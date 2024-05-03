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В Кремле не ответили, посетит ли Путин пасхальную службу - РИА Новости, 03.05.2024
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13:26 03.05.2024
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В Кремле не ответили, посетит ли Путин пасхальную службу
В Кремле не ответили, посетит ли Путин пасхальную службу - РИА Новости, 03.05.2024
В Кремле не ответили, посетит ли Путин пасхальную службу
Кремль своевременно сообщит, посетит ли президент РФ Владимир Путин пасхальную службу в этом году, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T13:26
2024-05-03T13:26
россия
владимир путин
дмитрий песков
общество
пасха
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Кремль своевременно сообщит, посетит ли президент РФ Владимир Путин пасхальную службу в этом году, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы сообщим об этом своевременно", - ответил Песков журналистам на вопрос о том, посетит ли Путин пасхальную службу в одном из храмов в воскресенье. Праздник Светлого Христова Воскресения (Пасха) — главное событие года для православных христиан и самый большой православный праздник. Его отмечают в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. В этом году Пасха празднуется 5 мая.
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россия, владимир путин, дмитрий песков, общество, пасха
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Общество, Пасха
В Кремле не ответили, посетит ли Путин пасхальную службу

Песков пообещал своевременно сообщить, посетит ли Путин пасхальную службу

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на праздничном пасхальном богослужении в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. 2021 год
Президент РФ Владимир Путин на праздничном пасхальном богослужении в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. 2021 год - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин на праздничном пасхальном богослужении в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. 2021 год. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Кремль своевременно сообщит, посетит ли президент РФ Владимир Путин пасхальную службу в этом году, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы сообщим об этом своевременно", - ответил Песков журналистам на вопрос о том, посетит ли Путин пасхальную службу в одном из храмов в воскресенье.
Праздник Светлого Христова Воскресения (Пасха) — главное событие года для православных христиан и самый большой православный праздник. Его отмечают в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. В этом году Пасха празднуется 5 мая.
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РоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковОбществоПасха
 
 
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