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В Кремле не ответили, посетит ли Путин пасхальную службу
В Кремле не ответили, посетит ли Путин пасхальную службу - РИА Новости, 03.05.2024
В Кремле не ответили, посетит ли Путин пасхальную службу
Кремль своевременно сообщит, посетит ли президент РФ Владимир Путин пасхальную службу в этом году, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T13:26
2024-05-03T13:26
2024-05-03T13:26
россия
владимир путин
дмитрий песков
общество
пасха
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Кремль своевременно сообщит, посетит ли президент РФ Владимир Путин пасхальную службу в этом году, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы сообщим об этом своевременно", - ответил Песков журналистам на вопрос о том, посетит ли Путин пасхальную службу в одном из храмов в воскресенье. Праздник Светлого Христова Воскресения (Пасха) — главное событие года для православных христиан и самый большой православный праздник. Его отмечают в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. В этом году Пасха празднуется 5 мая.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, дмитрий песков, общество, пасха
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Общество, Пасха
В Кремле не ответили, посетит ли Путин пасхальную службу
Песков пообещал своевременно сообщить, посетит ли Путин пасхальную службу
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Кремль своевременно сообщит, посетит ли президент РФ Владимир Путин пасхальную службу в этом году, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы сообщим об этом своевременно", - ответил Песков журналистам на вопрос о том, посетит ли Путин пасхальную службу в одном из храмов в воскресенье.
Праздник Светлого Христова Воскресения (Пасха) — главное событие года для православных христиан и самый большой православный праздник. Его отмечают в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. В этом году Пасха празднуется 5 мая.