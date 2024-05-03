https://ria.ru/20240503/patriot-1943754084.html

СМИ раскрыли, когда системы Patriot могут доставить на Украину

СМИ раскрыли, когда системы Patriot могут доставить на Украину - РИА Новости, 03.05.2024

СМИ раскрыли, когда системы Patriot могут доставить на Украину

Поставка Украине недавно обещанных западными странами систем ПВО Patriot не ожидается раньше конца июня, сообщает в пятницу газета New York Times. РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T18:49

2024-05-03T18:49

2024-05-03T19:30

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Поставка Украине недавно обещанных западными странами систем ПВО Patriot не ожидается раньше конца июня, сообщает в пятницу газета New York Times. "Прибытие недавно обещанных систем Patriot на Украину не ожидается до конца июня в лучшем случае", - говорится в сообщении издания. Издание полагает, что поставка Patriot якобы может совпасть с прибытием другой техники, которую давно просит Киев, - истребителей F-16. Однако указывает, что если эти самолеты и будут отправлены на Украину, то лишь в малом количестве. Немецкий полковник в интервью газете отметил необходимость прохождения украинскими военными должной подготовки для использования Patriot. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США рассчитывают найти страны, которые согласятся поделиться своими системами ПВО Patriot с Украиной. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также заявлял, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба "отчаянно" просил у него "на днях" семь систем Patriot. Позднее Кулеба сказал в интервью изданию Washington Post, что его "добрая" дипломатия не сработала, и теперь он планирует жестко просить от Запада системы ПВО Patriot. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240503/ukraina-1943734746.html

https://ria.ru/20240502/zelenskiy-1943585257.html

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