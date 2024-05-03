https://ria.ru/20240503/pavodok-1943621911.html
Жителям Оренбуржья после паводка выплатили более трех миллиардов рублей
Жителям Оренбуржья после паводка выплатили более трех миллиардов рублей - РИА Новости, 03.05.2024
Жителям Оренбуржья после паводка выплатили более трех миллиардов рублей
Более 3 миллиардов рублей выплачено пострадавшим от паводка жителям Оренбургской области, сообщило правительство региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T09:45
2024-05-03T09:45
2024-05-03T09:50
оренбургская область
наводнения в россии — 2024
происшествия
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УФА, 3 мая – РИА Новости. Более 3 миллиардов рублей выплачено пострадавшим от паводка жителям Оренбургской области, сообщило правительство региона в своем Telegram-канале."На 3 мая оренбуржцам выплачено 3 миллиарда 081,09 миллиона рублей. Поступило 490 315 заявлений. Одобрены выплаты 146 564 жителям региона. Отказано 64 528 подавшим заявления", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240502/zhivotnye-1943467292.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, наводнения в россии — 2024, происшествия
Оренбургская область, Наводнения в России — 2024, Происшествия
Жителям Оренбуржья после паводка выплатили более трех миллиардов рублей
Пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья выплатили три миллиарда рублей