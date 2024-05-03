Рейтинг@Mail.ru
В Кремле назвали заявления Кэмерона о возможности ударов по России опасными - РИА Новости, 03.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:40 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/peskov-1943659179.html
В Кремле назвали заявления Кэмерона о возможности ударов по России опасными
В Кремле назвали заявления Кэмерона о возможности ударов по России опасными - РИА Новости, 03.05.2024
В Кремле назвали заявления Кэмерона о возможности ударов по России опасными
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал опасными заявления главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о возможности ударов по РФ и подчеркнул, что РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T12:40
2024-05-03T12:40
в мире
россия
великобритания
киев
дмитрий песков
дэвид кэмерон
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149134/99/1491349910_0:303:3081:2036_1920x0_80_0_0_744eff4f4fe2e076a852877ecb5a1520.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал опасными заявления главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о возможности ударов по РФ и подчеркнул, что такая вербальная эскалация может угрожать европейской безопасности. Ранее Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в Киев заявил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием. "Ещё одно очень опасное заявление. Мы видим такую вербальную эскалацию со стороны официальных представителей, мы видим и на уровне глав государств - когда это касается Франции, на более экспертном уровне - когда это касается Великобритании. Это прямые эскалации напряженности вокруг украинского конфликта, которая потенциально может представлять опасность для европейской безопасности, всей архитектуры европейской безопасности. Здесь вот такую опасную тенденцию нагнетания напряженности в заявлении официальных мы фиксируем. Это вызывает нашу обеспокоенность", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240503/reyter-1943590513.html
россия
великобритания
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149134/99/1491349910_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_6a721f98fa4aed8b1e598b05f6e43930.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, великобритания, киев, дмитрий песков, дэвид кэмерон
В мире, Россия, Великобритания, Киев, Дмитрий Песков, Дэвид Кэмерон, Специальная военная операция на Украине
В Кремле назвали заявления Кэмерона о возможности ударов по России опасными

Песков: вербальная эскалация Британии может угрожать европейской безопасности

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал опасными заявления главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о возможности ударов по РФ и подчеркнул, что такая вербальная эскалация может угрожать европейской безопасности.
Ранее Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в Киев заявил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием.
«
"Ещё одно очень опасное заявление. Мы видим такую вербальную эскалацию со стороны официальных представителей, мы видим и на уровне глав государств - когда это касается Франции, на более экспертном уровне - когда это касается Великобритании. Это прямые эскалации напряженности вокруг украинского конфликта, которая потенциально может представлять опасность для европейской безопасности, всей архитектуры европейской безопасности. Здесь вот такую опасную тенденцию нагнетания напряженности в заявлении официальных мы фиксируем. Это вызывает нашу обеспокоенность", - сказал Песков.
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Рейтер вновь опубликовало отозванную новость о визите Кэмерона в Киев
00:49
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВеликобританияКиевДмитрий ПесковДэвид Кэмерон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала