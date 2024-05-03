https://ria.ru/20240503/pentagon-1943603196.html
Пентагон: российские силы и военные из США находятся на одной базе в Нигере
Пентагон: российские силы и военные из США находятся на одной базе в Нигере - РИА Новости, 03.05.2024
Пентагон: российские силы и военные из США находятся на одной базе в Нигере
Российские силы и американские военные находятся на территории одной базы в Нигере до вывода США своего контингента из этой африканской страны, заявили РИА... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T06:33
2024-05-03T06:33
2024-05-03T09:17
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ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости. Российские силы и американские военные находятся на территории одной базы в Нигере до вывода США своего контингента из этой африканской страны, заявили РИА Новости в Пентагоне. "Российские силы прибыли на авиабазу 101 несколько недель назад. <...> Россияне размещены в отдельном комплексе и не имеют доступа к военным, помещениям и оборудованию США", — сообщил агентству представитель американского оборонного ведомства. В Пентагоне добавили, что следят за ситуацией и принимают все необходимые и разумные меры для обеспечения безопасности сил, объектов и оборудования США. Также в американском Минобороны отметили, что силы дислоцированы на авиабазе нигерских ВВС 101 — у международного аэропорта столицы Нигера, города Ниамей. Госдепартамент США ранее объявил о планах Вашингтона начать с властями Нигера диалог о выводе контингента из этой страны. Сообщалось, что это стало результатом продолжавшихся с 2023 года дискуссий между США и новыми властями страны о будущем сотрудничестве в сфере безопасности. Вскоре за этим Пентагон сообщил, что часть американского контингента будет выведена из Чада.При этом 12 апреля, как передавал корреспондент РИА Новости, российские специалисты прибыли в Нигер для обучения местных сил борьбе с терроризмом. В среду американский военный чиновник сообщил РИА Новости, что США в рамках вывода войск из этой страны передислоцировали примерно 60 военных в Германию, где они продолжат службу.В общей сложности, по имеющимся данным, количество американских военных в Нигере составляет около 1,1 тысячи человек, в Чаде — около ста. Бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски сообщала РИА Новости, что подобные шаги знаменуют собой конец и провал неоколониальной политики США в отношении Африки.
https://ria.ru/20240425/niger-1942175416.html
https://ria.ru/20240430/afrika-1943097283.html
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в мире, сша, африка, нигер, россия, вооруженные силы рф
В мире, США, Африка, Нигер, Россия, Вооруженные силы РФ
Пентагон: российские силы и военные из США находятся на одной базе в Нигере
Пентагон: российские силы находятся на авиабазе 101 в Нигере с военными США
ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости. Российские силы и американские военные находятся на территории одной базы в Нигере до вывода США своего контингента из этой африканской страны, заявили РИА Новости в Пентагоне.
«
"Российские силы прибыли на авиабазу 101 несколько недель назад. <...> Россияне размещены в отдельном комплексе и не имеют доступа к военным, помещениям и оборудованию США", — сообщил агентству представитель американского оборонного ведомства.
В Пентагоне добавили, что следят за ситуацией и принимают все необходимые и разумные меры для обеспечения безопасности сил, объектов и оборудования США.
Также в американском Минобороны отметили, что силы дислоцированы на авиабазе нигерских ВВС 101 — у международного аэропорта столицы Нигера, города Ниамей.
Госдепартамент США ранее объявил о планах Вашингтона начать с властями Нигера диалог о выводе контингента из этой страны. Сообщалось, что это стало результатом продолжавшихся с 2023 года дискуссий между США и новыми властями страны о будущем сотрудничестве в сфере безопасности. Вскоре за этим Пентагон сообщил, что часть американского контингента будет выведена из Чада.
При этом 12 апреля, как передавал корреспондент РИА Новости, российские специалисты прибыли в Нигер для обучения местных сил борьбе с терроризмом.
В среду американский военный чиновник сообщил РИА Новости, что США в рамках вывода войск из этой страны передислоцировали примерно 60 военных в Германию, где они продолжат службу.
В общей сложности, по имеющимся данным, количество американских военных в Нигере составляет около 1,1 тысячи человек, в Чаде — около ста. Бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски сообщала РИА Новости, что подобные шаги знаменуют собой конец и провал неоколониальной политики США в отношении Африки.