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Жителям Оренбуржья после паводка выплатили более трех миллиардов рублей - РИА Новости, 03.05.2024
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09:45 03.05.2024 (обновлено: 09:50 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/pavodok-1943621911.html
Жителям Оренбуржья после паводка выплатили более трех миллиардов рублей
Жителям Оренбуржья после паводка выплатили более трех миллиардов рублей - РИА Новости, 03.05.2024
Жителям Оренбуржья после паводка выплатили более трех миллиардов рублей
Более 3 миллиардов рублей выплачено пострадавшим от паводка жителям Оренбургской области, сообщило правительство региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T09:45
2024-05-03T09:50
оренбургская область
наводнения в россии — 2024
происшествия
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УФА, 3 мая – РИА Новости. Более 3 миллиардов рублей выплачено пострадавшим от паводка жителям Оренбургской области, сообщило правительство региона в своем Telegram-канале."На 3 мая оренбуржцам выплачено 3 миллиарда 081,09 миллиона рублей. Поступило 490 315 заявлений. Одобрены выплаты 146 564 жителям региона. Отказано 64 528 подавшим заявления", - говорится в сообщении.
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оренбургская область, наводнения в россии — 2024, происшествия
Оренбургская область, Наводнения в России — 2024, Происшествия
Жителям Оренбуржья после паводка выплатили более трех миллиардов рублей

Пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья выплатили три миллиарда рублей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина на крыльце затопленного дома в Оренбурге
Мужчина на крыльце затопленного дома в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина на крыльце затопленного дома в Оренбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 3 мая – РИА Новости. Более 3 миллиардов рублей выплачено пострадавшим от паводка жителям Оренбургской области, сообщило правительство региона в своем Telegram-канале.
"На 3 мая оренбуржцам выплачено 3 миллиарда 081,09 миллиона рублей. Поступило 490 315 заявлений. Одобрены выплаты 146 564 жителям региона. Отказано 64 528 подавшим заявления", - говорится в сообщении.
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