре дня до инаугурации.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
Российские телеканалы закладывают час на инаугурацию Путина
Вчера, 10:04
Глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко ранее сообщил РИА Новости, что инаугурация президента состоится 7 мая.
В марте в России прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин.
Избранный президент России Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
В церемонии инаугурации Путина будут небольшие нюансы, заявили в Кремле
17 апреля, 13:04
 
ПолитикаРоссияДмитрий ПесковВячеслав ТимченкоВладимир Путин
 
 
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