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СМИ раскрыли, когда системы Patriot могут доставить на Украину - РИА Новости, 03.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:49 03.05.2024 (обновлено: 19:30 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/patriot-1943754084.html
СМИ раскрыли, когда системы Patriot могут доставить на Украину
СМИ раскрыли, когда системы Patriot могут доставить на Украину - РИА Новости, 03.05.2024
СМИ раскрыли, когда системы Patriot могут доставить на Украину
Поставка Украине недавно обещанных западными странами систем ПВО Patriot не ожидается раньше конца июня, сообщает в пятницу газета New York Times. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T18:49
2024-05-03T19:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
дмитрий кулеба
ллойд остин
жозеп боррель
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Поставка Украине недавно обещанных западными странами систем ПВО Patriot не ожидается раньше конца июня, сообщает в пятницу газета New York Times. "Прибытие недавно обещанных систем Patriot на Украину не ожидается до конца июня в лучшем случае", - говорится в сообщении издания. Издание полагает, что поставка Patriot якобы может совпасть с прибытием другой техники, которую давно просит Киев, - истребителей F-16. Однако указывает, что если эти самолеты и будут отправлены на Украину, то лишь в малом количестве. Немецкий полковник в интервью газете отметил необходимость прохождения украинскими военными должной подготовки для использования Patriot. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США рассчитывают найти страны, которые согласятся поделиться своими системами ПВО Patriot с Украиной. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также заявлял, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба "отчаянно" просил у него "на днях" семь систем Patriot. Позднее Кулеба сказал в интервью изданию Washington Post, что его "добрая" дипломатия не сработала, и теперь он планирует жестко просить от Запада системы ПВО Patriot. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240503/ukraina-1943734746.html
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в мире, украина, россия, сша, дмитрий кулеба, ллойд остин, жозеп боррель, нато, министерство обороны сша, евросоюз, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Дмитрий Кулеба, Ллойд Остин, Жозеп Боррель, НАТО, Министерство обороны США, Евросоюз, F-16
СМИ раскрыли, когда системы Patriot могут доставить на Украину

NYT: поставка систем ПВО Patriot Украине не ожидается раньше конца июня

© AP Photo / Czarek SokolowskiЗенитный ракетный комплекс Patriot
Зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Зенитный ракетный комплекс Patriot . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Поставка Украине недавно обещанных западными странами систем ПВО Patriot не ожидается раньше конца июня, сообщает в пятницу газета New York Times.
«
"Прибытие недавно обещанных систем Patriot на Украину не ожидается до конца июня в лучшем случае", - говорится в сообщении издания.
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Вчера, 17:14
Издание полагает, что поставка Patriot якобы может совпасть с прибытием другой техники, которую давно просит Киев, - истребителей F-16. Однако указывает, что если эти самолеты и будут отправлены на Украину, то лишь в малом количестве.
Немецкий полковник в интервью газете отметил необходимость прохождения украинскими военными должной подготовки для использования Patriot.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США рассчитывают найти страны, которые согласятся поделиться своими системами ПВО Patriot с Украиной.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также заявлял, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба "отчаянно" просил у него "на днях" семь систем Patriot. Позднее Кулеба сказал в интервью изданию Washington Post, что его "добрая" дипломатия не сработала, и теперь он планирует жестко просить от Запада системы ПВО Patriot.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАДмитрий КулебаЛлойд ОстинЖозеп БоррельНАТОМинистерство обороны СШАЕвросоюзF-16
 
 
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