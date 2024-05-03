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В Оренбуржье за сутки от воды освободились более 600 домов

В Оренбуржье за сутки от воды освободились более 600 домов - РИА Новости, 03.05.2024

В Оренбуржье за сутки от воды освободились более 600 домов

Более 600 домов и 800 участков освободилось от воды в затопленных районах Оренбуржья за сутки, сообщает МЧС России. РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T07:28

2024-05-03T07:28

2024-05-03T07:37

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

происшествия

россия

оренбургская область

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УФА, 3 мая - РИА Новости. Более 600 домов и 800 участков освободилось от воды в затопленных районах Оренбуржья за сутки, сообщает МЧС России."В Оренбургской области за сутки освободилось от воды 636 жилых домов и 806 приусадебных участков", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы МЧС России, в области проведена дезинфекция 18 605 жилых домов. Для поддержания нормальной жизнедеятельности граждан произведена откачка 56 406 кубометров воды за прошедшие сутки. Всего откачано более 751 762 кубометров."Остаются подтопленными 4 621 жилой дом и 8 528 приусадебных участков", - добавили в ведомстве.

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оренбургская область

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, происшествия, россия, оренбургская область