https://ria.ru/20240503/peskov-1943659179.html

В Кремле назвали заявления Кэмерона о возможности ударов по России опасными

В Кремле назвали заявления Кэмерона о возможности ударов по России опасными - РИА Новости, 03.05.2024

В Кремле назвали заявления Кэмерона о возможности ударов по России опасными

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал опасными заявления главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о возможности ударов по РФ и подчеркнул, что РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T12:40

2024-05-03T12:40

2024-05-03T12:40

в мире

россия

великобритания

киев

дмитрий песков

дэвид кэмерон

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал опасными заявления главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о возможности ударов по РФ и подчеркнул, что такая вербальная эскалация может угрожать европейской безопасности. Ранее Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в Киев заявил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием. "Ещё одно очень опасное заявление. Мы видим такую вербальную эскалацию со стороны официальных представителей, мы видим и на уровне глав государств - когда это касается Франции, на более экспертном уровне - когда это касается Великобритании. Это прямые эскалации напряженности вокруг украинского конфликта, которая потенциально может представлять опасность для европейской безопасности, всей архитектуры европейской безопасности. Здесь вот такую опасную тенденцию нагнетания напряженности в заявлении официальных мы фиксируем. Это вызывает нашу обеспокоенность", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240503/reyter-1943590513.html

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в мире, россия, великобритания, киев, дмитрий песков, дэвид кэмерон