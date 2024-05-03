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В Кремле не ответили, посетит ли Путин пасхальную службу

В Кремле не ответили, посетит ли Путин пасхальную службу - РИА Новости, 03.05.2024

В Кремле не ответили, посетит ли Путин пасхальную службу

Кремль своевременно сообщит, посетит ли президент РФ Владимир Путин пасхальную службу в этом году, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T13:26

2024-05-03T13:26

2024-05-03T13:26

россия

владимир путин

дмитрий песков

общество

пасха

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Кремль своевременно сообщит, посетит ли президент РФ Владимир Путин пасхальную службу в этом году, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы сообщим об этом своевременно", - ответил Песков журналистам на вопрос о том, посетит ли Путин пасхальную службу в одном из храмов в воскресенье. Праздник Светлого Христова Воскресения (Пасха) — главное событие года для православных христиан и самый большой православный праздник. Его отмечают в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. В этом году Пасха празднуется 5 мая.

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, дмитрий песков, общество, пасха