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В Кремле назвали заявления Кэмерона о возможности ударов по России опасными
В Кремле назвали заявления Кэмерона о возможности ударов по России опасными - РИА Новости, 03.05.2024
В Кремле назвали заявления Кэмерона о возможности ударов по России опасными
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал опасными заявления главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о возможности ударов по РФ и подчеркнул, что РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T12:40
2024-05-03T12:40
2024-05-03T12:40
в мире
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дмитрий песков
дэвид кэмерон
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал опасными заявления главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о возможности ударов по РФ и подчеркнул, что такая вербальная эскалация может угрожать европейской безопасности. Ранее Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в Киев заявил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием. "Ещё одно очень опасное заявление. Мы видим такую вербальную эскалацию со стороны официальных представителей, мы видим и на уровне глав государств - когда это касается Франции, на более экспертном уровне - когда это касается Великобритании. Это прямые эскалации напряженности вокруг украинского конфликта, которая потенциально может представлять опасность для европейской безопасности, всей архитектуры европейской безопасности. Здесь вот такую опасную тенденцию нагнетания напряженности в заявлении официальных мы фиксируем. Это вызывает нашу обеспокоенность", - сказал Песков.
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В мире, Россия, Великобритания, Киев, Дмитрий Песков, Дэвид Кэмерон, Специальная военная операция на Украине
В Кремле назвали заявления Кэмерона о возможности ударов по России опасными
Песков: вербальная эскалация Британии может угрожать европейской безопасности