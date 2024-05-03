https://ria.ru/20240503/palestina-1943610171.html

Говорить о Газе в ООН нет смысла, заявил посол Палестины

Говорить о Газе в ООН нет смысла, заявил посол Палестины - РИА Новости, 03.05.2024

Говорить о Газе в ООН нет смысла, заявил посол Палестины

Посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи провел в четверг последний брифинг по теме сектора Газа на площадке ООН, потому что, по его словам, в этом нет никакого РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T08:20

2024-05-03T08:20

2024-05-03T08:20

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ВЕНА, 3 мая - РИА Новости. Посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи провел в четверг последний брифинг по теме сектора Газа на площадке ООН, потому что, по его словам, в этом нет никакого смысла - американцы и европейцы продолжают проводить свою политику, передавая миллиарды долларов Израилю на оружие и боеприпасы, и ничего не делают, чтобы остановить геноцид, рассказал РИА Новости дипломат. "Сегодня был седьмой и последний брифинг по теме Газы (в отделении ООН в Вене - ред.), по одной простой причине: потому что нет никакого смысла приходить сюда раз в месяц и говорить о количестве жертв - 5 тысяч или 15 тысяч, и то, и другое ужасно, все это - люди, с гибелью которых страдают их семьи, за каждым из них своя история, это несправедливо и слишком больно, чтобы говорить об этих жертвах как о статистике. И кроме того, тот, кто хочет что-то знать, может это узнать, мы сегодня живем в современном мире, где об этом геноциде может узнать любой... проблема в том, что мировой порядок и ООН потерпели провал в том, чтобы остановить геноцид. И по этой причине я и заявил, что мы больше не будем проводить брифинги, как мы это делали прежде", - сказал посол Палестины в Вене. Он добавил, что "каждое ответственное государство, которое хотело бы остановить этот геноцид, может это сделать". "Но глобальный Север - американцы и европейцы - ничего не делают, чтобы это остановить. Они говорят, что да, мы сочувствуем гражданскому населению, но в то же время они передают миллиарды долларов Израилю на оружие и боеприпасы. Это очень оскорбительно. Тот, кто действительно переживает за гражданское население, не отправляет оружие и деньги Израилю", - пояснил дипломат. При этом он добавил, что палестинская сторона будет продолжать вести дискуссии по этой теме в рамках мероприятий ООН, и если арабские государства захотят что-то организовать с участием Палестины, то ее представители будут там выступать. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 77 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240111/gaza-1920735991.html

https://ria.ru/20231130/gaza-1913003042.html

https://ria.ru/20240112/gaza-1920917314.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, палестина, вена, оон, хамас